روز دویست و بیست و ششم جنگ را باید با دو رویداد مهم تحلیل کرد. رویدادهایی که به نظر می‌رسد نقش تعیین‌کننده‌ای در روند جنگ داشته باشند و می‌توانند طرفین جنگ را به سمت محاسبات و اقدامات جدید سوق دهند. از این منظر شاید روز دویست و بیست و ششم جنگ را بتوان مقدمه تشدید تنش‌ها دانست. بگذارید از تنگه هرمز شروع کنیم.

روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت جنگ ایران به عقب‌نشینی نظامی آمریکا منجر شده است. این روزنامه در گزارش خود آورد: «جنگی که دونالد ترامپ با هدف نمایش قدرت نظامی واشنگتن آغاز کرد، اکنون به آشکار شدن آسیب‌پذیری‌های تازه ارتش آمریکا، تخلیه شماری از پایگاه‌های این کشور در خاورمیانه و خروج شتاب‌زده ۱۲ بمب‌افکن از بریتانیا منجر شده است.» نیویورک‌تایمز به خسارات گسترده وارد شده به ارتش آمریکا در جنگ با ایران اشاره کرد و نوشت: «حملات موشکی و پهپادی ایران خسارت‌های گسترده‌ای به تأسیسات نظامی آمریکا وارد کرده و پنتاگون را به بررسی جابه‌جایی پایگاه‌های خود واداشته است؛ اقدامی که ممکن است ده‌ها میلیارد دلار هزینه داشته باشد و به گفته مقام‌های پیشین آمریکایی، این تصور را در تهران تقویت کند که می‌توان واشنگتن را با تهدید پایگاه‌های نظامی‌اش به عقب‌نشینی وادار کرد.»

در همین زمینه «کریس مورفی» سناتور آمریکایی که در سفری به غرب آسیا به دنبال ارزیابی خسارت‌های وارد شده به ارتش آمریکا در منطقه است در یک گفت‌وگوی اینترنتی اعلام کرد: «این جنگ نتیجه‌بخش نیست. ما در حال شکست خوردن هستیم. این یک تحقیر ملی است.» این سناتور آمریکایی به سانسور حجم خسارات ارتش آمریکا توسط دولت این کشور اشاره کرد و گفت: «من معتقدم خساراتی به ارزش چندین میلیارد دلار به پایگاه‌های ما در قطر و بحرین وارد شده است اما حتی به یک عضو کنگره هم اجازه نمی‌دهند وارد این پایگاه‌ها شود و خسارات را از نزدیک ببیند. ترامپ نمی‌خواهد مردم آمریکا بفهمند ایران چه بلایی سر پایگاه‌های آمریکا آورده؛ حتی اجازه بازدید از پایگاه‌ها را به من ندادند!»

حمله قاطع و بدون ملاحظه به کشتی‌های متخلف حتی در سواحل امارات

شنبه شب یک کشتی حامل گاز LNG توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران تصاویر این کشتی را منتشر کرد و مشخص شد برخلاف روال قبل که معمولاًً ملاحظات نانوشته‌ای در حمله به کشتی‌ها رعایت می‌شد تا بار کشتی و یا سازه حیاتی کشتی مورد اصابت واقع نشود و در نتیجه معمولاً شاهد انفجارهای کوچک در موتورخانه کشتی و متوقف شدن آن بودیم؛ این بار تصاویر منتشر شده ستون‌های دود و آتش عظیمی را نشان می‌داد که مشخص می‌کرد کشتی حامل گاز LNG بدون هیچ ملاحظه‌ای هدف قرار گرفته و در آتش می‌سوزد.

همزمان نیروی دریایی سپاه به شش کشتی که در ۱۶.۵ مایلی دریایی شمال غرب رأس‌الخیمه در امارات لنگر انداخته‌ بودند، هشدار داد و از آن‌ها خواست لنگرهای خود را بالا بکشند و فوراً منطقه را ترک کنند. هشداری که با توجه به سرنوشت کشتی آتش گرفته کاملا معتبر بود و نتیجه

داد.

همچنین روز گذشته دست‌کم یک کشتی متخلف دیگر نیز در تنگه هرمز هدف قرار گرفته و در آتش سوخت. این رویدادها از دو منظر قابل توجه به نظر می‌رسد. اول اینکه به نظر می‌رسد ملاحظات مرسوم در هدف قرار دادن کشتی‌ها کنار گذاشته شده و دوم اینکه تعارف با امارات متحده عربی نیز کنار گذاشته شده است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت ایران تصمیم به تلافی قاطع با شناورها و کشورهای متخلف گرفته و برای شکستن محاصره دریایی تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است که فرماندهی تروریستی سنتکام پس از حملات ایران؛ از حمله به یک کشتی ایرانی در آب‌های دریای عمان خبر داد که قصد خروج از خط محاصره را داشته است. این کشتی با یک فروند موشک از قسمت موتورخانه هدف قرار گرفت که بدون آسیب به خدمه و محتوای کشتی؛ در آب‌های سرزمینی ایران متوقف شد.

