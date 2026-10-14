شرط ویزای آمریکا نادیده گرفتن جنایات اسرائیل است!





دستگاه سیاست خارجی و امنیتی امپریالیسم آمریکا که سال‌هاست تحت سیطره و لابی زنجیره‌ای صهیونیسم بین‌الملل نفس می‌کشد، بار دیگر نقاب «آزادی بیان» و «حقوق بشر» را از چهره پلید خود برداشته و حاکمیت استبداد مدرن را به نمایش گذاشته است. اقدام اخیر وزارت خارجه رژیم تروریستی آمریکا در لغو گسترده روادید را نمی‌توان از منظر یک مصوبه اداری- دیپلماتیک دید، بلکه تاوان سنگینی است که واشنگتن بر سر راه مخالفان کودک‌کشی و نسل‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی قرار داده است.

در همین راستا، تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی در موضع‌گیری تند و بی‌سابقه‌ای، نظام مهاجرتی آمریکا را تسلیح‌شده علیه منتقدان تل‌آویو خواند و گفت: «نظام مهاجرتی آمریکا را به سلاح تبدیل کرده‌اند تا مردم را به خاطر انتقاد از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مجازات کنند! ۲۵۰ هزار ویزا را به خاطر جرمی که حتی تعریفش نمی‌کنند لغو کرده‌اند؛ یعنی یک‌چهارم میلیون نفر به‌خاطر اتوپیای جرمی مجهول مجازات شده‌اند!» کارلسون با کنایه به استاندارد‌های دوگانه حاکمیت آمریکا و نقش مهره‌هایی همچون کاپلون افزود: «تنها تعریف ارائه‌شده از یهودستیزی (IHRA)، همان انتقاد از دولت خارجی اسرائیل است. این چه وضعی است که مردم هزینه‌اش را می‌دهند اما یک تزار ناشناخته مسئول سرکوب منتقدان یک حکومت بیگانه می‌شود؟»

در همین رابطه، ادعای پیشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «این لغو روادید نقطه‌ای تاریخی برای امنیت ملی و لغو یک امتیاز است»، سرپوشی ناشیانه بر یک حقیقت تلخ است؛ اینکه در دنیای اپستینی واشنگتن، امنیت ملی آمریکا یعنی امنیت رژیم کودک‌کش صهیونیستی! کاخ سفید که تمام توان نظامی و مالی خود را برای حمایت از وحشی‌گری‌های تل‌آویو به کار گرفته، اکنون حتی آزادی بیان شهروندان و میهمانان خود را قربانی جلب رضایت صهیونیست‌ها می‌کند. این خط بطلانی صریح بر تمام ادعاهای پوچ غرب درباره دموکراسی است.