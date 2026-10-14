سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رأی‌الیوم با هشدار به ریاض درباره تله جدید تل‌آویو، تصریح کرد: ابتکار ایران نقشه شوم آمریکا و اسرائیل را شکست می‌دهد.

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رأی‌الیوم و تحلیلگر شناخته‌شده فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تحولات اخیر منطقه از جمله جنگ یمن و عربستان اختصاص داده و نوشت: ما از آنچه که اخیراً در چندین رسانه صهیونیستی منتشر شده تعجب نکردیم؛ اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، با میانجیگری آمریکا، به دنبال متقاعد کردن عربستان سعودی است تا به اسرائیل اجازه دهد در جنگ جاری بین این کشور و یمن مداخله کند.

هدف نتانیاهو از اشک تمساح برای سعودی‌ها!

عطوان افزود: روزنامه عبری هاآرتص که این افشاگری‌ها را منتشر کرد، گزارش داد که هدف نتانیاهو از صدور بیانیه تسلیت برای عربستان در صفحه کاربری توییتر خود بعد از کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر در حمله موشکی یمنی‌ها به فرودگاه ریاض، سوءاستفاده از این وضعیت برای توسعه روابط با عربستان، انعقاد قرارداد رسمی عادی‌سازی با این کشور و هموار کردن راه برای گنجاندن آن در توافق‌نامه‌های عادی‌سازی موسوم به توافق ابراهیم است.

وی تأکید کرد: این اطلاعات منتشرشده توسط رسانه‌های صهیونیستی، آنچه را که ما در مقالات و ویدیوهای قبلی ذکر کردیم، تأیید می‌کند؛ اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به تحریک اسرائیل، بر آتش اختلاف بین عربستان سعودی و دولت صنعا، چه با تشدید محاصره علیه یمن و چه با بمباران فرودگاه صنعا و شعله‌ور کردن جنگ بین دو طرف، نفت ریخت.

در ادامه این مقاله آمده است: نتانیاهوی شکست‌خورده به دنبال انتقام از هر دو طرف، یمنی و سعودی، است. یمن در همبستگی با مبارزان مقاومت در غزه، قلب فلسطین اشغالی، به‌ویژه حیفا و تل‌آویو را با موشک‌های مافوق صوت و کلاهک خوشه‌ای هدف قرار داد و بندر ایلات را نابود و آن را غیرقابل استفاده کرد. از سوی دیگر، عربستان هم هنوز به شکل رسمی به توافق‌های عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی نپیوسته است.

سردبیر روزنامه رأی‌الیوم تصریح کرد که رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند ۹۰ درصد از مردم عربستان سعودی، و شاید حتی بیشتر، به‌شدت با برقراری هرگونه رابطه با اسرائیل مخالف هستند. البته این یک واقعیت شناخته‌شده است و نیازی به تأیید این روزنامه‌ها یا دیگران ندارد. در همین حال عربستان هم باید با مواضع مردمی در این کشور همراه باشد.

آمریکا

بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود

بر اساس این یادداشت، ترامپ که نتانیاهو او را به باتلاق جنگ با ایران کشاند، در رسیدن به هیچ‌یک از اهداف خود، از تغییر نظام در ایران گرفته تا نابودی برنامه هسته‌ای آن و همچنین سیطره بر تنگه هرمز موفق نشد. در همین حال ترامپ تصور می‌کند که شعله‌ور کردن جنگ عربستان و یمن، ایران را تضعیف و فرسوده می‌کند و آن را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک جنگ فرقه‌ای با عربستان سعودی می‌کشاند.

عبدالباری عطوان خاطرنشان کرد: ترامپ همچنین فکر می‌کند که در این صورت ایران تضعیف خواهد شد و سپس فرصت دوباره‌ای برای آمریکا جهت حمله به ایران فراهم می‌شود، اما تاکنون واقعیت‌ها کاملاً متفاوت با تصورات ترامپ بوده است.

این نویسنده فلسطینی ادامه داد: در اینجا آمریکا بزرگ‌ترین بازنده است، چه از نظر اعتبار و چه از نظر قدرت نظامی‌اش در منطقه و جهان. موشک‌های رهگیر ساخت آمریکا مانند تاد و پاتریوت در سرنگونی موشک‌های یمنی به طرز فجیعی شکست خوردند و اکثر آنها با موفقیت به اهداف خود در قلب فرودگاه‌های عربستان در ریاض، دمام، ابها، خمیس مشیط، جیزان و نجران رسیدند.

در ادامه این مقاله تأکید شده است: مهم‌تر از همه، ترامپ درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی برای مشارکت مستقیم واشنگتن در جنگ علیه یمن، را که مطابق با پیمان دفاعی مشترک بین آمریکا و عربستان بود، کاملاً نادیده گرفت و صرفاً گفت که یمنی‌ها کارهای بسیار اشتباهی انجام می‌دهند و این اصلاً خوب نیست.

ابتکار ایران نقشه شوم آمریکایی-صهیونیستی را شکست می‌دهد

عطوان در ادامه به گفت‌وگوی تلفنی چند روز گذشته میان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود پرداخت و اعلام کرد که در این میان، پیشنهاد عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران درباره کمک به شروع گفت‌وگو میان عربستان و یمن جهت رسیدن به یک راهکار سیاسی و دوری از گزینه‌های نظامی، بهترین پیشنهادی است که در این زمینه ارائه می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به عدم حضور هیچ‌یک از میانجی‌های عربی.

بر اساس این یادداشت، در اینجا همه به‌ویژه عربستان باید به یاد داشته باشند که آمریکا در میانه جنگ غزه و در حالی که یمنی‌ها برای حمایت از مردم فلسطین وارد این نبرد شده بودند، مجبور شد برای محافظت از ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی خود که برخی از آنها توسط موشک‌های یمنی هدف قرار گرفته و آسیب دیده بودند، با صنعا به توافق آتش‌بس برسد.

عربستان از خیانت‌های متحدانش درس بگیرد

سردبیر رأی‌الیوم خاطرنشان کرد: بنابراین هم طرف یمنی و هم سعودی باید به پیشنهاد ایران پاسخ دهند و هرچه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردند؛ زیرا این اقدام نقشه مسموم آمریکایی- صهیونیستی را شکست می‌دهد. همچنین طرف‌های مربوطه از جمله عربستان باید کاملاً به مفاد توافق آتش‌بس پایبند باشند و اهداف و خواسته‌های یکدیگر را

محقق کنند.

به گزارش تسنیم، در پایان این مقاله آمده است که با تشکر از ایران و آقای عراقچی که ابتکار عمل را برای تماس با همتای سعودی خود، فیصل بن فرحان، به دست گرفت و پیشنهاد میانجیگری برای توقف این جنگ را داد، امیدواریم که عربستان از خیانت‌های مکرر همه متحدان ادعایی خود، چه عرب و مسلمان و چه غربی به‌ویژه آمریکایی‌ها که چیزی جز اظهارات ریاکارانه به آن ارائه نداده‌اند و سعودی‌ها را تنها با سرنوشت خود رها کردند، درس بگیرد و از این اشتباه بزرگ برگردد.