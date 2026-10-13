شهید مسیحیِ جنگ 40 روزه

کامران پورعباس

ایثارگری‌ها و رشادت‌های اقلیت‌های دینی و پیروان ادیان توحیدی به ویژه هم‌وطنان مسیحی، بخش جدایی‌ناپذیر از حماسه‌های ملت ایران را تشکیل می‌دهد و نشانگر عشق و پیوند عمیق اقلیت‌های دینی با وطن و احساس مسئولیت‌شان در قبال عزت و اقتدار و سربلندی ایران است.

در دوران هشت سال دفاع مقدس، دلاورمردانِ مسیحیِ ایران ‌زمین دوشادوش همه ایرانیان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافتند و حماسه‌آفرینی کردند. نام بسیاری از این دلاورمردان و ستارگان در تاریخ پرافتخارِ این مرزوبوم ثبت شده است.

مسیحیان ایران عمدتاً ارمنی و آشوری هستند و سال‌هاست در این آب و خاکِ پرگوهر زندگی می‌کنند. این هموطنان عزیزمان که خود را ایرانی و بخشی از ملت ایران می‌دانند، در مجموع بیش از صد شهید تقدیم کشور کرده‌اند. بیشتر شهدا در دوران دفاع مقدس اول و در جبهه‌ها جامه شهادت پوشیده‌اند و عده‌ای هم در ترورهای منافقین، یا بمباران و موشک‌باران شهرهای کشور به شهادت رسیده‌اند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای ارتباط گسترده و عمیقی با خانواده‌های شهدای مسیحی داشتند و به صورت مستمر به آنان سرکشی می‌کردند. در کتاب مسیح در شب قدر، حضور حضرت آقا در منازل شهدای مسیحی کشورمان در ۲۳ بخش روایت شده است که حکایت از دیدارهای بسیار گرم و صمیمی دارد و خانواده‌های شهدای مسیحی در این دیدارها ابراز عشق و ارادت به امام خامنه‌ای و کشورمان داشته‌اند. کلیپ‌های متعددی هم از دیدارهای فوق‌العاده معنوی و ملاطفت‌آمیزِ رهبر شهیدمان با خانواده‌های شهدای مسیحی منتشر گردیده و بارها از صداوسیما هم پخش شده است.

مسیحیان ایران در جنگ 40 روزه نیز یک شهید عزیز تقدیم ایران کرده‌اند.

«آوانس(آوانوس) سیمونیان سینگردی» از شهروندان مسیحی در حمله تروریستی آمریکای جنایت‌کار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی روز پنج‌شنبه ششم فروردین‌ماه به شهر بهارستانِ اصفهان به شهادت رسید و به عنوان اولین و تنها شهید مسیحی کشور در جنگ 40 روزه شناخته شد.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید وطن آوانس سیمونیان در روز 10 فروردین در خیابان حکیم نظامیِ اصفهان و مراسم تشییع این شهید در روز 11 فروردین در کلیسای مریم مقدسِ اصفهان با حضور گستردۀ مسیحیان و هموطنان مسلمان برگزار گردید. پیکر این شهید پس از تشییع در قبرستان ارامنه اصفهان به خاک سپرده شد. موج ۸۶ عملیات وعده صادق۴ به یاد شهدای ارامنه و مسیحی دفاع مقدس ۸ ساله و شهید سیمونیان انجام گردید. یکی از کوچه‌های اصفهان نیز به نام شهید سیمونیان نام‌گذاری شد.

تابوت شهید سیمونیان در تمامی مراسم‌ها مزین به پرچم مقدس و سه رنگ ایران بود.

شهادت آوانس سیمونیان، اولین و تنها شهید جنگ 40 روزه، حکایتی غرورانگیز از همبستگی ادیان و عشق اقلیت‌های دینی به ایران را در دل خود داشت.

در این گزارش ادای احترام می‌کنیم به آوانس سیمونیان سینگردی یگانه شهید مسیحیِ جنگ

40 روزه.

