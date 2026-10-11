تالش – خبرنگار کیهان:

جلسه مشترک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان به ریاست فرماندار تالش، با محوریت تقویت آمادگی، پیشگیری از مخاطرات، ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش هماهنگی بین‌دستگاهی برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداری گیلان، اعضای شورای تأمین شهرستان، نمایندگان ادارات کل آب منطقه‌ای، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر، مخابرات و شرکت توزیع نیروی برق گیلان، معاونان فرمانداری، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد. فرماندار تالش با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و گستردگی شهرستان، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را موضوعی مستقیم و مرتبط با امنیت، آرامش و حفظ جان و مال مردم دانست و بر ضرورت سرعت، دقت، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. جمشیدی سه‌ساری عنوان کرد: هدف اصلی در مدیریت بحران باید این باشد که با پیش‌بینی و اقدام به‌موقع، از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری شود و دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل و تقسیم کار مشخص، در زمان وقوع حوادث بتوانند خدمات مؤثر و سریع ارائه دهند.محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان نیز با تأکید بر سیاست‌های استاندار گیلان در زمینه پیشگیری از مخاطرات و افزایش آمادگی دستگاه‌ها، هماهنگی بین‌دستگاهی را لازمه مدیریت مؤثر بحران عنوان کرد و بر تقویت زیرساخت‌ها و پیگیری و رفع مشکلات عمرانی شهرستان‌ها تأکید داشت. محمد حیدری ایمن‌آبادی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان نیز با اشاره به شرایط کنونی و ضرورت افزایش هوشیاری، گفت: در شرایط جنگ همه‌جانبه دشمن و استکبار، دستگاه‌های اجرایی باید با هوشیاری، انجام دقیق وظایف محوله، اقدامات پیشگیرانه و تصمیم‌گیری قاطع، آمادگی لازم را برای مقابله با تهدیدات داشته باشند.