تالش ـ خبرنگار کیهان:

هادی حق‌شناس استاندار گیلان، با اشاره به انتخاب غرفه این استان به‌عنوان غرفه برتر ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور گفت: این موفقیت، حاصل مشارکت روستاییان و تلاش مجموعه‌های اجرایی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در سطح ملی است.

حق‌شناس در حاشیه این آیین اظهار کرد: گیلان با برخورداری از حدود سه‌هزار روستا، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تولید، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی دارد و حضور در چنین رویدادهایی، فرصتی برای تبدیل این توانمندی‌ها به بازار و درآمد پایدار برای روستاییان است.

وی برنج، مرکبات، کیوی، زیتون، محصولات درختی و آبزیان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های تولیدی گیلان برشمرد و افزود: بازاریابی هدفمند و فراهم‌کردن زمینه عرضه گسترده‌تر این محصولات در بازارهای کشور، می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت اقتصاد روستاهای استان کمک کند.

شایان ذکر است: غرفه تالش نقش بسزایی در کسب غرفه برتر کشور از سوی استان گیلان داشت.