زندگینامه شهید آوانس سیمونیان

آوانس سیمونیان معروف به آمیرخان، متولد روستای ارمنی‌نشین سنگرد از توابع فریدن بود. تحصیلاتش را در مدرسه ارامنه اصفهان گذراند. بعد از پایان تحصیل برای خدمت به وطن، لباس مقدس سربازی بر تن کرد. جوشکاری و لوله‌کشی را نزد برادر بزرگش آقای آیواس آموخت و سپس به اهواز سفر کرد و سال‌ها در جنوب کشور مشغول به کار بود. مدتی هم در شمال ایران فعالیت داشت. در سال 1373 با خانم ‌هایگانوش نظری ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو فرزند به نام‌های سوانا و ساسون بود.

وی مرد بسیار شریف و سخت‌کوش بود. جوشکار بود و در نزدیکیِ شهر بهارستان اصفهان شغل آزاد داشت. با وجود بمباران‌های مکرر اصفهان و حتی نزدیکی محل کارش، هرگز دست از کار نکشید و حتی در تعطیلات نوروز هم سر کار حاضر بود و برای معیشت خانواده می‌کوشید.

پسر شهید در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در اصفهان در منزل شهید گفت: هی می‌رفت کار، می‌اومد، از کوچیکی عاشق کار بود دیگه... کاری به کسی نداشت. می‌اومد، می‌رفت، سر کار. هوای زنش رو داشت. خدا را شکر هیچ کم و کسری نگذاشت واسه ما.

آوانس سیمونیان در 6 فروردین 1405 در محل کارش آسمانی شد. وی در حملات دشمن به منطقه قلعه شور در نزدیکی شهر بهارستان در جنوب اصفهان در حالی که مشغول کار بود، به شهادت رسید.

نمادی از وفاداری اقلیت‌های دینی به میهن

شهید آوانس سیمونیان، نه تنها اولین شهید مسیحی جنگ 40 روزه است، بلکه نمادی از بصیرت، شجاعت و وفاداری اقلیت‌های دینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

دکتر گقارد منصوریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در اصفهان در منزل شهید سیمونیان گفت: در تاریخ ایران به خصوص در تاریخ معاصر حضور ارامنه در عرصه‌های مختلف، عرصه‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی، دوشادوش برادران مسلمان و در جامعه فعال بودند.

مراسم وداع با پیکر شهید سیمونیان

مراسم وداع با پیکر شهید وطن آوانس سیمونیان، اولین و تنها شهید مسیحی کشورمان در جنگ رمضان، همراه با بیعت جامعه مسیحیان استان اصفهان با سومین رهبر انقلاب اسلامی، شامگاه دوشنبه 10 فروردین 1405 در اصفهان برگزار شد. این مراسم در خیابان حکیم نظامی، جنب دانشگاه هنر، حدفاصل خیابان شهید قندی و کوچه کلیسای وانک، برگزار شد و یاد و خاطره این دلیرمرد را در دل‌ها زنده نگاه داشت. این مراسم با اجرای آئین مذهبی، سخنرانی استاندار اصفهان و نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب ایران همراه بود.

در این مراسم پیکر پاک ۵۰ لاله سرخ‌گون بر دستان ملت ایران تشییع گردید؛ اما در میان این کاروان نور، شهادت آوانس سیمونیان، اولین و تنها شهید مسیحی جنگ رمضان این دیار، داستانی از همبستگی بی‌نظیر ادیان در ایران را در دل خود داشت.

در عصری که خصم، با تفرقه‌افکنی در پی خاموش کردن نور امید است، تشییع باشکوه این قهرمانان، از هر دین و مذهبی، پاسخی دندان‌شکن بود به بدخواهان و گواهی بر پیوند ناگسستنی ملت ایران در دفاع از وطن. اصفهان شاهد صحنه‌ای تأثیرگذار و وحدت‌آفرین بود؛ مراسم تشییع پیکر پاک آوانس سیمونیان، اولین و تنها شهید مسیحی اصفهان که در کنار ۴۹ شهید دیگر اصفهانی در پی حملات وحشیانه اخیر به شهر بهارستان، به شهادت رسیده بودند، برگزار شد. این وداع، بار دیگر پیوند عمیق میان پیروان ادیان مختلف در ایران به‌ویژه در شهر شهیدپرور اصفهان را به نمایش گذاشت. در این مراسم باشکوه، ارامنه اصفهان، همراه و همدوش با سایر همشهریان مسلمان خود، در کنار پیکر پاک شهدا حضور یافتند.

