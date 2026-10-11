بررسی اقدامات قضایی و نظارتی یزد و قم در حوزه حجاب و عفاف

یزد- خبرنگار کیهان:

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست تخصصی با دادستان مرکز استان قم، اقدامات میدانی و سازوکارهای نظارتی یزد در حوزه ساماندهی حجاب و عفاف را تشریح کرد و تجربیات دو استان مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی حسن‌پور، در نشست تخصصی هم‌اندیشی و تبادل تجربیات میدانی در حوزه ساماندهی حجاب و عفاف که به میزبانی دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان قم برگزار شد، به تشریح اقدامات اجرایی استان یزد

پرداخت.

وی تشکیل کارگروه افق برای رسیدگی به ترک‌فعل‌های مسئولین در حوزه فرهنگی، بازدیدها و نظارت‌های میدانی، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با تشکل‌های مردمی و نظام‌مند کردن نظارت‌ها را از محورهای اصلی اقدامات انجام‌شده در استان یزد عنوان کرد و گفت این اقدامات در صیانت از ارزش‌های اسلامی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه، علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان قطب زیارتی و یکی از کانون‌های گردشگری، بر ضرورت صیانت از حریم فرهنگی این شهر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «شهر قم همواره پرچم‌دار و الگوی فرهنگیِ تراز ملی و بین‌المللی است»، تصریح کرد: حفظ این اعتبار، مستلزم جدیت در حکمرانی قضایی

است.

در این نشست همچنین اقدامات دادستانی قم در حوزه حجاب و عفاف، از جمله نظارت بر معابر عمومی، صدور دستورات قضایی در موارد هنجارشکنی‌های عامدانه و استقرار گروه‌های نظارتی و امر به معروف نامحسوس در نقاط مختلف شهر تشریح شد.

در پایان، بر ضرورت تداوم همکاری و تبادل تجربیات میان استان‌ها در زمینه صیانت از ارزش‌های فرهنگی و تقویت امنیت اجتماعی تأکید شد.