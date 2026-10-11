ادامه رقابت انتخاباتی در ستاد ترامپ

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

به پیشنهاد رئیس سابق مجلس نمایندگان نیوت گینگریچ1‌، شروع به فیلمبرداری فیس بوکی از فعالیت‌های روزانه ترامپ در مورد موضوعات پرطرفدار کردم. این ویدئوها در فضای مجازی پخش شد و پوشش خبری سنتی را به خود اختصاص داد و قبل از برگزاری جلسات حزبی آیووا به بیش از هفتاد و چهار میلیون بازدید رسید.

برای این طرح، بودجه 400000 دلاری به من داده شد، اما فقط 160000 دلار خرج کردم زیرا حامیان، ویدیوها را سریع‌تر از آنکه ما پولی خرج کنیم، به اشتراک گذاشتند.

همان‌طور که فقدان ساختار و تجربه کمپینی، فضائی را برای نوآوری ایجاد کرد، می‌توانست منجر به اشتباهات فاحشی نیز شود. در 13 ژانویه، دو هفته قبل از گردهمایی حزبی آیووا، نیویورک‌تایمز گزارش داد که این کمپین عملاً هیچ بازی زمینی در اولین انتخابات مقدماتی ایالتی نداشت: «آقای ترامپ... در حال حاضر کمتر از سه هفته دیگر ممکن است در رقابت‌های حزبی پیروز شود. اما اگر این کار را انجام دهد، احتمالاً علی‌رغم گروه سازمان‌دهنده‌اش خواهد بود، که پس از ماه‌ها تلاش پراکنده و به رهبری بیش از ده‌ها نفر نیروی مواجب بگیر، هنوز آماتور به نظر می‌رسند و در حال توقف است.»

در آن زمان من و ترامپ بیشتر با هم صحبت می‌کردیم و او پرسید که درباره گزارش‌های خبری چه فکر می‌کنم. او گفت: «این مقاله‌ها باعث می‌شود من ناتوان به نظر برسم. «من به عنوان یک تاجر در انتخابات شرکت می‌کنم- اگر نتوانم یک کمپین راه‌اندازی کنم، چگونه می‌توانم کشور را اداره کنم؟» لواندوفسکی به من اطمینان داد که یک عمل عالی انجام دادیم. اما نشانه‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد مشکلی در حال ایجاد است. من و پارسکال یک ابزار متحرک ساختیم تا به بسیاری از کسانی که احتمالاً برای اولین‌بار در انتخابات حزبی شرکت می‌کنند، کمک کنیم تا نزدیک‌ترین مکان را پیدا کنند.

ما از لواندوفسکی فهرست رأی‌دهندگان خود در آیووا را خواستیم، که او قبلاً به من گفته بود شامل هشتاد هزار ایمیل است. وقتی پارسکال فهرست را دریافت کرد، با نگرانی با من تماس گرفت: فایل داده تقریباً بیست‌هزار نام داشت و کیفیت فایل آشغال بود.

یک هفته قبل از برگزاری انتخابات حزبی، ترامپ اعلام کرد که قصد دارد از مناظره مقدماتی فاکس‌نیوز در شهر دموین2 صرف نظر کند، زیرا قرار بود مگین کلی گرداننده باشد. ایلز با بیانی کنایه‌آمیز پاسخ داد: «ما از یک کانال مخفی دریافتیم که آیت‌الله {خامنه‌ای} و پوتین هر دو قصد دارند در صورت رئیس‌جمهور شدن دونالد ترامپ، هنگام ملاقات با او، رفتار ناعادلانه‌ای داشته باشند.»

اما وقتی ترامپ به سیم آخر زد و مگین کلی را «خبرنگار درجه سومی که بدون رودربایستی در کاری که انجام می‌دهد خوب نیست» خطاب کرد، ایلز نسبت به رتبه‌بندی بدی که ناشی از تحریم ترامپ بود عصبی شد و ترامپ را به مذاکره دعوت کرد. مثل دو دوست قدیمی بود که به‌دنبال یک راه خروجی از موقعیت بودند و نمی‌خواستند تنش بیشتر شود. ترامپ قصد داشت به‌جای مناظره فاکس‌نیوز، یک گردهمایی برای جمع‌آوری پول برای کهنه سربازان برگزار کند. ایلز موافقت کرد در ازای شرکت در مناظره، 5 میلیون دلار به یک سازمان کهنه‌سربازان به انتخاب ترامپ اهدا کند.