بیعت مسیحیان اصفهان با سومین رهبر انقلاب اسلامی

این مراسم که با حضور جمع کثیری از مردم ولایت‌مدار و قدرشناس اصفهان اعم از مسلمان و مسیحی همراه بود، جلوه‌ای دیگر از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت. پیکر مطهر این شهید پس از برگزاری آئین ویژه مسیحیان، با شکوه فراوان در فضائی آکنده از عطر ایثار و شهادت، توسط مردم تشییع شد.

در این مراسم، هم‌وطنان مسیحی بار دیگر پیمان ناگسستنی خود را با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و رهبری خردمندانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تجدید نمودند.

نکته حائز اهمیت، حضور و همراهی مسیحیان عزیز در کنار سایر اقشار جامعه در مراسم تشییع و وداع با این شهید بود. این حضور، گواه روشنی بر عمق اعتقاد و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولی امر مسلمین جهان داشت.

مراسم تشییع شهید سیمونیان، عرصه‌ای بود برای تجدید میثاق با ولایت فقیه و نمایش اقتدار ملی. مسیحیان ایران، با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر به جهانیان اعلام کردند که در خط مقدم دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن، همچون برادران مسلمان خود، آماده جانفشانی هستند و رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت. این بیعت، پشتوانه‌ای محکم برای نظام اسلامی و لرزه بر اندام دشمنان افکنده و نشان از وحدت ناگسستنی ملت ایران دارد.

اتحادی زیبا بین مسلمانان و مسیحیان ایران

دکتر گقارد منصوریان، نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی در این مراسم بیان کرد: ارامنه قرن‌هاست در این کشور به صورت مسالمت‌آمیز، من فراتر می‌گویم به صورت ملاطفت‌آمیز یعنی با لطف و دوستی، در کنار برادران مسلمان خود زندگی می‌کنند به خصوص در شهر اصفهان دو دین اسلام و مسیحیت در کنار هم زندگی بسیار زیبایی دارند.

وی ادامه داد: رژیم غاصب اسرائیل و آمریکای جنایتکار ادعا می‌کنند که ما با غیرنظامیان کاری نداریم. آیا این قابل قبول است؟ در جلوی چشمان شما پیکر غیرنظامی‌ای که بی‌دفاع در تعطیلات نوروز برای معیشت خانواده‌اش سر کار حضور داشته و شهید شده، وجود دارد. شهید سیمونیان یکی از اعضای محترم جامعه ارامنه بوده، فردی زحمتکش و خانواده‌دوست.

دکتر گقارد منصوریان در مصاحبه دیگری با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع اظهار داشت: ارامنه، همراه و همدوش همشهریان اصفهانی، برای تشییع شهدای حملات وحشیانه حضور یافتند و یکی از شهدا از جامعه ارمنی هستند.

وی با اشاره به زیبایی اتحادی که بین دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت وجود دارد افزود: این نشان می‌دهد تفاوتی بین افراد، عقیده و دین وجود ندارد و همه افراد به صورت یکسان در جامعه زندگی می‌کنند و در کلیه افتخارات، مراسمات دوشادوش هم به صورت یکسان برای تشییع شهدای عزیز حرکت می‌کنند.

وی همچنین از اقدامات نیروهای نظامی قدردانی کرد و از اختصاص ۸۶‌ اُمین مرحله عملیات وعده صادق۴ و پاسخ کوبنده به دشمنان به نام این شهید ارمنی جنگ رمضان، تشکر ویژه به عمل آورد و تأکید کرد: این اقدام، پیغامی دارد که ادیان آزادانه در کشور ما زندگی می‌کنند، اهمیت دارند و جایگاه ویژه‌ای دارند که پاسخ کوبنده به دشمنان است.

در میان اندوه و افتخار حاضران، فرزند شهید با چشمانی اشکبار، احساس خود را این‌گونه بیان کرد: من بسیار خوشحالم که با نام پدرم پاسخ کوبنده‌ای به دشمنان داده شده است.

