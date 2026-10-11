ولایت، رمز عزت و اقتدار ایران است

شیراز- خبرنگار کیهان:

آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز، سومین حرم اهل‌بیت با تبیین جایگاه تمدنی جمهوری اسلامی در معادلات جهانی، ولایت را محور عزت ملی، و مدیریت بحرانِ مبتنی بر دانش و معنویت در کنار اجرای دقیق عدالت را عوامل بنیادین برای پیشگیری از بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی دانست.

دژکام با اشاره به وضعیت کنونی کشور در نگاه بین‌المللی، تصریح کرد: کشوری که خود را متعلق به خاندان عصمت و طهارت (ع) می‌داند و در اقامه حق هراسی به دل راه نمی‌دهد، از منظر الهی جایگاه متفاوتی دارد.

خطیب جمعه شیراز ولایت را هسته مرکزی اقتدار ایران دانست و تأکید کرد همین اتصال به مبانی الهی است که ایران را در برابر هجمه‌های جهانی به جایگاهی از عزت رسانده است که تحلیلگران غربی نیز ناگزیر به اعتراف آن هستند.

وی افزود: همان‌گونه که حافظ بر پایداری در برابر طوفان‌ها تأکید دارد، ملت ایران نیز با صبر و مقاومت، استکبار را به زانو درخواهد آورد و توطئه‌های شوم آن‌ها را نقش

بر آب خواهد کرد.

امام‌جمعه شیراز با اشاره به برگزاری مانور گسترده ستاد مدیریت بحران استانداری و حضور استاندار، این اقدام را گامی مؤثر در کاهش آسیب‌ها دانست و با نگاهی تحلیلی به موضوع بحران افزود: اگرچه ستاد بحران از مفاهیم نوین حکمرانی است، اما حافظ در دیوان خود راهکارهای مقابله با بلا را با بیانی رسا ارائه داده است.

وی با استناد به بیت «مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ / کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی» تصریح کرد که دفع بلا نیازمند رویکرد تک‌بعدی نیست؛ بلکه فکر حکیمی (دانشمندان و استادان دانشگاه) و رأی برهمنی (روحانیت، معنویت و مساجد) باید دست در دست یکدیگر دهند؛ چنان‌که حضور روحانیون در مانورها و حوادثی چون زلزله بم، تسکین‌بخش و اثربخش بوده است.

بخش مهمی از خطبه‌های این هفته به تبیین رابطه مستقیم میان «عدالت» و «آرامش اجتماعی» اختصاص یافت. دژکام با اشاره به بیت «ساقی به جام عدل بده باده تا گدا / غیرت نیاورد که جهان پربلا کند»، خطاب به قضات و مسئولان دستگاه قضا تأکید کرد: اجرای عدالت در جامعه و دستگاه قضایی، از عوامل مهم کاهش مشکلات و بحران‌هاست.

وی هشدار داد: نمی‌گوییم همه‌جا بی‌عدالتی صورت می‌گیرد؛ گاهی حقیقتِ عادلانه بودنِ حکم، به‌درستی تبیین نمی‌شود و طرف مقابل ناامید می‌گردد. باید دانست هنگامی که ناامیدی بر جامعه چیره شود، بلا نازل می‌شود. وی از مسئولان خواست تا با تبیین درست احکام و گسترش عدالت، راه را بر یأس عمومی ببندند. دژکام در خطبه اول، با استناد به آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع)، ویژگی‌های انسان باتقوا را در سه محور دانش‌محوری، حلم و نیکوکاری تبیین کرد و بر ضرورت حمایت همگانی از ایتام و نیازمندان تأکید نمود.

وی همچنین در بخش فرهنگی با گرامیداشت جایگاه حافظ، خاطرنشان کرد که انس با غزلیات این شاعر بلندآوازه، بیانی ادیبانه و راهگشا برای مواجهه با هر پیشامدی در اختیار انسان قرار می‌دهد.