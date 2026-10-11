رئیس‌جمهور فعلی آمریکا نیز از زمان آغاز دوره دوم سکانداری خود در کاخ سفید، منافع رژیم اسرائیل را بر منافع مردم کشور خود ترجیح داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ژانویه 2017 زمانی که در حال سخنرانی آغاز دوران ریاست جمهوری خود بود شعاری را بر زبان آورد که منجر به شکل‌گیری جریان سیاسی ماگا (MAGA) شد. آن شعار نخست آمریکا بود. براساس این شعار، قرار بود سیاست خارجی واشنگتن پس از سال‌ها مداخلات پرهزینه در غرب آسیا و سایر مناطق جهان، دیگر بر منافع ملی آمریکا متمرکز شود و این کشور از ماجراجویی در سایر مناطق دست بردارد. با این حال، در موضوع رژیم صهیونیستی، یکی از پرسش‌های جدی در فضای سیاسی آمریکا همواره این بوده است که این اصل تا چه اندازه در عمل رعایت می‌شود؟

اکنون مسئله فقط کمک‌های نظامی میلیارد دلاری آمریکا به تل‌آویو نیست. پرسش مهم‌تر این است که وقتی شهروندان آمریکایی نیز در جریان خشونت‌های صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی کشته یا بازداشت می‌شوند، آیا دولت آمریکا حاضر است همان سطح از پیگیری و فشار را که در قبال دولت‌های رقیب خود به کار می‌گیرد، در برابر رژیم اسرائیل نیز اعمال کند؟ اتفاقات هفته‌های اخیر این پرسش را بار دیگر به کانون توجه در جامعه آمریکا تبدیل کرده است.

کشتار شهروندان آمریکایی به دست صهیونیست‌ها

سنای آمریکا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (هفتم مهرماه) درباره قطعنامه‌ای رأی‌گیری کرد که از دولت آمریکا می‌خواست درباره وضعیت حقوق بشر در کرانه باختری و به‌ طور مشخص قتل شهروندان آمریکایی توسط شهرک‌نشینان یا نظامیان صهیونیست، اطلاعات و ارزیابی رسمی در اختیار کنگره قرار دهد. این قطعنامه در نهایت با ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۷ رای موافق شکست خورد. نکته قابل توجه در این باره این بود که موضوع قطعنامه تنها مربوط به یک اختلاف نظر ساده پیرامون سیاست غرب آسیا نبود. متن رسمی این قطعنامه تصریح می‌کرد که از ژانویه ۲۰۲۲ (دی ‌ماه 1402) دست‌کم ۹ شهروند آمریکایی در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان یا نظامیان صهیونیست کشته شده‌اند.

این فهرست شامل افرادی مانند عمر اسعد، شهروند ۷۰ ساله آمریکایی که پس از برخورد با نظامیان صهیونیست در یک ایست بازرسی جان باخت. شیرین ابوعاقله، روزنامه‌نگار فلسطینی-آمریکایی که در سال ۲۰۲۲ هنگام پوشش خبری در جنین به ضرب گلوله مستقیم نظامیان صهیونیست به شهادت رسید از جمله موارد این لیست است. دیگر افراد حاضر در این لیست شامل توفیق عبدالجبار ۱۷ ساله، محمد خضور ۱۷ ساله، آیسنور ایگی ۲۶ ساله، عامر ربیع ۱۴ ساله؛ سیف‌الله موسلت ۲۰ ساله؛ خمیس ایاد ۴۰ ساله؛ و نصرالله ابوسیام ۱۹ ساله است. سناتور دموکرات کریس ون هولن در سخنرانی‌های مربوط به این قطعنامه، تاکید کرد در هیچ ‌یک از موارد کشتار شهروندان آمریکایی به دست صهیونیست‌ها، خانواده‌های قربانیان به عدالت دست نیافتند. سناتورهای دموکرات حامی قطعنامه در جلسه کنگره استدلال کردند دولت آمریکا بارها امنیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور را یکی از اولویت‌های خود معرفی کرده است. بنابراین قتل آمریکایی‌ها در کرانه باختری به دست صهیونیست‌ها نمی‌تواند بدون تحقیقات و پاسخگو کردن قاتلان صهیونیست

باشد.

سکوت در برابر اسارت شهروندان آمریکایی

پرونده شهروندان آمریکایی بازداشت ‌شده به دست صهیونیست‌ها نیز به همان اندازه جنجالی است. محمد ابراهیم، نوجوان فلسطینی-آمریکایی اهل فلوریدا در سال ۲۰۲۵ از سوی نظامیان صهیونیست بازداشت شد و حدود ۹ ماه بدون محاکمه در اسارت صهیونیست‌ها بود و سرانجام در نوامبر ۲۰۲۵ آزاد شد. نمایندگان کنگره در سال ۲۰۲۶ درباره وضعیت او خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی شدند. تحقیقات نشان داد این نوجوان در دوران بازداشت تحت بدرفتاری از سوی صهیونیست‌ها قرار داشته است. همچنین سما صفی، دانشجوی ۲۰ ساله فلسطینی-آمریکایی دانشگاه بیرزیت در ژوئن ۲۰۲۶ در جریان یورش نظامیان صهیونیست به خانه خانواده‌اش در کرانه باختری بازداشت شد. گزارش‌های رسمی نمایندگان کنگره در ماه اوت همچنان از ادامه بازداشت او در زندان صهیونیست‌ها حکایت داشت و بیش از ۴۰ عضو کنگره از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا خواستند برای آزادی او اقدام کند. در قطعنامه اخیر کنگره از آدم وجیه عبدالفتاح کرکره، نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی-آمریکایی نام می‌برد که در ژوئیه ۲۰۲۶ بازداشت شد و با وجود اینکه خانواده‌اش برای آزادی او وثیقه پرداخت کرده بودند، مقامات صهیونیست پرونده دیگری را مطرح کرده و از آزادی وی اجتناب کردند.