کشیش وارطان آقابابایان، روحانی ارامنه جلفا اصفهان روایتی از شجاعت شهید سیمونیان ارائه داد و اظهار داشت: این شهید بسیار شجاع بود.

وی با افتخار از ایران به عنوان کشور شهیدپرور یاد کرد و گفت: مسیحی‌ها و مسلمانان همواره در کنار هم دوشادوش هم بودند و شهدای بسیاری تقدیم میهن کرده‌اند و همواره در صحنه بودند و صحنه را ترک نکردند.

کشیش آقابابایان با تأکید بر اینکه جنگ کنونی جنگ بین حق و باطل است، ابراز امیدواری کرد: کشور ما فرهنگ هزاران ساله دارد و به این راحتی نمی‌توانند به آن غلبه کنند ما تا زمانی که خداوند پشت و پناهمان باشد مقاومت را ادامه خواهیم داد و پیروز خواهیم شد.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان هم با حضور در مراسم تشییع بیان کرد: سازمان ملل باید از اصفهان بیاموزد. 150 سال پیش در همین شهر صفاخانه‌هایی بوده که مردم از ادیان و اقوام مختلف دور هم می‌نشستند و درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کردند.

وی افزود: ایران امروز، ایران قاجار و پهلوی نیست که برای ماندن خاکش را بدهد. ایرانی است که جان می‌دهد. همه هستیم تا پای جان.

تشییع در کلیسای مریم مقدسِ اصفهان

11 فروردین 1405 مراسم تشییع شهید آوانس سیمونیان در کلیسای مریم مقدسِ اصفهان برگزار گردید.

مراسم تشییع در کلیسای مریم مقدس اصفهان با حضور جامعه ارامنه و مسلمانان، پیشوایان دینی ارامنه، شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران، مسئولان استانی و شهری، نمایندگان مجلس همراه بود.

نیایش و دعا بر پیکر شهید سیمونیان در داخل ساختمان کلیسا با حضور خانواده و شهروندان توسط پیشوایان مذهبی ارامنه انجام گرفت. سپس در حیاط کلیسا زندگینامه و متنی درباره فعالیت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی این شهید مسیحی قرائت و از وی به عنوان انسانی خدوم و ارجمند که با مردم رفتار مهربانانه داشت، یاد شد.

درهای کلیسای چهارصد ساله مریم مقدس در جلفای نوی اصفهان، صبح سه‌شنبه 11 فروردین ماه به روی همه باز شد تا اولین شهید ارمنی جنگ رمضان، بعد از برگزاری مراسم مذهبی توسط اسقف آرداوازد شارویان، روحانیون و خادمین کلیسا، به روی دستان هم‌وطنان مسیحی و مسلمان تشییع شود.

دو مراسم با حضور انبوهی از شهروندان اصفهانی مسیحی و مسلمان در محله جلفای نو برگزار شد و درهای یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای اصفهان که معمولاً فقط به روی ارمنیان گشوده می‌شود، این بار به روی عموم شهروندان باز شد تا همه علاقه‌مندان بتوانند در آئین‌ کلیسایی برای بزرگداشت این شهید ارمنی شرکت کنند.

صبح سه‌شنبه 11 فروردین 1405، در حالی که کلیسای مریم مقدس واقع در کوچه حضرت مریم(س)، خیابان توحید، مملو از جمعیت بود، آئین‌ مذهبی توسط نایب پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران، روحانیون و خادمین کلیسا برای این شهید وطن برگزار شد و سپس پیکر او را به حیاط، روبه‌روی عبادتگاه کلیسا منتقل کردند. یکی از بستگان شهید متنی را درباره او خواند، سپس در حالی که برای چند دقیقه کوتاه باران گرفت، اسقف و روحانیون بر سر پیکر آوانس سیمونیان دعا و بخش‌های از انجیل را خواندند و در حالی که باران به سرعت جایش را به آفتاب می‌داد، پیکر شهید وطن تا بیرون محوطه کلیسا تشییع شد. از همه حضار هم خواسته شد که اجازه دهند فقط خانواده و بستگان شهید او را تا قبرستان ارامنه مشایعت نمایند و بتوانند مراسم خاکسپاری را در آرامش و به صورت خانوادگی انجام دهند. پایان‌بخش مراسم هم پذیرایی از حضار با چای، قهوه، حلوا و شیرینی سنتی ارمنی بود.

