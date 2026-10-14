کشتی متخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز غرق شد

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند کشتی کانتینربر متخلف که قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پر خطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کشتی کانتینربر متخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز غرق شد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

یک فروند کشتی کانتینربر متخلف که قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پر خطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شد.

این کشتی با بار بیش از ۲۵۰۰ کانتینر صبح چهارشنبه در آب‌های جنوبی تنگه هرمز از شدت آتش سوزی غرق شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: شناورهای بومی و صیادان نهایت ایمنی در تردد از این مسیر را داشته تا با کانتینرهای شناور بر روی آب برخورد نکنند.