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کد خبر: ۳۳۹۷۸۶
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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بررسی اقدامات قضایی و نظارتی یزد و قم در حوزه حجاب و عفاف

یزد- خبرنگار کیهان:
 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست تخصصی با دادستان مرکز استان قم، اقدامات میدانی و سازوکارهای نظارتی یزد در حوزه ساماندهی حجاب و عفاف را تشریح کرد و تجربیات دو استان مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی حسن‌پور، در نشست تخصصی هم‌اندیشی و تبادل تجربیات میدانی در حوزه ساماندهی حجاب و عفاف که به میزبانی دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان قم برگزار شد، به تشریح اقدامات اجرایی استان یزد 
پرداخت.
وی تشکیل کارگروه افق برای رسیدگی به ترک‌فعل‌های مسئولین در حوزه فرهنگی، بازدیدها و نظارت‌های میدانی، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با تشکل‌های مردمی و نظام‌مند کردن نظارت‌ها را از محورهای اصلی اقدامات انجام‌شده در استان یزد عنوان کرد و گفت این اقدامات در صیانت از ارزش‌های اسلامی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه، علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان قطب زیارتی و یکی از کانون‌های گردشگری، بر ضرورت صیانت از حریم فرهنگی این شهر تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «شهر قم همواره پرچم‌دار و الگوی فرهنگیِ تراز ملی و بین‌المللی است»، تصریح کرد: حفظ این اعتبار، مستلزم جدیت در حکمرانی قضایی
 است.
در این نشست همچنین اقدامات دادستانی قم در حوزه حجاب و عفاف، از جمله نظارت بر معابر عمومی، صدور دستورات قضایی در موارد هنجارشکنی‌های عامدانه و استقرار گروه‌های نظارتی و امر به معروف نامحسوس در نقاط مختلف شهر تشریح شد.
در پایان، بر ضرورت تداوم همکاری و تبادل تجربیات میان استان‌ها در زمینه صیانت از ارزش‌های فرهنگی و تقویت امنیت اجتماعی تأکید شد.

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