بر روی صندلی‌های داخل کلیسا ویژه‌نامه‌های تک‌برگی چاپ شده بود که به روایت‌هایی از زندگی ارامنه در ایران و زندگینامه شهید اختصاص داشت.

عشق عمیقِ ارامنه به ایران

دکتر گقارد منصوریان نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، سخنرانی‌های کوتاهی در هر دو مراسم تشییع و وداع با شهید آوانس سیمونیان، داشت.

وی با تقدیر از حضور مسئولان و مردم در این دو مراسم تصریح کرد: جامعه ارامنه مسیحی ایران پیش‌تر هم در دفاع از کشور شهیدان زیادی را تقدیم کرده بودند. آوانس سیمونیان یک شهروند عادی از جامعه ارامنه بود. فردی زحمتکش، اخلاق‌مدار و سرشار از امید به زندگی. او به کار و پشتکار اعتقاد داشت.

وی ادامه داد: در دنیایی که جنایتکاری مثل نتانیاهو، به گفته خودش، فرقی بین مسیح و چنگیزخان مغول نمی‌بیند و ترامپ تبهکار شیطنت‌ها و جنایت‌های بسیاری در دنیا مرتکب می‌شود، خون این شهید و دیگر شهدا مقدمه‌ای خواهد شد برای بازگشت عدالت و اخلاق به جامعه بشریت.

دکتر آریس داوتیان، در توصیف مراسم تشییع پیکر این شهید در کلیسای مریم مقدس گفت: اول، مراسم‌پرستش اجرا شد که در آن مدح خداوند را می‌گویند و از انجیل می‌خوانند و در بخش دوم هم دعاهایی برای آرامش ارواح خوانده شد. قسمت‌هایی از انجیل بیان شد که صحبت از بازگشت مسیح می‌کند.

داوتیان تصریح کرد: حضور اقشار مختلف، امروز خیلی به چشم می‌آمد.

فقط فامیل شهید نبودند بلکه هموطنان مسلمان هم شرکت کردند و از هموطنان ارامنه هم حتی آنها که آشنا و فامیل ایشان نبودند هم احساس وظیفه کرده بودند که حتماً شرکت کنند.

آریس داوتیان تصریح کرد: چیزی که در ارامنه وجود دارد، حُب ایران است. ارامنه، ایران را واقعا دوست دارند. حتی اگر در ایران زندگی نکنند. یعنی ارمنیانی که مهاجرت کرده‌اند هم هر دفعه که با خانواده و دوستانشان در ایران تماس می‎گیرند، از ایران می‌پرسند. به خاطر حضور دیرینه در بافت جمعیتی ایران، نزدیکی زیادی بین ایرانیان و ارامنیان وجود داشته و به همین دلیل، بدون تعارف، عشق عمیقی به ایران داریم.

موج ۸۶ عملیات وعده صادق۴ به یاد شهید سیمونیان

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

موج۸۶ عملیات وعده صادق۴ به صورت چندمرحله‌ای و با تهاجمات مشترک موشکی و پهپادی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران از سحرگاه روز یکشنبه با رمز «یا اله‌العالمین» و تقدیم به خبرنگاران شهید و شجاع لبنانی «علی شعیب، محمد فتونی، شهیده فاطمه فتونی» و شهدای ارامنه و مسیحی دفاع مقدس ۸ساله و جنگ رمضان، علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در منطقه آغاز شد.

در مرحله نخست این عملیات زیرساخت‌های عملیات هوائی و پهپادی و ذخایر تسلیحاتی در پایگاه‌های آمریکایی ویکتوریا، عریفجان و الخرج مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

در ادامه محل اختفای نیروهای تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی و حزب کومله در مناطق مختلف از جمله آراد، نقب، تل‌آویو، اربیل ناوگان پنجم دریایی و الظفره مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

انتشار ستون‌های دود و انفجار در منطقه و تصاویر لاشه‌های هواپیماهای منهدم شده میلیون دلاری آمریکا، تلاش مقامات و رسانه‌های کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه برای سانسور حملات تهاجمی ایران را خنثی ساخته است.

