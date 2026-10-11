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کد خبر: ۳۳۹۸۰۷
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
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دریادار سیاری: لازم باشد بازهم به شناورهای دشمن ضربه می‌زنیم

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبانزد خاص و عام است، گفت: لازم باشد بازهم به شناورهای دشمن ضربه می‌زنیم.
دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی اظهار داشت: ما به شناورهای دشمن ضربه‌هایی زده‌ایم که اگر باز هم علیه ایران اتفاقی بیفتد، به آن‌ها ضربه خواهیم زد.
وی افزود: ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبانزد خاص و عام است، محکم دفاع کردیم و می‌کنیم. هر جا لازم باشد، برای ضربه زدن به دشمن اقدام خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش تاکید کرد: ملت ایران به دشمن اثبات کرد برابر آن‌ها می‌ایستد و مشکلات را تحمل می‌کند تا تمامیت سرزمینی ایران و انقلاب، شرف و ناموسش حفظ شود.

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