همدان ـ خبرنگار کیهان:

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از پیشرفت ۸۰ درصدی تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این سند تا ماه آینده تصویب و ابلاغ شود.

محمدرضا اکبری با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای تقویت جایگاه گردشگری استان اظهار کرد: مقدمات تدوین برند جامع همدان نیز انجام شده است تا ظرفیت‌های مختلف استان، از جمله جاذبه‌های گردشگری، در قالب هویتی واحد معرفی و عرضه شود.

محور گردشگری حکمت و عرفان

وی از پیشنهاد ایجاد محور گردشگری حکمت و عرفان با محوریت همدان خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه شخصیت‌هایی همچون ابوعلی‌سینا و باباطاهر در حوزه‌های حکمت، فلسفه و ادبیات، پیشنهاد شده است ظرفیت‌های مرتبط با این مشاهیر در کنار محورهای عرفانی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا، استاندار همدان نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ارسال کرده است تا پیشنهاد پیوند ظرفیت‌های استان با محور گردشگری عرفانی کشور بررسی شود. اکبری با بیان اینکه چنین محوری می‌تواند زمینه معرفی اندیشه‌ها و آثار مشاهیر همدان را فراهم کند، تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، آشنایی علاقه‌مندان با میراث فرهنگی و تاریخی استان را افزایش می‌دهد.

ضرورت پیوند رویدادهای گردشگری با اقتصاد محلی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با انتقاد از نبود ارتباط مؤثر میان برگزاری رویدادها و دستاوردهای اقتصادی آن‌ها افزود: یکی از ضعف‌های گردشگری کشور این است که با وجود برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای متعدد، نتایج اقتصادی متناسب با هزینه‌های انجام‌شده حاصل نمی‌شود.

اکبری با اشاره به جشنواره‌هایی مانند جشنواره سیر و انگور تصریح کرد: برگزاری این رویدادها زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به رونق اقتصاد محلی، جذب گردشگر و افزایش درآمد فعالان اقتصادی منجر شود.

راهکارهای حفاظت از میراث تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، بهره‌برداری اقتصادی اصولی از بناهای تاریخی را یکی از راهکارهای حفاظت و احیای این آثار دانست و گفت: برای حفظ میراث تاریخی باید زمینه اقتصادی شدن این فضاها و استفاده مناسب از ظرفیت‌های آن‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه احیای بافت‌های تاریخی افزود: مرمت بناهای فرسوده و تبدیل آن‌ها به فضاهای گردشگری می‌تواند ارزش اقتصادی این آثار را افزایش دهد و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها را فراهم کند.

اکبری با تأکید بر ضرورت صیانت از اصالت بناهای تاریخی ادامه داد: در ارتباط با هگمتانه و مسیرهای گردشگری تعریف‌شده، تلاش می‌کنیم ضمن حفظ هویت تاریخی، از مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران برای مرمت، احیا و بهره‌برداری اقتصادی از بناها استفاده کنیم.

طرح ویژه بافت تاریخی همدان با پیشرفت ۹۹ درصدی

وی از پیشرفت ۹۹ درصدی طرح ویژه بافت تاریخی شهر همدان خبر داد و گفت: این طرح در آستانه نهایی شدن قرار دارد و می‌تواند چارچوب مشخص‌تری برای ساخت‌وساز، نوسازی و حفاظت از بافت تاریخی شهر ایجاد کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به قرار گرفتن چهار شهر همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان در فهرست شهرهای دارای بافت تاریخی اظهار کرد: ضوابط عمومی و اختصاصی برای حفاظت از این محدوده‌ها تدوین شده است.وی افزود: این ضوابط موضوعاتی همچون ساخت‌وساز، سیما و منظر شهری و وضعیت معابر را در بر می‌گیرد و رعایت آن‌ها برای صیانت از ارزش‌های تاریخی و هویتی این شهرها ضروری است.

ثبت ۳۶ هزار اقامت رسمی و بیش از ۶/۱ میلیون بازدید تاریخی

اکبری از ثبت ۳۶ هزار اقامت رسمی و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازدید از اماکن تاریخی استان خبر داد و گفت: توسعه رویدادهای گردشگری، برگزاری جشنواره زمستانی و ساماندهی خانه‌مسافرها از جمله برنامه‌های در دست پیگیری برای تقویت گردشگری همدان است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره گردشگری زمستانی اظهار کرد: هدف این است که این رویداد با برنامه‌ریزی منسجم‌تر و مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف، به یکی از برندهای شاخص گردشگری استان تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: جشنواره زمستانی در سال‌های گذشته نیز برگزار شده، اما محدودیت اعتبارات و نبود همراهی کافی مانع از دستیابی آن به جایگاه مورد انتظار شده است؛ از این رو، تلاش می‌کنیم با رفع این موانع، زمینه تقویت و تثبیت جایگاه آن را فراهم کنیم.