ضرب دست یمنی‌ها

دومین رویداد مهم در روز دویست و بیست و ششم جنگ ضرب دست یمنی‌هاست که هنوز صدایش در شبه جزیره عربستان پیچیده است. یمنی‌ها که پیشتر محاصره دریایی رژیم سعودی را کلید زده بودند چند وقتی است محاصره هوائی این رژیم را نیز آغاز کرده‌اند اما حمله روز شنبه آنها به فرودگاه ریاض؛ این محاصره هوائی را جدی‌تر از قبل کرد. حمله‌ای که 12 کشته و بیش از 300 مجروح برجای گذاشت و بنابر اعلام وزیر خارجه آمریکا یکی از کشته‌ها، آمریکایی بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز به این حمله واکنش نشان داد و گفت: «آنچه در عربستان سعودی اتفاق افتاد، قابل قبول نیست.» ترامپ البته در ادامه اضافه کرد که عربستان قادر است از خودش دفاع کند و با این جمله خیال پادشاهی سعودی را راحت کرد که خبری از مشارکت آمریکا در حمله به یمن

نیست.

سعودی‌ها هنوز از حمله به فرودگاه ریاض گیج بودند که نیروهای مسلح یمن روز گذشته دو فرودگاه جده و دمام را نیز هدف قرار دادند و این دو فرودگاه نیز مجبور به توقف فعالیت‌های خود شدند. با توجه به داده‌های سامانه‌های ردگیری هوانوردی در پی حملات گسترده یمنی‌ها به فرودگاه‌های مهم عربستان و آغاز دومین هفته از محاصره هوائی اعلام‌شده از سوی یمن، بخش اعظم فضای هوائی عربستان سعودی از پروازهای غیرنظامی خالی شده و تنها یک یا دو فرودگاه از مجموع ۲۹ فرودگاه این کشور

فعال است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته مجدداً به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که «وارد آسمان عربستان نشوند.» یحیی سریع در بیانیه‌ای تاکید کرد: «نیروهای مسلح یمن بار دیگر به تمام شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارمندان، کارکنان و مسافران هشدار می‌دهند که از فرودگاه‌ها و آسمان عربستان استفاده نکنند زیرا به استثنای مکه مکرمه و مدینه منوره تمام آسمان این کشور صحنه عملیات نیروهای ما بوده و در معرض

خطر است.»

بدبخت‌ترین پادشاهی جهان

نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارش از وضعیت جنگ میان یمن و عربستان نوشت: یمن، آمریکا و عربستان را در بن‌بست بزرگی گرفتار کرده است. به گزارش این نشریه عربستان در شرایطی که بسیاری از سرزمین‌های تحت اشغال خود در یمن را از دست داده، هیچ برنامه‌ای برای آتش‌بس با صنعا ندارد و همین امر احتمال تشدید درگیری‌ها را افزایش می‌دهد. طبق گزارش پولیتیکو وضعیت آمریکا در مواجهه با یمن نیز به اندازه عربستان سعودی بغرنج است: «آمریکا در وضعیت دشواری قرار گرفته و باید تعهدات دفاعی به متحد سعودی خود را در برابر پیامدهای کشیده شدن به یک درگیری نظامی دیگر- به ویژه با توجه به جنگ جاری و حل نشده با ایران- بسنجد.»

پادشاهی سعودی از این منظر بدبخت‌ترین پادشاهی منطقه است چون علی‌رغم پیمان‌های دفاعی و امنیتی با آمریکا، پاکستان و ترکیه؛ هیچ‌کدام از این کشورها حاضر به همراهی او در جنگ با یمن نیستند و صرفاً به وعده و اظهار نظر بسنده کرده‌اند. رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو به همین درماندگی عربستان اشاره کرد و گفت: «در صورت نیاز، ایران و متحدانش، حسابی توانایی کوبیدن هر هدفی را در عربستان دارند... با ادامه سیاست‌های احمقانه عربستان، بهتر است آن شاهزاده‌ها به فکر نقل مکان [فرار کردن] به نیویورک و لندن باشند.»