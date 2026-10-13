فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۹۵۸
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

سند راهبردی توسعه گردشگری استان همدان به‌زودی ابلاغ می‌شود

همدان ـ خبرنگار کیهان:
 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از پیشرفت ۸۰ درصدی تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این سند تا ماه آینده تصویب و ابلاغ شود.
محمدرضا اکبری با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای تقویت جایگاه گردشگری استان اظهار کرد: مقدمات تدوین برند جامع همدان نیز انجام شده است تا ظرفیت‌های مختلف استان، از جمله جاذبه‌های گردشگری، در قالب هویتی واحد معرفی و عرضه شود.
محور گردشگری حکمت و عرفان
وی از پیشنهاد ایجاد محور گردشگری حکمت و عرفان با محوریت همدان خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه شخصیت‌هایی همچون ابوعلی‌سینا و باباطاهر در حوزه‌های حکمت، فلسفه و ادبیات، پیشنهاد شده است ظرفیت‌های مرتبط با این مشاهیر در کنار محورهای عرفانی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در همین راستا، استاندار همدان نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ارسال کرده است تا پیشنهاد پیوند ظرفیت‌های استان با محور گردشگری عرفانی کشور بررسی شود. اکبری با بیان اینکه چنین محوری می‌تواند زمینه معرفی اندیشه‌ها و آثار مشاهیر همدان را فراهم کند، تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، آشنایی علاقه‌مندان با میراث فرهنگی و تاریخی استان را افزایش می‌دهد.
ضرورت پیوند رویدادهای گردشگری با اقتصاد محلی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با انتقاد از نبود ارتباط مؤثر میان برگزاری رویدادها و دستاوردهای اقتصادی آن‌ها افزود: یکی از ضعف‌های گردشگری کشور این است که با وجود برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای متعدد، نتایج اقتصادی متناسب با هزینه‌های انجام‌شده حاصل نمی‌شود.
اکبری با اشاره به جشنواره‌هایی مانند جشنواره سیر و انگور تصریح کرد: برگزاری این رویدادها زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به رونق اقتصاد محلی، جذب گردشگر و افزایش درآمد فعالان اقتصادی منجر شود.
راهکارهای حفاظت از میراث تاریخی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، بهره‌برداری اقتصادی اصولی از بناهای تاریخی را یکی از راهکارهای حفاظت و احیای این آثار دانست و گفت: برای حفظ میراث تاریخی باید زمینه اقتصادی شدن این فضاها و استفاده مناسب از ظرفیت‌های آن‌ها فراهم شود.
وی با اشاره به تجربه احیای بافت‌های تاریخی افزود: مرمت بناهای فرسوده و تبدیل آن‌ها به فضاهای گردشگری می‌تواند ارزش اقتصادی این آثار را افزایش دهد و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها را فراهم کند.
اکبری با تأکید بر ضرورت صیانت از اصالت بناهای تاریخی ادامه داد: در ارتباط با هگمتانه و مسیرهای گردشگری تعریف‌شده، تلاش می‌کنیم ضمن حفظ هویت تاریخی، از مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران برای مرمت، احیا و بهره‌برداری اقتصادی از بناها استفاده کنیم.
طرح ویژه بافت تاریخی همدان با پیشرفت ۹۹ درصدی
وی از پیشرفت ۹۹ درصدی طرح ویژه بافت تاریخی شهر همدان خبر داد و گفت: این طرح در آستانه نهایی شدن قرار دارد و می‌تواند چارچوب مشخص‌تری برای ساخت‌وساز، نوسازی و حفاظت از بافت تاریخی شهر ایجاد کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به قرار گرفتن چهار شهر همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان در فهرست شهرهای دارای بافت تاریخی اظهار کرد: ضوابط عمومی و اختصاصی برای حفاظت از این محدوده‌ها تدوین شده است.وی افزود: این ضوابط موضوعاتی همچون ساخت‌وساز، سیما و منظر شهری و وضعیت معابر را در بر می‌گیرد و رعایت آن‌ها برای صیانت از ارزش‌های تاریخی و هویتی این شهرها ضروری است.
ثبت ۳۶ هزار اقامت رسمی و بیش از ۶/۱ میلیون بازدید تاریخی
اکبری از ثبت ۳۶ هزار اقامت رسمی و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازدید از اماکن تاریخی استان خبر داد و گفت: توسعه رویدادهای گردشگری، برگزاری جشنواره زمستانی و ساماندهی خانه‌مسافرها از جمله برنامه‌های در دست پیگیری برای تقویت گردشگری همدان است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره گردشگری زمستانی اظهار کرد: هدف این است که این رویداد با برنامه‌ریزی منسجم‌تر و مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف، به یکی از برندهای شاخص گردشگری استان تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: جشنواره زمستانی در سال‌های گذشته نیز برگزار شده، اما محدودیت اعتبارات و نبود همراهی کافی مانع از دستیابی آن به جایگاه مورد انتظار شده است؛ از این رو، تلاش می‌کنیم با رفع این موانع، زمینه تقویت و تثبیت جایگاه آن را فراهم کنیم.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

افزایش رقم کالابرگ؛ اجرای بدِ یک طرح خوب

گور بابا‌!(گفت و شنود)

آینه‌ای مقابل دولت(یادداشت روز)

سفرهای انتخاباتی

شهید مسیحیِ جنگ 40 روزه

ارتباطات مخابراتی

ان‌پی‌تی باید در خدمت امنیت ملی باشد نه ابزاری برای محدودکردن حقوق هسته‌ای ایران

سفر سؤال‌برانگیز به باکو!

از کیـفرخواست ملـی تا دادخواهی جهانـی راهبرد حقوقی تعقیب آمران و مباشران تجاوز به ایران

دبیرکل حزب‌الله