نفت ۱۵۰ دلاری یعنی تنگه هرمز بسته است

سرویس سیاسی ـ

قیمت نفت برنت در بازار فیزیکی به ۱۵۴ دلار رسیده و حرکت آن به سوی ۱۶۰ دلار است. این قیمت وحشتناک برای ترامپ و کل غرب یعنی تنگه هرمز بسته است. بین ادعاهای ترامپ و افزایش قیمت نفت تضاد آشکاری وجود دارد که نشان‌دهنده سربرآوردن «نظم مقاومت» در جهان است.

ترامپ می‌گوید بر تنگه هرمز مسلط است اما بازار نفت و صف‌های پمپ بنزین‌‌‌های آمریکا مسئله دیگری را می‌گوید. تنگه هرمز گلوگاه انرژی جهان است و در سیطره ایران اسلامی است. بستن این تنگه از سوی نظام اسلامی محاسبات آمریکا را به هم ریخته است. در این شرایط که قیمت نفت بالا رفته، ذخایر استراتژیک جهان به بحران رسیده و حق بیمه کشتی‌ها به پنج برابر جهش کرده، ترامپ درمانده خبردرمانی می‌کند چون می‌داند ایران معادله قدرت جهانی را به هم زده است.

ادعای ترامپ درباره بازگشت به شرایط عادی در تنگه هرمز هیچ نسبت و شباهتی به وضعیت و واقعیات بازار انرژی جهان و فرار خطوط کشتیرانی از تنگه هرمز ندارد. قیمت نفت برنت در بازار فیزیکی به ۱۵۴ دلار رسیده و حرکت آن به سوی ۱۶۰ دلار است. این قیمت وحشتناک برای ترامپ و کل غرب یعنی تنگه هرمز بسته است. بین ادعاهای ترامپ و افزایش قیمت نفت شکافی عمیق وجود دارد که نشان‌دهنده سربرآوردن «نظم مقاومت» در جهان است.

ریسک دریایی

به اوج خود رسیده است

ظرف کمتر از دو ماه، نرخ حق بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ۴ تا ۵ برابر شده است. این افزایش نرخ، گویای ریسک بسیار بالای عبور از این منطقه است. بسیاری از خطوط کشتیرانی بین‌المللی نیز یا مسیرهای خود را تغییر داده‌اند و یا به‌طور کامل سفر به این منطقه را لغو کرده‌اند. در چنین شرایطی که ریسک دریایی به اوج خود رسیده، ادعای ترامپ مبنی بر تسلط بر تنگه هرمز، لاف گزاف است.

پیامدهای بحران، خیلی زود به اقتصاد آمریکا رسید. قیمت بنزین در ایالات متحده طی هشت هفته گذشته بیش از ۳۰ درصد بالا رفت و گازوئیل که سوخت اصلی کامیون‌ها و قطارهای باری این کشور است، رکوردی تاریخی از افزایش قیمت را ثبت کرد. در برخی ایالت‌ها، صف‌های مقابل پمپ‌بنزین‌ها به چندین کیلومتر رسیده و کامیون‌داران به دلیل ناتوانی در تامین سوخت، از حرکت بازمانده‌اند. این امر نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا، برخلاف ادعاهای ترامپ در حال سقوط است.

تحلیلگران در آمریکا و اروپا معتقدند اگر دشمنان آمریکا برنامه‌ریزی پرهزینه می‌کردند، نمی‌توانستند به اندازه این خسارت‌های ترکیبی که ترامپ با سیاست‌های جنگ‌افروزانه خود به آمریکا وارد کرده، به این کشور ضربه بزنند. تلاش‌های دولت ترامپ برای مدیریت بحران، از جمله ادعای آزادسازی ذخایر نفت آمریکا و اروپا و یا تعلیق تحریم‌های روسیه برای تامین گازوئیل، همگی با بن‌بست مواجه شده است.

امین ناصر، مدیرعامل آرامکو عربستان اعلام کرد، ذخایر تجاری زمینی اکنون به زیر ۶ میلیارد بشکه رسیده است که آخرین ذخایر اضطراری موجود است. پُر کردن مجدد ذخایر نفت ممکن است حدود دو سال طول بکشد.

اگر خط لوله شرق به غرب

وجود نداشت، قیمت نفت برنت به ۲۰۰ دلار می‌رسید

وی در تحلیل دیگری گفت که اگر خط لوله شرق به غرب وجود نداشت، قیمت نفت برنت به ۲۰۰ دلار می‌رسید. این واقعیات نشان می‌دهد، فشار بر عرضه، به قدری است که اقتصاد جهانی بر لبه پرتگاه ایستاده است. کارل مرککس، تحلیلگر برجسته هلندی نیز می‌گوید: نفت در مسیر رسیدن به ۲۰۰ دلار در هر بشکه است. اکنون با کمبود نفت مواجه هستیم. قیمت نفت افزایش خواهد یافت، تورم بالا خواهد رفت و نرخ‌های بهره نیز افزایش پیدا خواهند کرد. حمله به فرودگاه ریاض نگران‌کننده است.

سردار عظمایی: آمریکایی‌ها

اگر فکر می‌کنند تنگه هرمز باز است نزدیک‌تر بیایند

در همین شرایط، دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با تأکید بر کنترل هوشمند تنگه هرمز گفت: آمریکایی‌ها امروز ادعا می‌کنند که تنگه هرمز باز است و کنترل آن را در اختیار دارند، اما این ادعا با واقعیت‌های میدان متفاوت است. آن‌ها تحلیل‌های سیاسی خود را مطرح می‌کنند، اما اگر می‌خواهند بدانند تنگه هرمز باز است یا بسته، باید وارد میدان شوند و ببینند کنترل این تنگه در اختیار چه کسی است.

وی افزود: امروز به عنایت خداوند و با تلاش همه رزمندگان نیروی دریایی سپاه که خادمان مردم و سربازان ولایت هستند، در برابر دشمنان خبیث ایستاده‌ایم.

ناو ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا بی‌خاصیت شده و ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته است

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به وضعیت ناوگان آمریکا در منطقه اظهار کرد: امروز ارتش آمریکا و هفت ناوگان آن به قاچاقچیان سوخت تبدیل شده‌اند. واقعیت این است که ناو هواپیمابر ۱۳ میلیارد دلاری آن‌ها بی‌خاصیت شده و مانند یک باند فرودگاه عمل می‌کند که در فاصله ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتری تنگه هرمز قرار گرفته است؛ زیرا آسیب‌پذیر است و جرئت نمی‌کند نزدیک شود و در تیررس رزمندگان ما قرار بگیرد.

دریادار عظمایی تصریح کرد: تنگه هرمز و خلیج‌فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است و برادران عزیز ما در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز دریای عمان را کنترل می‌کنند. در واقع، محاصره در خارج از دریای عمان و در دریای عربی ادامه دارد و برادران ما در نیروی دریایی ارتش نیز آن منطقه را کنترل

می‌کنند.

وی درباره چگونگی کنترل تنگه هرمز توضیح داد: کنترل ما، کنترل هوشمند است؛ یعنی شناورهایی که باید از این مسیر عبور کنند، باید از ما مجوز بگیرند. برای شناورهایی که مبدأ یا مقصد آن‌ها ایران است، متناسب با شرایط، مجوز صادر می‌شود تا از مسیر آبراه ایرانی تردد کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: ارتش آمریکا باید بداند که رزمندگان ما در میدان حضور دارند. این وضعیت جز با عنایت خداوند و عمل به فرامین رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی حاصل نشده است.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه گفت: مردم عزیز و ارزشمند ما بدانند که هرچه داریم، از خداوند متعال و همراهی مردم است. مردم بیش از ۲۲۰ روز است که شبانه‌روز در میدان حضور دارند و رزمندگان نیروی دریایی سپاه و نیروهای مسلح نیز هم‌پای مردم در میدان هستند؛ مردم در خیابان‌ها و رزمندگان در میدان نبرد. ما با متخلفان نیز قاطعانه برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم.

منتظریم ناوهای آمریکایی

به ورودی تنگه هرمز نزدیک شوند تا غرق‌شان کنیم

دریادار عظمایی ادامه داد: ما منتظریم یکی از ناوهای آمریکایی به این منطقه، یعنی خلیج‌فارس، بیاید؛ نه اینکه صرفاً در ورودی تنگه هرمز یا خارج از آن بماند. رزمندگان ما لحظه‌به‌لحظه روزشماری می‌کنند تا این اتفاق بیفتد و آن ناو را در همین منطقه غرق کنند.

رزمندگان ما امروز

آماده‌تر از دیروز هستند

وی با بیان اینکه رزمندگان امروز آمادگی بیشتری نسبت به ابتدای جنگ دارند، گفت: امروز وضعیت ما از نظر تجهیزات بهتر از اوایل جنگ تحمیلی سوم است. تجهیزاتمان به‌روزتر شده، تاکتیک‌هایمان را اصلاح کرده‌ایم و نقاط ضعف خود را شناسایی کرده‌ایم. رزمندگان ما امروز آماده‌تر از دیروز هستند.

جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته است

تأکیدات سردار عظمایی نشان می‌دهد، آمریکا با اقتدار روزافزون محور مقاومت طرف است. در همین وضعیت، جنگ‌افروزی‌های ترامپ، اقتصاد آمریکا را به زانو درآورده است. بر اساس برآورد جدید اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس»، جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران ۲ هزار دلار

برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است. طبق پیش‌بینی یک اقتصاددان برجسته دانشگاه ‌‌هاروارد نیز هزینه نهائی این جنگ برای آمریکا می‌تواند

به یک تریلیون دلار برسد.

با توجه به تسلط ایران در تنگه هرمز و ضربات سنگین و راهبردی انصارالله یمن به زیرساخت‌های سعودی، مشخص است که معادلات منطقه دگرگون شده است و خبردرمانی‌های ترامپ جواب نمی‌دهد.

ترامپ با ادعای بی‌اساس خود، سعی می‌کند از فروپاشی بازارها جلوگیری کند اما واقعیت این است که وقتی نفت برنت در بازار فیزیکی

به 154 دلار می‌رسد و کشتی‌ها از عبور از تنگه هرمز هراس دارند یا سفر خود را لغو کرده‌اند، یعنی موازنه قدرت تغییر کرده است. پروفسور رابرت پِیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در روز دویست و بیست و دوم جنگ خاطرنشان کرد: «اینکه کشوری مثل ایران از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر قیمت بنزین را در شیکاگو تعیین کند،

یعنی قدرت».