فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۹۵۹
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

گلباران مزار شهدای گمنام تالش به مناسبت روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی

تالش ـ خبرنگار کیهان: 
هم‌زمان با روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی، فرماندار تالش به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور در مزار شهدای گمنام، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.
رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان، به مناسبت روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی، با حضور در مزار شهدای گمنام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، این مکان مقدس را گلباران کردند.
این مراسم در راستای پاسداشت ارزش‌های والای ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای والامقام برگزار شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

افزایش رقم کالابرگ؛ اجرای بدِ یک طرح خوب

گور بابا‌!(گفت و شنود)

آینه‌ای مقابل دولت(یادداشت روز)

سفرهای انتخاباتی

شهید مسیحیِ جنگ 40 روزه

ارتباطات مخابراتی

ان‌پی‌تی باید در خدمت امنیت ملی باشد نه ابزاری برای محدودکردن حقوق هسته‌ای ایران

سفر سؤال‌برانگیز به باکو!

از کیـفرخواست ملـی تا دادخواهی جهانـی راهبرد حقوقی تعقیب آمران و مباشران تجاوز به ایران

دبیرکل حزب‌الله