* محاصره هوائی آمریکا علیه ایران، یک اقدام جنایتکارانه است. چراکه مشخصاً دارو، تجهیزات و کالای پزشکی، واکسن‌های مورد استفاده در صنعت دام و طیور و کالاهایی که به زنجیره سرد نیاز دارند، مورد هدف قرار می‌گیرند. این یعنی هدف قرار دادن مردم از طریق فشار مضاعف بر سفره و سلامت آنها، نه یک پایگاه نظامی.

کرداری

* بعد از محاصره دریایی توسط آمریکا، انتقال تجارت دریایی به مرزهای زمینی یک پیروزی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. اما حفظ این دستاورد نیازمند پایش دائمی، تقویت زیرساخت‌های مرزی، گسترش دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و آمادگی امنیتی برای خنثی‌سازی هرگونه اخلال است.

بنائی

* دولت‌های منطقه بدانند که همکاری با فشار خارجی علیه ایران، هزینه و پیامد دارد و بهتر است منافع بلندمدت منطقه و روابط همسایگی، قربانی فشارهای مقطعی قدرت‌های خارجی نشود. در یک کلام کشورهای منطقه نباید جای دوست و دشمن و منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را با یکدیگر اشتباه بگیرند.

کرباسی

* گزارش تازه بازرس کل وزارت جنگ آمریکا درباره عملیات نظامی علیه کشورمان، برای نخستین‌بار پرده از عمق خسارت‌ها و شکست‌های واشنگتن در جنگ تحمیلی اخیر برداشته است. بر اساس این گزارش، حملات ایران صدها ساختمان و سازه نظامی آمریکا را در پایگاه‌هایی در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا تخریب کرده است.

قوام‌الساداتی

* آمریکا اگرچه دارای ظرفیت عظیم نظامی است، اما این جنگ ثابت کرد که برتری نظامی به تنهائی تضمین‌کننده پیروزی نیست. مشاهده می‌کنیم دوران یکه‌تازی و مصونیت آمریکا در غرب آسیا به پایان رسیده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت تعیین‌کننده منطقه، قواعد بازی را در دست دارد.

پاکروان

* افت شدید محبوبیت ترامپ نزد شهروندان آمریکایی موجب شده نامزدهای جمهوری‌خواه که در گذشته برای پیروزی در انتخابات مقدماتی ناچار بودند به ترامپ نزدیک شوند، اما اکنون به دلیل تبعات جنگ با ایران تلاش می‌کنند از او فاصله بگیرند تا رأی‌دهندگان عمومی را جذب کنند. علاوه‌بر این، حمایت پیشین خود از اقدامات جنگی ترامپ علیه ایران را نیز کنار گذاشته‌اند.

مرآتی

* جنبش انصارالله را به‌عنوان «وکیل» و ابزار دست ایران خواندن‌، خوانشی ناقص و انحرافی است. انصارالله یک متحد راهبردی در محور مقاومت است که از ایدئولوژی مستحکم، تصمیم سیاسی و میدانی مستقل‌، پایگاه مردمی و نظامی گسترده‌ای برخوردار است.به‌گونه‌ای که شکستن اراده آن‌ با روش‌های نظامی متعارف غیرممکن می‌باشد.

مشتاقیان

* یمن امروز وزنه‌ای سنگین در معادلات منطقه دارد و نباید آن را در عنوان «حوثی‌ها» خلاصه کرد و از زمان آغاز حملات موشکی انصارالله به سمت سرزمین‌های اشغالی و اعمال محدودیت بر کشتیرانی در دریای سرخ، یمن به بازیگری اصلی در جنگ جاری منطقه تبدیل شده است. به طوری‌که در هیچ معادله آینده منطقه نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

فیاض

* عربستان با یکی از دشوارترین مقاطع امنیتی و اقتصادی خود مواجه شده چرا که علی‌رغم هزینه‌های هنگفت، آمریکا نتوانسته از این کشور در برابر خطرات محافظت کند. از سوی دیگر جایگزین مشخصی برای نقش امنیتی آمریکا نیز ندارد.

صوراسرافیل

* در جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران‌،کشورمان با قواعد جدیدی که در جنگ به نمایش گذاشت نشان داد اتکا به تسلیحات گران‌قیمت دیگر برای پیروزی در جنگ‌ها کافی نیست. تحولی که می‌تواند موازنه نظامی میان کشورهای قدرتمند و ضعیف از لحاظ تجهیزات جنگی را تغییر دهد.

