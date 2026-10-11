اعتراض‌ها علیه نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه آن هم در سومین سالگرد عملیات 7 اکتبر در چهارگوشه جهان همچنان ادامه دارد. دیروز دست‌کم 20 کشور جهان شاهد برگزاری این تظاهرات بود.

یک سال پس از آغاز آتش‌بس ادعایی در غزه، خیابان‌های شهرهای بزرگ جهان بار دیگر صحنه اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی شده است. تظاهرکنندگان خشمگین از نیویورک و لندن تا برلین، آتن و دوبلین با محکوم کردن کشتار فلسطینیان، خواستار پایان دادن به نسل‌کشی فلسطینیان هستند. همزمان، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اذعان به ابعاد بی‌سابقه فاجعه انسانی در غزه، از وجود افراد و طرف‌های متعددی سخن گفت که در آنچه بر فلسطینیان گذشته و همچنان می‌گذرد، مسئولیت دارند. استمرار این اعتراض‌ها، به ‌ویژه در کشورهای غربی که دولت‌هایشان از متحدان اصلی صهیونیست‌ها به شمار می‌روند، از شکاف فزاینده میان سیاست رسمی دولت‌های غربی و افکار عمومی جوامع آنها حکایت دارد.

برآوردها نشان می‌دهد دست‌کم در 20 کشور جهان تظاهرات ضدصهیونیستی برگزار شده و لندن طبق روال معمول، شاهد بزرگ‌ترین تجمع ضدصهیونیستی بوده است. ساکنان لندن ضمن حمل پرچم‌های فلسطین، خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات به رژیم کودک‌کش صهیونیست شدند. در آمریکا نیز هزاران معترض در برابر ساختمان کنگره در واشنگتن تجمع کرده و خواستار پایان بخشیدن به حمایت از رژیم صهیونیستی از سوی کنگره و دولت ترامپ شدند. تظاهرات مشابهی در اردن، مراکش، کانادا، آلمان، یونان، اسکاتلند، ایرلند جنوبی و...برگزار شد.

آمار تکان‌دهنده

در همین حال، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز آتش‌بس ادعایی در یک سال پیش، دست‌کم یک‌هزار و ۴۸۸ فلسطینی به شهادت رسیدند و پنج ‌هزار و ۲۸۱ نفر دیگر مجروح شده‌اند. بر اساس آمار اعلام ‌شده از سوی وزارت بهداشت غزه، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ماه 1402) تاکنون، حملات صهیونیست‌ها به شهادت ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر و مجروح شدن ۱۷۵ هزار و ۳۹۸ نفر انجامیده است.

در تازه‌ترین موج این جنایات رژیم اسرائیلی، یک کودک فلسطینی درپی تیراندازی نظامیان صهیونیست به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید. همچنین منابع بیمارستانی اعلام کردند دست‌کم شش نفر در خان ‌یونس در تیراندازی نظامیان صهیونیست مجروح شدند.

گزارش‌های منتشر شده همچنین از تداوم عملیات نظامی و بازداشت‌ها در کرانه باختری حکایت دارند. نظامیان صهیونیست بامداد دیروز ۹ نفر از ساکنان استان طولکرم را بازداشت کردند که شماری از آنها از اسرای سابق فلسطینی بودند. در جنوب نابلس نیز پنج زن فلسطینی هنگام چیدن زیتون بر اثر شلیک گاز اشک‌آور از سوی نظامیان صهیونیست دچار مشکلات تنفسی

شدند.

صلیب سرخ جهانی

در یکی از مهم‌ترین مواضع مطرح‌شده درباره بحران غزه، میر‌یانا اشپولیاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ابعاد فاجعه انسانی و نقض قواعد حقوقی و بشردوستانه در این منطقه انتقاد کرد. وی تاکید کرد توحش صهیونیست‌ها در غزه نقض آشکار هر معیار حقوقی، اخلاقی و انسانی است. افراد بسیاری در آنچه در غزه رخ داده و همچنان رخ می‌دهد، مسئولیت دارند. او همچنین محروم شدن مردم از کرامت انسانی را یکی از بدترین ابعاد وضعیت کنونی توصیف کرد. آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین حامی مالی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که به طور مستقیم در نسل‌کشی فلسطینیان دست داشته است در صدر کشورهایی است که باید در قبال این توحش مسئول شناخته شود. پیش از این نیز یکصد نهاد بشردوستانه خواستار پایان بخشیدن به نسل‌کشی فلسطینیان در غزه شدند.

شکنجه اسرای فلسطینی

نشریه صهیونیستی ‌هاآرتص اذعان داشت اسرای فلسطینی در بند صهیونیست‌ها اکنون در بدترین شرایط انسانی به سر برده و شکنجه بخشی از تاکتیک‌های نظامیان صهیونیست برای آزار آنهاست. بندهای اسرا اکنون به مراکزی برای شکنجه و بدرفتاری با فلسطینیان تبدیل شده و این توحش به صورت سازمان یافته انجام می‌شود.

ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بارها با حضور در زندان‌های این رژیم، به طور مستقیم اسرای فلسطینی را تهدید به مرگ کرده است. بن گویر وعده داده است در صورتی که حزب متبوعش در انتخابات جاری کنست در 27 اکتبر (پنجم آبان ماه) پیروز شود، اعدام اسرای فلسطینی را در دستور کار کابینه خود قرار خواهد داد. وی همچنین با انتشار فیلم‌هایی درباره بدرفتاری با اسرای فلسطینی و گرسنگی دادن به آنها، خشم افکار عمومی در جهان را برانگیخته است. جفری ساکس، از اساتید برجسته آمریکایی اقدامات بن گویر را مصداق نسل‌کشی آشکار و نقض حقوق بشر در میانه سکوت جامعه جهانی دانسته است.