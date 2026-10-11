همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان از انتخاب این استان به‌عنوان یکی از پیشگامان اجرای رویداد ملی «صبا» خبر داد و گفت: شناسایی و توانمندسازی فعالان حوزه ازدواج، ایجاد شبکه منسجم کنشگران و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و محلات برای تسهیل ازدواج جوانان، از اهداف اصلی این رویداد است.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی در آیین آغاز رسمی رویداد تخصصی «صبا» اظهار کرد: این رویداد با راهبری اداره‌کل امور خانواده سازمان تبلیغات اسلامی کشور و با هدف شناسایی، سازمان‌دهی و توانمندسازی مؤسسات، مجموعه‌ها و فعالان حوزه همسرگزینی، همسان‌گزینی و ترویج ازدواج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت فرایند شناخت و انتخاب همسر افزود: با وجود پیشرفت‌های ارتباطی، همچنان خلأهایی در زمینه شناخت زوجین و واسطه‌گری صحیح ازدواج وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تقویت ظرفیت‌های تخصصی این حوزه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه تاکنون ۸۰ کنشگر در سامانه مربوط به این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: شمار فعالان حوزه ازدواج در استان بیش از این تعداد است و باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود، شبکه‌ای منسجم از کنشگران برای هم‌افزایی، تبادل تجربه و اجرای برنامه‌های مؤثر تشکیل شود.

وی مساجد و محلات را از محورهای اصلی اجرای رویداد «صبا» دانست و تصریح کرد: کنشگران پس از آموزش و توانمندسازی، در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان فعالیت خواهند کرد تا با تکیه بر طرح‌های محله‌محور، زمینه تشویق جوانان به ازدواج و رفع موانع پیش روی تشکیل خانواده را فراهم کنند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی جوانان و دشواری دریافت تسهیلات ازدواج خاطرنشان کرد: طولانی بودن صف دریافت این تسهیلات یکی از موانع جدی ازدواج است و باید برای پیگیری و تسهیل دسترسی جوانان به حمایت‌های مالی، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل رسمی مجمع خیرین ازدواج خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت نیکوکاران می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات مالی جوانان و هموار شدن مسیر تشکیل خانواده کمک کند.

گرجی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حاشیه رویداد «صبا» اظهار کرد: فضاسازی شهری، تولید محتوای رسانه‌ای و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان برجسته، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین حضور مهمانان ملی و کارشناسان در شهرستان‌های استان در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: رویداد «صبا» نباید به برنامه‌ای مقطعی و محدود به یک هفته تبدیل شود، بلکه هدف اصلی، شکل‌گیری حرکتی مستمر برای ترویج ازدواج آسان و پایدار در طول سال و در سراسر استان همدان است.