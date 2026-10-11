گفت: مگر ترامپ برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه صدور گازوئیل روسیه را تحریم نکرده بود؟

گفتم: نه فقط اعلام کرد که این تحریم در دفاع از اوکراین صورت گرفته است، بلکه یک دنیا منّت هم سر اوکراین و اروپا گذاشت و اعلام کرد؛ آمریکا به هنگام سختی‌ها هرگز متحدان خود را تنها نمی‌گذارد!

گفت: البته فرآورده معادن سنگ‌های گرانبهای اوکراین را هم به عنوان مزد این تحریم تصاحب کرد!

گفتم: ولی هفته قبل برای رهایی از کمبود شدید و خسارت‌بار گازوئیل، تحریم روسیه را لغو کرد و زلنسکی گلایه کرد و گفت؛ «‌ترامپ ما را فروخته است‌»!

گفت: و ترامپ هم در پاسخ گفت که زلنسکی دیگر شایسته ریاست جمهوری اوکراین نیست و باید کنار برود!

گفتم: قاضی از جیب‌بُر حرفه‌ای پرسید؛ چرا دستت را توی

جیب این آقا کردی؟ گفت؛ قربان تصور کردم جیب خودم است!

پرسید؛ پس چرا پول‌هایش را برداشتی؟ گفت؛ آقای قاضی مگر اختیار جیب خودم را ندارم؟!