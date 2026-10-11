رسول شمالی ورزنده

امروز بر تمامی دست‌اندرکاران و فعالان عرصه هنر، به‌ویژه سینماگران و فیلم‌سازان رسانه ملی، فرض و ضروری است که برای ثبت و انعکاس جبهه مقاومت و ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» آستین همت بالا بزنند. جامعه ما پس از شهادت رهبر فرزانه، فرماندهان ارشد، دانشمندان هسته‌ای و شهدای گرانقدرِ میناب، لامرد، جنگ هرمز و فاجعه سیریک، ماه‌هاست که با حضور پرشور در صحنه، حماسه‌ای ماندگار از اقتدار ملی را به نمایش گذاشته است. اکنون وظیفه هنر و روایتگری است که این ایستادگی بی‌نظیر و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در قالب آثار ماندگار سینمایی و تلویزیونی برای جهانیان تبیین

کند.

در همین جهت، اعلام اخیر سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مبنی بر آغاز تولید یک اثر سینمایی درباره نبردهای اخیر و اعطای تسهیلات و تجهیزات رایگان نظامی به فیلم‌سازان، بستری ارزشمند و حمایتی جدی برای هنرمندان متعهد فراهم کرده است. تهیه‌کنندگان و کارگردانان جوان و انقلابی باید از این فرصت طلایی بهره جسته و سریعاً وارد میدان تولید شوند؛ چرا که جبهه مقابل با در اختیار داشتن غول‌های رسانه‌ای و ماشین فیلم‌سازی ‌هالیوود، دست‌به‌کار شده تا روایت‌های تحریف‌شده و جعلی خود را از این دفاع مقدس به خورد افکار عمومی جهان بدهد.

امروز دشمنان سعی دارند شکست سنگین، اضمحلال پایگاه‌های منطقه‌ای و فرار ناوهای مجهز خود از خلیج‌فارس را پشت تصاویر سفارشی و سینمایی پنهان سازند و شکست تحقیرآمیز خود در برابر ملت ایران را فتحی بزرگ جلوه دهند. اگرچه مردم و افکار عمومی آمریکا نیز به بی‌تدبیری و آتش‌افروزی سردمداران خود و فروپاشی هیمنه پوشالی غرب پی برده‌اند، اما ‌هالیوود همچنان به عنوان بازوی جنگ نرم نظام سلطه، در تدارک فیلم‌نامه‌های دروغین ضدایرانی و ضداسلامی درباره نبردهای اخیر خلیج‌فارس

است.

هنرمندان متعهد ما باید بدانند که امروز عرصه هنر، همان خط مقدم نبرد با دشمن است. پس از ناکامی در میدان‌های نظامی و اقتصادی، دشمن تمام توان خود را بر نفوذ و تهاجم فرهنگی متمرکز کرده است. در این نبرد روایت‌ها، غفلت و تأخیر جایز نیست؛ نهادهای متولی و دستگاه‌های ارشد فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی باید با هم‌افزایی و پشتیبانی همه‌جانبه، خوراک هنری لازم را برای افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تأمین کنند. با اهتمام مضاعف سینماگران و حمایت‌های دولتی، می‌توان واقعیت‌های این دفاع غرورآفرین را به تصویر کشید و در این جنگ جدی فرهنگی نیز پیروز میدان شد.