آشنایی کودکان بوشهر با فرهنگ مدیریت مصرف و ایمنی

بوشهر ـ خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق و ارتقای ایمنی در میان کودکان و نوجوانان استان، هم‌زمان با هفته ملی کودک اجرا می‌شود.

غلامرضا حشمتی اظهار کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه هفته کودک با حضور خانواده‌ها و کودکان برگزار شد.

وی افزود: در یکی از این برنامه‌ها که با حضور مدیر دفتر مدیریت مصرف، مدیر دفتر ایمنی و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برگزار شد، ضمن اجرای برنامه‌های فرهنگی، درباره مدیریت مصرف برق و نکات ایمنی مرتبط با برق به کودکان آموزش داده شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در این برنامه همچنین جوایزی به کودکان اهدا و پوسترهای مرتبط با مدیریت مصرف و فرهنگ ایمنی برق در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت که با استقبال خانواده‌ها و کودکان همراه شد. حشمتی گفت: همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف برق، با هدف نهادینه کردن الگوی صحیح مصرف از سنین کودکی دنبال می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های مشترک شرکت توزیع نیروی برق و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در طول سال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای انتقال مفاهیم مدیریت مصرف و ایمنی برق به کودکان و نوجوانان استفاده شود.