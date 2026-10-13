اصفهان- خبرنگار کیهان:

شهردار اصفهان در دیدار با فرمانده انتظامی استان بر گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، هم‌زمان با هفته انتظامی با حضور در فرماندهی انتظامی استان اصفهان با سردار عبدالوهاب حسنوند دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه و نقش هماهنگی دستگاه‌های مسئول در بهبود امنیت و آرامش شهروندان گفت‌وگو کرد.

قاسم‌زاده در این دیدار، هفته انتظامی را تبریک گفت و از تلاش‌های فرماندهی انتظامی استان برای برقراری نظم، تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به شهروندان قدردانی کرد. وی با اعلام آمادگی مدیریت شهری برای گسترش تعاملات با پلیس اظهار کرد: شهرداری اصفهان در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی، از همکاری‌های مشترک برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با مسائل شهری حمایت می‌کند.

شهردار اصفهان با اشاره به مسئولیت مشترک شهرداری و پلیس در فراهم‌کردن محیطی امن و آرام برای زندگی شهروندان افزود: هماهنگی مستمر میان مدیریت شهری و فرماندهی انتظامی می‌تواند به حل مسائل شهری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک کند. وی تصریح کرد: هدف مدیریت شهری فراهم‌کردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان در محیطی امن و آرام است و همکاری با فرماندهی انتظامی استان در این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان، نیز در این دیدار بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: تأمین امنیت پایدار و ایجاد آرامش در جامعه تنها وظیفه پلیس نیست و به مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمت‌رسان و همراهی مردم نیاز دارد. وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در ارتقای نظم عمومی و احساس امنیت شهروندان بیان کرد: بخشی از مسائل شهری با هماهنگی شهرداری و پلیس بهتر مدیریت می‌شود. ساماندهی فضاهای عمومی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پیگیری مطالبات شهروندان از زمینه‌هایی است که همکاری دو مجموعه می‌تواند در بهبود آن‌ها مؤثر باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای راهکارهای اثربخش‌تر را ممکن می‌کند. ازاین‌رو، همکاری پلیس و مدیریت شهری باید با هدف ایجاد محیطی امن، آرام و منظم و متناسب با نیازهای شهروندان دنبال شود.

حسنوند با تأکید بر رویکرد خدمت‌محور مجموعه انتظامی اظهار کرد: صیانت از امنیت و آسایش مردم و خدمت‌رسانی به آنان از اولویت‌های پلیس است و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری می‌تواند تحقق این اهداف را تسهیل کند. فرماندهی انتظامی استان از اقداماتی که به حل مسائل مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای نظم و امنیت عمومی منجر شود، استقبال می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پاسخ‌گویی هماهنگ دستگاه‌ها به مطالبات عمومی افزود: شهروندان انتظار دارند مجموعه‌های مسئول در کنار یکدیگر و هماهنگ عمل کنند؛ بنابراین تقویت تعاملات و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای ضروری است. فرماندهی انتظامی استان آمادگی دارد با توسعه همکاری‌های مشترک با شهرداری، از ظرفیت‌های موجود برای رفع مسائل شهری و افزایش احساس امنیت در جامعه بهره بگیرد.

در پایان این دیدار، بر استمرار همکاری و هم‌افزایی مدیریت شهری و فرماندهی انتظامی استان اصفهان با هدف تقویت نظم عمومی، ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش آرامش شهروندان تأکید شد.