ایلز این توافق را پیش روپرت مرداک برد، او به ایلز گفت: «به هیچ وجه!» ترامپ از من خواست تا با روپرت صحبت کنم و از او بخواهم توافق را تأیید کند. من با روپرت تماس گرفتم و پیشنهاد دادم که این یک برد- برد- برد خواهد بود: کهنه‌سربازان 5 میلیون دلار دریافت خواهند کرد، فاکس‌نیوز رتبه‌بندی بزرگی دریافت خواهد کرد و ترامپ می‌تواند اعلام پیروزی کند. «دیوانه‌ای؟» روپرت فریاد زد. «وقتی شروع به پرداخت پول به یک نفر می‌کنم، باید به همه پول بدهم تا در مناظره‌ها حاضر شوند. نه. پاسخ منفی است،» او این را گفت و به‌طور ناگهانی تماس را پایان داد. آن شب که ما در آیووا فرود آمدیم، ترامپ از مناظره صرف‌نظر کرد و میلیون‌ها دلار برای کهنه‌سربازان جمع‌آوری کرد و از ایده فاکس‌نیور به نفع خود استفاده کرد.

صبح روز انتخابات حزبی، نظرسنجی دموین رجیستر3، الگوی درجه یک در آیووا، گزارش داد که ترامپ پنج امتیاز از تد کروز سناتور تگزاس4 جلوتر است. ترامپ از ایوانکا که پسر ما تئودور را شش‌ماهه باردار بود، خواسته بود تا در یکی از بزرگ‌ترین محل‌های انجمن در این ایالت، در کنار کروز و سناتور کنتاکی، رند پل5‌، صحبت کند، در حالی که او در محل دیگری سخنرانی می‌کرد.

وقتی به مرکز همایش دابل تری6 در سدار رپیدز7 رسیدیم، جایی که بیش از 2500 رأی‌دهنده از ده‌ها حوزه گرد هم آمده بودند، همه کمپین‌های دیگر غرفه‌های بزرگی داشتند که توسط گروه‌هایی از داوطلبان اداره می‌شد. آنها پوسترهای جذابی را به نمایش گذاشته بودند و انبوهی از کالاهای تبلیغاتی را هدیه می‌دادند. من و ایوانکا نتوانستیم حتی یک کارمند ستاد انتخاباتی ترامپ را در آنجا پیدا کنیم. با لواندوفسکی تماس گرفتم، او قول داد تیمی در راه است، اما از صدای ناامیدانه‌اش می‌شنیدم که مطمئن نیست چطور می‌خواهد این اتفاق بیفتد.

از دستیار کمپین که ما را همراهی می‌کرد، زنی از آریزونا8 به نام استفانی گریشام9‌، خواستم که طرف دیگر میز ورق‌بازی خالی را بگیرد. ما آن را به در ورودی بردیم و یک صفحه نمایش موقت راه‌اندازی کردیم. در حالی که ایوانکا با طرفداران دست می‌داد و عکس می‌گرفت، من و گریشام دیوانه‌وار به‌دنبال دستورالعمل‌های انجمن ویژه سایت می‌گشتیم، اطلاعاتی که اکثر مردم هنگام آمدن به میز ما درخواست می‌کردند. این فقدان حرفه‌ای بودن در مهم‌ترین آزمون تا به امروز، نشانه اطمینان بخشی از مدیریت لواندوفسکی نبود.

پانوشت‌ها:

1. Newt Gingrich

2. Des Moines پایتخت ایالت آیوا در آمریکا

3. Des Moines Register منبع شماره یک برای اخبار دموین و آیووا، سیاست، تجارت، کشاورزی، ورزش و سرگرمی آیووا است.

4. Texas senator Ted Cruz

5. Kentucky senator Rand Paul

6. DoubleTree

7. Cedar Rapids

8. Arizona

9. Stephanie Grisham