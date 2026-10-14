سرلشکر وحیدی با صدور پیامی درگذشت مرحومه فاطمه فلکیان را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت مرحومه فاطمه فلکیان، معروف به

«ننه عصمت» گفت: او با محبت و دعای خویش، روح مقاومت را در کالبد سنگرهای مقاومت دمید.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه(21مهرماه) با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت مرحومه فاطمه فلکیان، معروف به «ننه عصمت» اظهار داشت: او با بافتن دستکش برای رزمندگان در سرمای طاقت‌فرسای جبهه‌ها، نه تنها جسم آنان را گرم کرد، بلکه با محبت و دعای خویش، روح مقاومت را در کالبد سنگرهای مقاومت دمید.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت بانوی مومن و مجاهد، مرحومه فاطمه فلکیان، معروف به

«ننه عصمت» را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، خانواده محترم ایشان، مردم شهیدپرور یزد و تمامی رزمندگان اسلام در ایران عزیز و جبهه مقاومت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

«ننه عصمت» تجلی عینی زن مسلمان انقلابی بود که با لبیک به ندای خمینی کبیر(ره) و خامنه‌ای عزیز(قدس‌سره) و با درک عمیق از رسالت خود در دفاع مقدس هشت ساله و یاری بخشی به مدافعان حرم در جبهه مقاومت ضدصهیونیستی، دست‌های مهربانش را به کارگاهی برای جهاد و ایثار تبدیل کرد. او با بافتن دستکش برای رزمندگان در سرمای طاقت‌فرسای جبهه‌ها، نه تنها جسم آنان را گرم کرد، بلکه با محبت و دعای خویش، روح مقاومت را در کالبد سنگرهای مقاومت دمید. این بانوی یزدی، سال‌ها پس از پایان جنگ نیز با وجود کهولت سن و بیماری، دست از این کار مقدس نکشید و دستکش‌هایش به نمادی ماندگار از جهاد مردمی، ایثار و مقاومت بدل شد.

امروز که دشمنان اسلام و انقلاب با جنگ ترکیبی و نرم، کیان خانواده و نقش زن ایرانی را هدف گرفته‌اند، بانوان کشور باید با تأسی به چنین اسوه‌هایی جاودان ، راه ایثار، مقاومت و جهاد تبیین را ادامه دهند و گرمای محبت و ایمان را به جامعه هدیه کنند.

از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات، همجواری با حضرت زهرا(س) و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی