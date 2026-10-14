کجایش بسته نیست؟!(گفت و شنود)

گفت: درحالی که به علت بسته بودن تنگه هرمز، قیمت واقعی نفت

(و نه قیمت رسانه‌ای آن)، از مرز ۱۵۰ دلار عبور کرده و به قول مدیر شرکت آرامکو ممکن است به ۲۰۰ دلار هم برسد، ترامپ هر روز اعلام می‌کند که تنگه بسته نیست!

گفتم: ولی افزایش سرسام‌آور قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی جیغ شرکت‌های بزرگ و مردم در اروپا و آمریکا و کشورها و شرکت‌های بزرگ را به آسمان بلند کرده است و ترامپ را به باد ناسزا گرفته‌اند.

گفت: مدیرعامل و صاحب یک شرکت فرانسوی خطاب به ترامپ گفته است؛ خودخواهی تو دنیا را به آشوب کشانده است. چرا به دروغ ادعا می‌کنی که تنگه باز است؟! علاوه بر تنگه هرمز، باب‌المندب هم بسته شده است.

گفتم: شاعر پرت‌و‌پلا‌گوئی در یک محفل شعر اصرار کرد که سروده خود را بخواند. او در شروع به انتقاد از شاعران دیگر پرداخت و گفت؛ متاسفانه شاعران ما در اشعار خود، مضمون‌های فاخر و نغز نبسته‌اند! یکی از شاعران حاضر در محفل فی‌البداهه خطاب به او این بیت را سرود و گفت؛ «شاعران مضمون نغز و خوش فراوان بسته‌اند ...

آن‌چه هرگز نیست بسته، بند تنبان شماست»!