معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبانزد خاص و عام است، گفت: لازم باشد بازهم به شناورهای دشمن ضربه می‌زنیم.

دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی اظهار داشت: ما به شناورهای دشمن ضربه‌هایی زده‌ایم که اگر باز هم علیه ایران اتفاقی بیفتد، به آن‌ها ضربه خواهیم زد.

وی افزود: ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبانزد خاص و عام است، محکم دفاع کردیم و می‌کنیم. هر جا لازم باشد، برای ضربه زدن به دشمن اقدام خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش تاکید کرد: ملت ایران به دشمن اثبات کرد برابر آن‌ها می‌ایستد و مشکلات را تحمل می‌کند تا تمامیت سرزمینی ایران و انقلاب، شرف و ناموسش حفظ شود.