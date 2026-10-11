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کد خبر: ۳۳۹۷۸۲
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
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آغاز عملیات اجرایی آسفالت ۷ کیلومتر از محور آلونی - ده‌صحرا-جوانمردی

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی و روکش آسفالت قطعه سوم محور آلونی–ده‌صحرا–جوانمردی به طول ۷ کیلومتر و با اعتباری حدود ۱۴ میلیارد تومان خبر داد.
مرتضی طهماسبی افزود: با احداث و بهره‌برداری از این طرح، شرایط تردد در این محور بهبود می‌یابد.
وی با اشاره به اهمیت بهسازی راه‌های فرعی و روستایی بیان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در این بخش با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها، تسهیل تردد ساکنان مناطق روستایی و بهبود ایمنی عبور و مرور دنبال 
می‌شود.

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