* باید پرچم‌های خون‌خواهی امام شهید در سر چهارراه‌ها و میادینی که شب‌ها تجمع هست برافراشته بماند تا لحظه‌ای انتقام از دشمنان خداوند و قاتلین قائد شهید غفلت نشود.

محمدی

*ایران روی ۷ شرط خود ایستاده و ذره‌ای کوتاه نمی‌آید. ترامپ هیچ راهی جز تسلیم ندارد. از آن‌طرف هیچ افق روشنی هم برای پیروزی در جنگ ندارد. هیچ پیروزی سریع یا جنگ محدود در دسترس او نیست. ضربه بزند ۱۰ برابر دریافت خواهد کرد.

بالادستی

*وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که قفل ایران در تنگه هرمز کار می‌کند، انکار نمی‌کنم مردم آمریکا زیر چرخ‌های تورم له‌شده‌اند. مقامات ایرانی به آمریکایی‌ها می‌گویند؛ بچرخ تا بچرخیم! این سخن دارای ارزش عظیمی است که فقط از دهان کسانی صادر می‌شود که؛ قدرت اول جهان را نمایندگی می‌کنند!

احمدی

*ترامپ احمق مدام از نابودی ایران و محو ملت ایران در پیام‌های کوتاه خود سخن می‌گوید، در حالی که او دقیقه‌به‌دقیقه به پایان حیات سیاسی ننگین خود نزدیک می‌شود.

سیاوشی

*دانشگاه در میانه نبرد سوم ملی دو مأموریت بزرگ و به‌هم‌پیوسته دارد: نخست، تولید و بازتولید نرم‌افزار هویتی مقاومت؛ و دوم، تولید سخت‌افزار علمی و فناورانه اقتدار. و این مأموریت باید به‌جد توسط وزارت علوم دنبال شود.

وروانی

*سایه جنگ از سر کشور با مذاکره هرگز برداشته نمی‌شود؟ امام مظلوم شهیدمان فرمود باید دشمن را مأیوس کرد تا از شرارت دست بردارد باید هزینه جنایات آمریکا را افزایش داد آیا توان ما از یمن قهرمان کمتر است نباید کشور در حالت نه صلح نه جنگ متوقف بماند؟

شیخ‌الاسلام

* هفدهم مهرماه، زادروز شهید سیدمجتبی میرلوحی، مشهور به «سیدنواب صفوی» است. کسی که به نسل‌های بعدی آموخت برای دفاع از کیانِ اسلام، نباید منتظرِ صدور بیانیه‌های انفعالی ماند. او مصداقِ واقعیِ «مردِ میدان» در دورانِ اختناق بود.

ایرانپور

* خطاب به غربگرایان کشورمان بنویسید مگر نمی‌بینند پلیس فرانسه صدها دختر فرانسوی را هر روز وحشیانه کتک می‌زند، پس چرا شعار زن، زندگی، آزادی برایشان سر نمی‌دهند؟

حیاتی‌مقدم

* روبیو وزیرخارجه آمریکا در سخنرانی جدید خود در یونان صحبت از دنبال کردن راه اسکندر مقدونی در برخورد با ایران کرده، اما چقدر خوب بود این بخش از تاریخ را نیز خوب می‌خواند بخشی‌که اشاره می‌کند امپراطور روم، در برابر شاپور اول ساسانی مجبور شد زانو بزند.

آرش‌بیگی

* جنگی که قرار بود برای آمریکا کوتاه، محدود و تعیین‌کننده باشد، حالا به بحرانی تبدیل شده که مهم‌ترین مسئله واشنگتن نه پیروزی در آن، بلکه یافتن راهی برای خروج است. به همین جهت، جیک سالیوان، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، تأکید کرده که آمریکا در این جنگ گرفتار شده و راه مناسبی برای خروج ندارد.

عضدی

* مزیت ایران فقط در تولید نفت نیست. بلکه در موقعیت جغرافیایی و توان اثرگذاری بر گلوگاه انرژی نهفته است. اگر این قدرت ژئوپلیتیکی به سازوکارهای مالی غیردلاری متصل شود، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند قواعد بازی را به چالش بکشد.

