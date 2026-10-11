معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: برخی از کشورهای خارجی درخصوص جنایت میناب طرح دعوی کرده‌اند و رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر پیگیری حقوقی این جنایت دارند.

کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه که به شهرستان میناب سفر کرده بود، در مدرسه شجره طیبه میناب حضور پیدا کرد و گفت: برخی از کشورهای خارجی درخصوص جنایت میناب طرح دعوی کرده‌اند.

وی افزود: رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر پیگیری حقوقی جنایت میناب دارند. رئیس‌جمهور به خانواده شهدای میناب سلام رساندند و حمایت خودشان را برای پیگیری حقوقی میناب اعلام کردند.

غریب‌آبادی در ادامه گفت: از یک ورزشگاه در لامرد به عنوان میدان تست یک سلاح جدید استفاده کردند که این یک جنایت جنگی است.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: ما باید در عرصه حقوق متجاوزان را پاسخ‌گو کنیم. متجاوزانی که جنایت میناب را انجام دادند باید در مجامع بین‌المللی پاسخگو باشند. مستندات بسیار خوبی از این جنایت جمع‌آوری شده و به تهران ارسال شده و نوبت کیفرخواست هم صادر شده است.

غریب‌آبادی در ادامه اظهار داشت: هیئتی که همراه من هستند در عناوین مختلف حقوقی مسئولیت دارند. دو جنگ صورت گرفت، اما نظام بین‌المللی هیچ کاری انجام ندادند و ما با توان نیروهای مسلح و انسجام ملی توانستیم طعم شکست را به دشمن بچشانیم.

وی افزود: جامعه بین‌المللی جامعه عادلی نیست و واکنشی در برابر جنایت‌های دشمن نداشته است. شهید انقلاب در دیدار با مسئولین قوه قضائیه تأکید ویژه‌ای بر پیگیری حقوقی جنایت‌های دشمن داشتند.

ما جنگیدن را خوب بلدیم

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: تنگه هرمز به نماد یک آبراه ایرانی تلقی شده است و ما از این تنگه به عنوان ابزاری برای مقابله با دشمنان استفاده خواهیم کرد. ایران هیچ‌گاه دنبال جنگ نبود، اما ایران جنگیدن را خوب بلد است. ما در دو قرن گذشته هیچ جنگی شروع نکردیم، اما به متجاوز درس سختی دادیم.

به گزارش مهر، غریب‌آبادی در ادامه اظهار داشت: چنانچه دشمن اقدام نظامی دیگری مد‌نظر داشته باشند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران متفاوت از گذشته خواهد بود. پاسخگویی ایران در جنگ چهل روزه متفاوت از جنگ دوازده روزه بود. امیدواریم دشمنان ایران ذره‌ای عقلانیت به خرج

بدهند.