شهدای اقلیت‌های دینی بخشی از تاریخ مقاومت

25 فروردین 1405 جمعی از خادم‌یاران ستاد تشریفات مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان با همراهی شهردار، نماینده فرماندار و نماینده مجلس، عضو شورای شهر، نماینده استانداری و نماینده بنیاد شهید، به دیدار خانواده شهید ارمنی جنگ تحمیلی رمضان، آوانس سیمونیان، رفتند.

در این دیدار که با هدف تکریم ایثار و پاسداشت مقام شهدای اقلیت‌های دینی برگزار شد، خادم‌یاران رضوی ضمن عرض تسلیت و تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید، هدیه‌ای متبرک از مهمانسرای حضرت رضا(علیه‌السلام) را به خانواده وی اهدا کردند.

مسئولان حاضر در این برنامه، با بیان اینکه شهدای اقلیت‌های دینی بخش مهمی از تاریخ مقاومت و دفاع مقدس کشور را تشکیل می‌دهند، تأکید کردند که رشادت‌ها و ایمان راسخ آنان، نمونه‌ای ارزشمند از همبستگی ملی و اعتقادی مردم ایران در برابر دشمنان است.

خانواده شهید سیمونیان نیز با قدردانی از این دیدار، بر ادامه‌دار بودن مسیر عزت‌مندانه این شهید و نقش اثرگذار شهدا در دفاع از میهن تأکید کردند.

نام‌گذاری یکی از کوچه‌های اصفهان

به نام شهید سیمونیان

با همت خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و شهرداری منطقه ۵ شهر اصفهان، کوچه سنجدی در جلفای نو خیابان خاقانی در اصفهان به نام شهید آوانوس سیمونیان که در جریان جنگ ۴۰ روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران به شهادت رسیده بود نام‌گذاری شد.

در ابتدای مراسم حاضران از منزل شهید که در همین خیابان واقع شده است بازدید کردند.

25 مرداد 1405، گقارد منصوریان به محل نصب تابلو رفت و ضمن قدردانی از نام‌گذاری این کوچه به نام یکی از شهدای ارمنی جنگ ۴۰ روزه، جنایت‌های دشمن علیه مردم ایران به ویژه غیر نظامیان را محکوم کرد، پس از آن حاضران در معبری که به نام شهید نام‌گذاری شده بود، گرد هم آمدند و شاهد نصب تابلوی جدید کوچه شدند.

حملات دشمنان بشریت به کلیسا و کنیسه

جنایات دشمن آمریکایی- صهیونیستی در جنگ 40 روزه منحصر به شهادت آوانس سیمونیان نبود بلکه این دشمنان بشریت به کلیسا و کنیسه نیز حمله کردند. این جنایت‌ها ماهیت متجاوزان را بیشتر افشا کرد و نشان داد که دشمن بشریت هستند و حتی برای مسیحیان و یهودیان نیز ارزش و احترامی قائل نیستند. اما ایرانیان قهرمان و سرافراز در برابر این جنایات خدماتی انجام دادند که ثابت کرد جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین مدافع اقلیت‌های مذهبی در جهان است.

در جنگ 40 روزه در اثر حملات هوائی دشمن به تهران آسیب‌های جزئی و کلی به کلیسای ارتدکس یونانی وارد آمد.

بهناز احمدیان مدیر و مسئول فنی مرکز سالمندان کلیسای ارتدکس یونانی با اشاره به دو حمله موشکی در مجاورت کلیسای جامع ارتدکس سنت نیکلاس در تهران گفت: در اثر موج انفجار، دو اتاق ساختمان سالمندان به صورت جدی متحمل ترک سقف شدند و سایر اتاق‌ها به صورت جزئی دچار خسارت شد و خوشبختانه تلفات جانی نداشت. شکستگی درب، پنجره، تزیینات سقفی از آسیب‌های مشهود به این بنای ۱۰۰ ساله است. این ساختمان که توسط نیکولای مارکوف طراحی شده بود، اکنون دچار ترک در سقف گنبدی، شکستگی شیشه‌ها در دالان‌های میانی و شکستگی درب اصلی است.