سیدانوری

* ریاض از آمریکا خواسته بود در قالب یک مداخله نظامی نسبتاً مستمر، حملاتی علیه انصارالله انجام دهد، اما واشنگتن به عربستان اعلام کرد که در این عملیات مشارکت نخواهد کرد. این رفتار آمریکا یعنی خودداری از ورود مستقیم به درگیری با انصارالله، تردیدهایی را در عربستان درباره تعهد امنیتی آمریکا ایجاد کرده است.

خدابنده

* آسیب‌های جدی حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه به حدی است که روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با ابراز نگرانی شدید از این آسیب‌های وارده، خواستار تجدیدنظر پنتاگون درباره راهبرد حضور خود در غرب آسیا شده است. فقط در یک قلم، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا از خروج از خدمت نزدیک به ۶۰ فروند هواپیما و تجهیزات دیگر خبر داده که خسارتی حدود ۳,۷ میلیارد دلار به بار آورده است.

رحماندوست

* خیال آمریکایی‌ها را راحت کنیم که تنگه هرمز با فشار نظامی آمریکا باز نخواهد شد. این ایران و کشور عمان هستند که می‌توانند سازوکار آن را تنظیم کنند. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایران است. تمام.

قوچخانی

* شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل در یک فیلم مستند، از قدرت پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک ایران اظهار تعجب و شگفتی کرده و نشان می‌دهد پهپاد پیشرفته 9-MQ که نماد جنگ هوایی آمریکا و ستاره میدان نبرد به شمار می‌رود، چگونه یکی پس از دیگری در آسمان ایران از بین می‌رود و ایران به گورستان پهپادهای آمریکایی تبدیل شده است.

سخامنش

* بعثت مردم مأموریت صرفاً سیاسی یا نظامی نیست. بلکه یک رسالت اعتقادی و معنوی برای حفظ «حق» و مبارزه با «باطل» در همه اَشکال آن است. این نگاه مستلزم آن است که مردم علاوه‌بر حضور فیزیکی، از نظر فکری و عقیدتی نیز مسلح باشند تا بتوانند حق را از باطل تشخیص داده و از اصالت مسیر انقلاب در برابر تحریف‌ها و بدعت‌ها دفاع کنند.

درستی

* افتضاحی دیگر از سناریوی دروغین پرواز فلای‌دبی برملا شد. خلبانی که می‌گفتند اهل عمان بوده، اماراتی از آب درآمده است. جالب اینجاست که چند ماه قبل‌تر، از شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده است، این فرد در امارات به دنیا آمده، پدرش عمانی مادرش اهل سوریه بوده حالا اینکه چگونه بعد از اخراج شدن سر از این پرواز درآورده خودش جای سؤال دارد.

حافظی‌پور

* دقیق که به حوادث نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کابوس و هراس واقعی نتانیاهو از ایران، هراس از بمب هسته‌ای نیست. هراس از روزی است که واشنگتن بپذیرد ایران یک قدرت منطقه‌ای حذف‌نشدنی و یکی از ارکان طبیعی نظم امنیتی غرب آسیاست.

مجاوری

* با شرایط به وجود آمده برای کشورمان یعنی تحمیل دو جنگ در یک سال، خیلی از بازنشستگان نیروهای مسلح با تخصص‌های مختلف به‌منظور دفاع از کشور درخواست بازگشت به یگان خود را دارند اما گفته می‌شود چنین قانونی وجود ندارد. درخواست داریم ستاد فرماندهی کل، این گره کار را باز کند.

نقدی از اصفهان

* آیا خنده‌دار نیست امارات، کشوری که عمرش به نیم قرن نمی‌رسد درباره جزایر تاریخی ایران ادعا کرده است. به این حاکم تازه‌به‌دوران‌رسیده باید گفت قدمت درختان خیابان ولی‌عصر تهران از عمر کشور امارات بیشتر است. در یک کلام عرض می‌کنم تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ایرانی بوده، هست و ایرانی می‌مانند.

حسنی

* آمریکایی‌ها را باید تفهیم کرد که دکترین امنیتی ایران تغییر یافته. به این معنا که ما دیگر محیط دفاعی و امنیتی خود را تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌کنیم. بلکه هر نقطه‌ای که برای ما مبدأ تهدید باشد، محیط دفاعی ایران تعریف می‌شود. در واقع، دکترین امنیت از راه دور جایگزین نگاه پیشین

شده است.

مدرس