گرچه دولت آمریکا آمار عمومی دقیقی از شمار شهروندان آمریکایی در اسارت صهیونیست‌ها منتشر نکرده است اما سناتور کریس ون هولن در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور) گفت دولت نتانیاهو ده‌ها آمریکایی را بدون اتهام بازداشت کرده است. این مسئله به روشنی نشان می‌دهد دولت آمریکا گرچه شعار حمایت از شهروندان خود را می‌دهد اما در برابر جنایات رژیم اسرائیل حتی علیه شهروندان خودش نیز منفعل عمل می‌کند.

اگر سیاست خارجی آمریکا واقعا بر مبنای «نخست آمریکا» باشد، طبیعی است که امنیت شهروندان آمریکایی فارغ از اینکه در کدام کشور یا در چه شرایطی آسیب دیده‌اند باید اهمیت بالایی داشته باشد. در مواردی که یک دولت خارجی متهم به قتل یا بازداشت یک شهروند آمریکایی است، دولت واشنگتن دست‌کم باید درباره تحقیقات، مسئولیت افراد دخیل و وضعیت حقوقی قربانی یا بازداشت ‌شده توضیح بخواهد. اما در مورد رژیم صهیونیستی، منتقدان سیاست فعلی آمریکا می‌گویند میان این اصل و رفتار عملی واشنگتن فاصله زیادی وجود دارد.

سناتورهای حامی قطعنامه اخیر با اشاره به اینکه آمریکا میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی در اختیار رژیم اسرائیل قرار می‌دهد، اما هنگامی که شهروندان آمریکایی توسط نظامیان یا شهرک‌نشینان صهیونیست کشته یا بازداشت می‌شوند، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. اینجاست که قدرت لابی صهیونیست در آمریکا بار دیگر خود را نشان می‌دهد. جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته جهان بر این باور است که لابی صهیونیستی به طور کامل کنترل کنگره و کاخ سفید را در دست داشته و هرگونه انتقاد از آن به معنای پایان دوره کاری منتقد خواهد بود. از این رو، جای تعجب ندارد که قانونگذاران کنگره که سوگند یاد کرده‌اند از منافع آمریکا و جان شهروندان این کشور دفاع کنند، حاضر به پاسخگو کردن اسرائیل در برابر کشتار شهروندان آمریکایی نیستند.

خشم افکار عمومی آمریکا از سیاست «نخست اسرائیل»

ماجرای ۹ شهروند آمریکایی کشته ‌شده به دست صهیونیست‌ها و شهروندان آمریکایی در اسارت این رژیم، یک آزمون سیاسی جدی برای دولت ترامپ است. افکار عمومی آمریکا تاکید دارد اگر شهروند آمریکایی توسط یک دولت رقیب واشنگتن کشته شود، آیا واکنش آمریکا با زمانی که عامل خشونت رژیم اسرائیل است تفاوت خواهد داشت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش بعدی اجتناب‌ناپذیر است: آیا این تفاوت ناشی از ارزیابی متفاوت منافع ملی آمریکاست یا نتیجه رابطه ویژه آمریکا با رژیم اسرائیل؟ جان مرشایمر می‌گوید رابطه ویژه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است به طوری که واشنگتن حتی به‌خاطر منافع این رژیم گاهی از منافع حیاتی خود چشم پوشی کرده است. جنگ عراق و جنگ فعلی با ایران از جمله مهم‌ترین مواردی است که در تضاد کامل با منافع ملی واشنگتن و شعار نخست آمریکا قرار دارد اما کاخ سفید حاضر شده است به خاطر منافع رژیم اسرائیل وارد یک جنگ ویرانگر برای آمریکا شود.

قطعنامه اخیر(هفتم مهر) که در کنگره رای نیاورد حتی به طور مستقیم درباره قطع کمک نظامی به رژیم صهیونیستی نیز نبود بلکه خواستار دریافت گزارش و اطلاعات درباره وضعیت حقوق بشر و قتل شهروندان آمریکایی بود. با این حال، ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۷ رای موافق نشان داد لابی صهیونیست آنچنان قدرتی در کنگره دارد که حتی یک درخواست برای افزایش نظارت بر رفتار متوحشانه صهیونیست‌ها نیز با مقاومت قابل توجهی مواجه می‌شود.

اندیشمندان برجسته رئالیست بر این باورند که اکنون هیچ تردیدی نیست که دولت ترامپ منافع رژیم اسرائیل را بر منافع آمریکا ترجیح می‌دهند اما پرسش اصلی این است که مرز میان منافع ملی آمریکا و تعهدات سیاسی و استراتژیک واشنگتن در قبال اسرائیل به طور دقیق کجاست؟

نیویورک‌تایمز در گزارشی به صراحت اعلام کرد بیشتر مشاوران ارشد ترامپ جنگ با ایران را «اشتباه بزرگ» دانسته و با آغاز آن مخالفت کرده بودند. با این حال، شخص نتانیاهو و دیوید بارنیا، رئیس وقت موساد ترامپ را به این جنگ کشاندند. نکته قابل تامل کنونی این است که در حالی که تورم ناشی از جنگ ایران شهروندان آمریکایی را تحت فشار کمرشکن قرار داده، دولت ترامپ تنها به دلیل منافع رژیم اسرائیل حاضر به رسیدن به توافقی برای پذیرش شکست نیست.