مدیر مسئول مرکز سالمندان کلیسای ارتدکس افزود: این بنا در فهرست میراث فرهنگی ملی ایران به ثبت رسیده و از لحاظ جایگاه معنوی محل برگزاری جشن و اعیاد پاک است که در تلاش هستیم با اقدامات حفاظتی از تخریب‌های ناشی از موج انفجار جلوگیری کنیم.

احمدیان با اشاره به موضوع مرمت گفت: کلیسای جامع سنت نیکلاس در طول ایام روزه و در آستانه عید پاک، یکی از تعطیلات اصلی مذهبی، آسیب دید، در حال حاضر برگزاری مراسم‌ها در این مجموعه لغو است و در نظر داریم پس از پایدار شدن شرایط آرام مرمت این بنای جامع را آغاز کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: ما تجاوز مداوم ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را که به طور فزاینده‌ای بر زیرساخت‌های غیرنظامی و میراث مذهبی و فرهنگی تأثیر می‌گذارد را به شدت محکوم می‌کنیم.

ایگومن وارلام (دولسکی) روحانی کلیسای ارتدوکس سنت نیکولای تهران در روایتی از دو بمباران متوالی این کلیسا در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: نیروهای متجاوز در طول دو هفته دو بار این کلیسا و خانه‌های اطراف آن را بمباران کردند.

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، وارلام در دیدار با سفیر ایران در مسکو افزود: در اثر این بمباران، آسیب‌هایی به کلیسا و منزل من و سایر ساختمان‌های اطراف وارد شد.

وی با تقدیر از پیمانکاران ایرانی برای بازسازی سریع این کلیسا افزود: ما پس از بمباران با پیمانکاران ایرانی برای بازسازی بخش‌های تخریب شده در بمباران، همکاری داشتیم و آنها با کمال همکاری و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای کار بازسازی این کلیسا را انجام دادند.

اما دشمنان جنایت پیشه و خونخوارِ بشریت در بامداد ۱۸ فروردین کنیسه رفیع‌نیا در خیابان فریمان را با سه موشک اسرائیلی هدف قرار داده و ویران کردند.

کنیسه با بنایی حدود صد سال مربوط به دوره پهلوی اول و سابقه عبادی از سال ۱۳۳۷ و ساختمان کناری آن کاملاً ویران و کوچه باریک ملک در خیابان فریمان با بافت متراکم مسکونی از حالت یک مکان امن مسکونی خارج شده و مورد اصابت قرار گرفته بود.

کنیسه رفیع‌نیا علاوه‌بر مکانی برای عبادت ساکنان کلیمی اطراف، سال‌ها محل برگزاری جلسات جامعه فارغ‌التحصیلان یهودی ایران بود. قفسه‌های مرتب و پاکیزه‌ای که پیش از انفجار در دیوار کنیسه کتب مذهبی را در خود جا داده بودند، شکسته و پرتاب‌شده و کتاب‌های داخل آنها پاره‌پاره بر کف کوچه پراکنده بودند. در گوشه و کنار آوارها از لابلای آجرها، نشانه‌ای از تکه‌های فرش‌های نفیسی که روزگاری دیوارهای کنیسه را پوشش می‌دادند، دیده می‌شد. صدها تُن آوار جای کنیسه و خانه کناری را گرفته بود.

احترام ویژه ایرانیان به اقلیت‌های دینی

یک پژوهشگر و روزنامه نگار کلیمی ایرانی که بلافاصله در محل حادثه حاضر شده بود، از اتفاقاتی زیبا و حیرت‌انگیز می‌گوید که حکایت از احترام ویژه ایرانیان به اقلیت‌های دینی و اعتقادات‌شان دارد.

مرجان یشایایی در مطلبی نوشت: «بعد از جویا شدن از احوال اهالی کوچه و اطمینان از سلامتی آنها، طبیعتاً مهم‌ترین دغدغه ما پیدا کردن طومارهای قدیمی تورات بود که در جعبه‌های چوبی محکمی نگهداری می‌شد...