بستانی

* روزنامه معاریو که یک روزنامه صهیونیستی است گزارش داده ۶۲ درصد از صهیونیست‌ها از افت شدید جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونی به‌شدت نگران هستند. سفیر پیشین آمریکا در تل‌آویو، نیز اعلام کرده جایگاه رژیم اشغالگر در آمریکا با «کاهشی بی‌سابقه» روبه‌رو شده است.

میعادی

* خدا را شکر، تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور ۲ نفر از نیروهای فراجا دست داشت، به دست رزمندگان قرارگاه قدس به طور کامل منهدم گردید. در این عملیات در مجموع ۸ نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیده و ۲ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

سعیدنیا

* اخبار داخل آمریکا حاکی است قیمت گازوئیل نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته به همین دلیل در همین یک ماه گذشته، بیش از دوازده شرکت حمل‌ونقل کامیونی در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

حفیظی

* دستگاه‌ها و مسئولان امر پاسخ بدهند در حالی که دارو و دیگر ملزومات حیاتی مردم به سختی وارد کشور می‌شود و بنادر تحریم هستند، چرا همچنان از طریق بنادر جنوبی خودروهای لوکس و سوپر لوکس وارد کشور می‌شود؟

آریان‌پور

* نیویورک تایمز اعلام کرد آمریکا بعد از هشدار در مورد حمله پهپادی سپاه، بمب‌افکن‌های خود را از بریتانیا خارج کرد. بنویسید چه کسی تصور می‌کرد دست قدرتمند و بالای ایران به جایی برسد که آمریکایی‌ها مجبور بشوند پایگاه خودشان در اروپا را هم تخلیه بکنند؟

رسایی

* در حال حاضر هدایت کاخ‌سفید بر پایه سودجویی، اتلاف تریلیون‌ها دلار از مالیات مردم آمریکا و خدمت به منافع صهیونیسم توسط رئیس‌جمهور دیوانه و قماربازی به نام ترامپ صورت می‌گیرد. شهروندان آمریکایی باید بدانند در حالی که ده‌ها میلیون آمریکایی زیر خط فقر به سر می‌برند، سرمایه‌های این کشور صرف جنگ‌های بی‌پایان و کشته‌شدن هزاران کودک در غزه و میناب می‌شود.

صیادی

* دکتر ظریف لطف کنند ابتدا با بازگرداندن سکه‌های شبهه‌ناک برجام پرخسارت که از بیت‌المال به ناحق گرفته‌اند و متعلق به مردم است، صداقت خود را نشان دهد و بعد به حاشیه‌ سازی بپردازد!

نوربخش مشهد

* مجلس‌ شورای اسلامی، دولت محترم، مسئولان! با توجه به تورم و گرانی‌های افسارگسیخته کشور، حقوق 30 و 35 میلیونی امروز پاسخگوی نیاز قشر کارگر با چند سرعائله نیست؟ به احترام این طیف زحمتکش، نسبت به ترمیم حقوق آنها به اهتمام‌ نمایید.

حسینی

* به نظر می‌رسد که انتخاب آقای قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره‌کننده به معنای تعطیلی مجلس بوده باشد! چرا که نتیجه این انتخاب به وضوح دیده می‌شود. شاید کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند از نتیجه آن‌که تعطیلی مجلس است باخبر بوده‌اند و تعمداً این کار را کرده‌اند! با توجه به شرایط امروز کشور تداوم این روند خطرناک، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

شهبازی

* رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند ارز کم داریمِ! از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی مدعی است که دستمان از ارز پر است! این تناقض چگونه قابل جمع است؟! آیا این ابهام درباره فرماندهی واحد و آرایش اقتصادی دولت در این جنگ را دوچندان نمی‌کند؟!

قهرمانی

* رئیس بانک مرکزی صادقانه بگوید که چه کساني برای خرید 10 هزار دلار به بانک مراجعه می‌کنند؟ افراد قشر متوسط و ضعيف که حتی برای تأمين هزينه‌های روزانه معيشت خود با توجه به گرانی‌های روزافزون دچار مشکل هستند و روشن است که حتی در عالم خيال هم به سراغ خريد دلار نمی‌روند.

پازوکی

* در طول دو قرن اخیر کسی جرات نکرده بود از این قراردادهای استعماری گلستان و ترکمنچای دفاع کند، که قفل تعریف و تمجید از گلستان و ترکمنچای را دکتر ظریف باز کرد! هر دم از این باغ بری می‌رسد /تازه‌تر از تازه‌تری

می‌رسد.

ورامینی

* ‌هاآرتص نوشت؛ ایران بیش از 100 موشک سجیل با کلاهک بارشی را روی اسرائیل قفل کرده و منتظر جرقه است که حملات را شروع کند! و شاید هم بیشتر از این خانه عنکبوتی را نشانه گرفته باشد!

خسروی