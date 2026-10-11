شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی و روکش آسفالت قطعه سوم محور آلونی–ده‌صحرا–جوانمردی به طول ۷ کیلومتر و با اعتباری حدود ۱۴ میلیارد تومان خبر داد.

مرتضی طهماسبی افزود: با احداث و بهره‌برداری از این طرح، شرایط تردد در این محور بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به اهمیت بهسازی راه‌های فرعی و روستایی بیان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در این بخش با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها، تسهیل تردد ساکنان مناطق روستایی و بهبود ایمنی عبور و مرور دنبال

می‌شود.