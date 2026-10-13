گلباران مزار شهدای گمنام تالش به مناسبت روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی

تالش ـ خبرنگار کیهان:

هم‌زمان با روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی، فرماندار تالش به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور در مزار شهدای گمنام، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان، به مناسبت روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی، با حضور در مزار شهدای گمنام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، این مکان مقدس را گلباران کردند.

این مراسم در راستای پاسداشت ارزش‌های والای ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای والامقام برگزار شد.