قبل از رسیدن ما، گروه‌های داوطلب جهادی با جلیقه‌هایی با آرم سپاه پاسداران و حوزه علمیه و ستاد بحران شهرداری تهران و هلال‌احمر در محل حاضر شده و کمک‌رسانی را از همان ساعات اول شروع کرده بودند...

بیل‌های مکانیکی هم کار آواربرداری را شروع کرده بودند و تقریباً صدا به صدا نمی‌رسید.

در میانه این شلوغی‌ها با جمعی از اهالی کنیسه به طرف سرپرست نیروهای جهادی رفتیم. فردی موقر با ریش بلند سفید و جلیقه‌ای با آرم سپاه پاسداران که با اسلحه مراقب بود. به او نزدیک شدم و خودم را معرفی کردم و خدا قوتی. سری به نشانه ادب فرود آورد. برایش توضیح دادم زیر این صدها تن آوار طومارهای مقدس تورات مدفون شده و آواربرداری با بیل مکانیکی ممکن است این طومارها را به کلی نابود کند و برای حفظ کتب مقدس برداشتن آوارهای نزدیک به مخزن تورات‌ها باید دستی انجام شود.

با جنگ بیگانه نبودم و می‌دانستم این خواسته من یعنی قبول خطر قطعی و زحمت زیاد برای کاوشگران در بین خرابه‌های کنیسه. هر آجری که به اشتباه برداشته می‌شد، می‌توانست سقف لرزان را بر سر امدادگران آوار کند.

رئیس نیروهای جهادی به دقت گوش داد و در مدتی کوتاه افراد تحت امرش را فرا خواند و عین صحبت‌های ما را منتقل کرد، با این تأکید که: «برادرا، مراقب باشید که کتب مقدس سالم بیرون بیایند.»...

انتظار ما پنج روز به درازا کشید تا اینکه صبح شنبه تلفن من زنگ زد و معاون شهرداری منطقه شش خبر داد طومارها بالاخره پیدا شده‌اند. با برادرم به سرعت خود را به محل رساندیم. کمی قبل‌تر از ما دنیل‌ مرداری رئیس کمیته املاک انجمن کلیمیان تهران خود را رسانده بود. صورتجلسه تنظیم و امضا شد و ما سه طومار محفوظ در جعبه را سالم تحویل گرفتیم.

هنگام خداحافظی برای سپاسگزاری به رئیس نیروهای جهادی که طی این چند روز گپ و گفتی با هم پیدا کرده بودیم، نزدیک شدم و از همدلی و همکاری‌اش تشکر کردم و دوستانه به او گفتم: «خسته نباشید، این چند روز شما را اذیت کردیم. با این شلوغی، لطف بزرگی به ما کردید. حلال کنید.»

نگاه خسته‌اش را به من دوخت و شمرده گفت: «خدا را شکر که تورات‌ها سالم پیدا شدند. این از همه‌چیز مهم‌تر است. اما من هم خسته‌ام هم عزادار. دخترخوانده‌ام که بسیار دوستش داشتم، سه روز قبل در اثر موشک اسرائیل تکه‌تکه شد.»

زبانم بند آمد و قطره اشکی که از گوشه چشمم جاری شد، نشان داد تأسفم واقعی است.

بدون کلامی از کوچه خارج می‌شدم که پشت سرم فریادش را شنیدم: «برادرا، متون مقدس پیدا شدند. بیل مکانیکی می‌تواند بقیه آوارها را بردارد.»

جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین مدافع ادیان توحیدی

با توجه به آنچه در این گزارش ذکر شد، می‌توان به وضوح فهمید که آمریکای جهانخوار و جنایتکار و صهیونیست‌های غاصب و تروریست و کودک‌کش با وجود ادعاهای دروغین حقوق بشری‌شان بزرگ‌ترین دشمنان بشریت از جمله یهودیان و مسیحیان هستند و در مقابل جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین مدافع اقلیت‌های دینی در جهان است که طرفداری راستینش از ادیان توحیدی واضح و آشکار و ثابت شده است.