فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۹۶۸
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کجایش بسته نیست؟!(گفت و شنود)

گفت: درحالی که به علت بسته بودن تنگه هرمز، قیمت واقعی نفت 
(و نه قیمت رسانه‌ای آن)، از مرز ۱۵۰ دلار عبور کرده و به قول مدیر شرکت آرامکو ممکن است به ۲۰۰ دلار هم برسد، ترامپ هر روز اعلام می‌کند که تنگه بسته نیست!
گفتم: ولی افزایش سرسام‌آور قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی جیغ  شرکت‌های بزرگ و مردم در اروپا و آمریکا و کشورها و شرکت‌های بزرگ را به آسمان بلند کرده است و ترامپ را به باد ناسزا گرفته‌اند.
گفت: مدیرعامل و صاحب یک شرکت فرانسوی خطاب به ترامپ گفته است؛ خودخواهی تو دنیا را به آشوب کشانده است. چرا به دروغ ادعا می‌کنی که تنگه باز است؟! علاوه بر تنگه هرمز، باب‌المندب هم بسته شده است.
گفتم: شاعر پرت‌و‌پلا‌گوئی در یک محفل شعر اصرار کرد که سروده خود را بخواند. او در شروع به انتقاد از شاعران دیگر پرداخت و گفت؛ متاسفانه شاعران ما در اشعار خود، مضمون‌های فاخر و نغز نبسته‌اند! یکی از شاعران حاضر در محفل فی‌البداهه خطاب به او این بیت را سرود و گفت؛ «شاعران مضمون نغز و خوش فراوان بسته‌اند ... 
آن‌چه هرگز نیست بسته، بند تنبان شماست»!

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

افزایش رقم کالابرگ؛ اجرای بدِ یک طرح خوب

گور بابا‌!(گفت و شنود)

آینه‌ای مقابل دولت(یادداشت روز)

سفرهای انتخاباتی

شهید مسیحیِ جنگ 40 روزه

ارتباطات مخابراتی

ان‌پی‌تی باید در خدمت امنیت ملی باشد نه ابزاری برای محدودکردن حقوق هسته‌ای ایران

سفر سؤال‌برانگیز به باکو!

از کیـفرخواست ملـی تا دادخواهی جهانـی راهبرد حقوقی تعقیب آمران و مباشران تجاوز به ایران

دبیرکل حزب‌الله