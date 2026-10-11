پیام رهبر انقلاب برای فراجا نقشه راه ما است

اصفهان-خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته انتظامی، برای مجموعه انتظامی منشور روشن در مسیر خدمتگزاری به مردم، صیانت از امنیت جامعه و ارتقای اقتدار پلیس است و کارکنان انتظامی استان اصفهان با تمام توان برای تحقق منویات معظم‌له در میدان خدمت حضور خواهند داشت.

سردار عبدالوهاب حسنوند با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره برای مجموعه انتظامی کشور چراغ راه بوده و پیام اخیر ایشان نیز حاوی نکات مهم و راهبردی درباره جایگاه فراجا، مأموریت‌های پلیس و ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی این نهاد است.

وی افزود: لبیک ما به پیام رهبر انقلاب، ادامه دادن راه شهدا، خدمت صادقانه به مردم، حضور مقتدرانه و هوشمندانه در میدان و تلاش برای ارتقای امنیت پایدار در جامعه است. کارکنان انتظامی استان اصفهان خود را مخاطب مستقیم این رهنمودها می‌دانند و تلاش خواهند کرد این پیام را از سطح شعار به عرصه عمل و خدمت تبدیل کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر نقش پررنگ فراجا در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: امروز مأموریت پلیس تنها به یک حوزه خاص محدود نیست و از مرزها و جاده‌ها تا شهرها، محله‌ها، فضای مجازی و عرصه‌های نوین امنیتی، کارکنان انتظامی در حال انجام وظیفه هستند. حوادث و جنگ‌های اخیر نیز نشان داد که نیروهای فراجا در سخت‌ترین شرایط، مأموریت خود را رها نکرده و امنیت مردم را اولویت نخست خود قرار داده‌اند.

حسنوند ادامه داد: در استان اصفهان نیز کارکنان انتظامی در تمامی رده‌ها، از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها تا پلیس‌های تخصصی و واحدهای ستادی، خود را خادم مردم می‌دانند و برای حفظ آرامش و امنیت شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی اعتماد مردم را سرمایه اصلی پلیس دانست و گفت: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید فرمودند، رفتار اعتمادآفرین پلیس می‌تواند سرمایه اجتماعی فراجا را افزایش دهد. معتقدیم اقتدار پلیس زمانی کامل و پایدار است که در کنار قانون‌مداری و قاطعیت در برابر قانون‌شکنان، با مردم با کرامت، احترام و مسئولیت‌پذیری رفتار شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در مأموریت‌های پلیس خاطرنشان کرد: پلیس آینده، پلیسی هوشمند، فناور و داده‌محور است. ما نیز در استان اصفهان توسعه فناوری‌های نوین، تحلیل داده‌ها، هوشمندسازی فرآیندهای انتظامی و استفاده هدفمند از ظرفیت هوش مصنوعی را با جدیت دنبال می‌کنیم تا بتوانیم با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

حسنوند با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا گفت: شهدای انتظامی با نثار جان خود نشان دادند که امنیت مردم برای آنان یک مأموریت اداری نیست، بلکه یک آرمان و مسئولیت الهی است. امروز وظیفه ما این است که با ادامه مسیر آنان، اجازه ندهیم امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.

وی تأکید کرد: کارکنان انتظامی استان اصفهان با تجدید عهد با شهدا و در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، برای صیانت از امنیت، آرامش و عزت مردم استان با تمام توان در میدان خواهند بود و خدمت به مردم را افتخار خود می‌دانند.