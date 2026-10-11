

در حالی که کاخ سفید و امپراتوری رسانه‌ای غرب با تمام توان می‌کوشند تا شکست مفتضحانه ارتش تروریست آمریکا را در برابر ضربات خردکننده جمهوری اسلامی ایران پنهان سازند، افشاگری‌های جنجالی سناتور «کریس مورفی» تیر خلاص را به خیمه‌شب‌بازی‌های دونالد ترامپ شلیک کرد.

مورفی با پرده‌برداری از لایه‌های پنهان یک سانسور سیستمی، فاش ساخت که پنتاگون حتی اجازه بازدید از پایگاه‌های «العدید» در قطر و تأسیسات نظامی در بحرین را به اعضای کنگره نداده است. این سناتور آمریکایی با تصریح بر اینکه «طبق قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جنگ و قطع بودجه آن بر عهده کنگره است»، پنهان‌کاری کاخ سفید را ناشی از ترس برملا شدن ابعاد فاجعه دانست و تاکید کرد: «ما به این مناطق رفتیم تا ببینیم آیا باید پول مالیات‌دهندگان را صرف عملیاتی بی‌پایان کنیم یا نه؛ اما این جنگ نتیجه‌بخش نیست، ما در حال شکست خوردن هستیم و این یک تحقیر ملی است!»

وی با افشای ابعاد مالی و نظامی این ضربات مهلک افزود: «خساراتی چند میلیارد دلاری به پایگاه‌های ما وارد شده، اما ترامپ نمی‌خواهد مردم آمریکا بدانند چه بلایی سر پایگاه‌ها آمده و تا چه حد توانمندی‌های ایران ناچیز آسیب دیده است.» اعترافات مورفی تایید می‌کند که ترامپ در میدان نبرد قافیه را کاملاً باخته، اما شتاب‌زده تلاش می‌کند با دستکاری واقعیت‌ها، روایت ساختگی پیروزی را به مردم خود بفروشد.

پازل این فاجعه راهبردی برای واشنگتن زمانی کامل‌تر می‌شود که شریان اقتصادی غرب نیز در آستانه سکته قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت نفتی «شورون» با هشدار درباره شکنندگی شدید بازار، اعلام کرد که قیمت نفت خام تحویلی در آسیا به مرز سرسام‌آور ۱۵۰ دلار نزدیک‌تر است تا ۱۰۰ دلار. کاهش شدید ذخایر احتیاطی سوخت، گواهی روشن بر این است که قیمت ماجراجویی‌های ترامپ را اکنون بازار جهانی نفت پرداخت می‌کند.

مجموع این واقعیت‌ها ثابت می‌کند ارتش فرسوده آمریکا نه دیگر قدرتی برای بازداندگی دارد و نه تاب تحمل تبعات مرگبار اقتصادی جنگ را. امروز طشت رسوایی کاخ سفید از بام افتاده و ترامپ حتی با سانسور سنگین هم نمی‌تواند شکست تاریخی خود را پنهان کند.