مشهد- خبرنگار کیهان:

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند و خراسان رضوی از نظر شمار پذیرفته‌شدگان کنکور در میان استان‌های زیر پوشش کمیته امداد، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

محمد افشارنیا در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در مجموع ۳۵۲ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد خراسان رضوی موفق به کسب رتبه‌های زیر پنج هزار کنکور سراسری شدند.

وی با اشاره به نتایج کنکور سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۵ اظهار کرد: دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد در گروه‌های آزمایشی مختلف موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند که از جمله این موفقیت‌ها می‌توان به کسب یک رتبه تک‌رقمی در رشته هنر و ۲ رتبه دورقمی در رشته‌های علوم انسانی و علوم تجربی اشاره کرد.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با تشریح جزئیات رتبه‌های کسب‌شده گفت: ۲۱ نفر از دانش‌آموزان رتبه‌های ۱۰۱ تا ۴۰۰ کشوری، ۱۰ نفر رتبه‌های ۴۰۰ تا ۶۰۰ و ۲۰ نفر رتبه‌های ۶۰۰ تا هزار را به دست آورده‌اند.

افشارنیا افزود: همچنین ۶۹ نفر از دانش‌آموزان رتبه‌های هزار تا ۲ هزار، ۱۶۰ نفر رتبه‌های ۲ هزار تا چهار هزار و ۶۹ نفر رتبه‌های چهار هزار تا پنج هزار را کسب کرده‌اند.

به گفته وی، ۳۳۶ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد خراسان رضوی نیز در رتبه‌های پنج هزار تا ۱۰ هزار کشوری قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: این نتایج موجب شده است خراسان رضوی از نظر شمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری در میان استان‌های تحت پوشش کمیته امداد، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های حمایتی این نهاد برای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پذیرفته‌شده در کنکور سراسری اظهار کرد: کمیته امداد با همکاری مشاوران توانمند، خدمات رایگان مشاوره انتخاب رشته را برای این دانش‌آموزان فراهم کرده است تا بتوانند با بهره‌مندی از راهنمایی‌های تخصصی، درباره انتخاب رشته‌های دانشگاهی تصمیم مناسب‌تری بگیرند.

افشارنیا افزود: دانش‌آموزان می‌توانند از خدمات مشاوران «کلینیک رز» بهره‌مند شوند تا با بررسی رتبه، علایق، توانایی‌ها و شرایط خود، انتخاب رشته مناسب‌تری برای ادامه تحصیل داشته باشند.

وی همچنین به برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای دانش‌آموزان پشت‌کنکوری اشاره کرد و گفت: این نهاد با استفاده از ظرفیت کانون‌های فرهنگی و آموزشی، برنامه‌های حمایتی و آموزشی را برای دانش‌آموزانی که خود را برای ورود به دانشگاه آماده می‌کنند، دنبال می‌کند.

وی افزود: دانش‌آموزان دارای استعداد برتر نیز از حمایت‌های درسی و آموزشی کمیته امداد برخوردار می‌شوند تا با دسترسی به امکانات آموزشی و بهره‌مندی از راهنمایی‌های لازم، فرصت بیشتری برای پیشرفت تحصیلی و کسب رتبه‌های بهتر در آزمون‌های سراسری داشته باشند.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان رضوی تأکید کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایت‌های آموزشی و توجه به دانش‌آموزان مستعد از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان تحت حمایت و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل آنان در دانشگاه‌ها دنبال می‌شود.

کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی هم‌اکنون حدود ۳۵۰ هزار مددجو را زیر پوشش دارد، ۶۵ هزار دانش‌آموز از خدمات حمایتی کمیته امداد در استان برخوردارند.