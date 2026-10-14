کد خبر: ۳۳۹۹۷۸
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد
کشتی متخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز غرق شد
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند کشتی کانتینربر متخلف که قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پر خطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتشسوزی شدید شد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: کشتی کانتینربر متخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز غرق شد.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
یک فروند کشتی کانتینربر متخلف که قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پر خطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتشسوزی شدید شد.
این کشتی با بار بیش از ۲۵۰۰ کانتینر صبح چهارشنبه در آبهای جنوبی تنگه هرمز از شدت آتش سوزی غرق شد.
نیروی دریایی سپاه اعلام میکند: شناورهای بومی و صیادان نهایت ایمنی در تردد از این مسیر را داشته تا با کانتینرهای شناور بر روی آب برخورد نکنند.