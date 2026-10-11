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کد خبر: ۳۳۹۸۰۱
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
سرویس کیهان » اخبار
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ضربه اطلاعاتی به ‌جیش‌الظلم

‌3 تروریست در چابهار و دشتیاری دستگیر شدند

در عملیات ‌نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در چابهار و دشتیاری،
3 عضو و مرتبط گروهک تروریستی جیش‌الظلم دستگیر شدند.
در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با تحرکات گروهک‌های تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان، سه عضو و مرتبط گروهک تروریستی جیش‌الظلم در شهرستان‌های چابهار و دشتیاری شناسایی و دستگیر شدند؛ عملیاتی که به کشف یک خانه امن و ضبط تعدادی سلاح و مهمات نیز انجامید.
بر اساس اعلام روابط عمومی قرارگاه شهید فولادی چابهار، این افراد در جریان اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و نیروهای سپاه شهرستان در چابهار و روستای «درگس» از توابع شهرستان دشتیاری دستگیر شدند.
در جریان این عملیات، خانه امن گروهک تروریستی جیش‌الظلم در روستای «عثمان‌آباد» شهرستان چابهار شناسایی شد و نیروهای عملیاتی موفق شدند یک قبضه سلاح M4، چهار قبضه سلاح کلاشینکف و مقادیری مهمات مربوط به سلاح M16 را کشف و ضبط کنند.
چابهار و دشتیاری، به‌عنوان دو شهرستان واقع در جنوب سیستان و بلوچستان، از مناطق مهم و راهبردی این استان به شمار می‌روند؛ مناطقی که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و اهمیت اقتصادی و مرزی، تأمین امنیت پایدار در آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنچه تاکنون به‌صورت رسمی اعلام شده، دستگیری سه عضو و مرتبط گروهک تروریستی جیش‌الظلم در چابهار و دشتیاری، شناسایی یک خانه امن در روستای عثمان‌آباد و کشف پنج قبضه سلاح به‌همراه مقادیری مهمات است؛ جزئیاتی که ابعاد اعلام‌شده این عملیات را تشکیل می‌دهد.

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