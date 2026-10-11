صدها کشته و زخمی در فرودگاه ریاض یمن: رخدادهای عظیم در راه است

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حملات موشکی یمن به زیرساخت‌های سعودی ادامه دارد؛ حمله شنبه به فرودگاه ریاض با ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی، همراه با انفجارهای بعدی در فرودگاه‌های جده و دمام، ریزش بورس و هشدار صنعاء درباره رخدادهای عظیم، ناتوانی رژیم سعودی را آشکارتر کرده است.

تاریخ سیاست بارها نشان داده است که فاصله میان قدرتِ ادعایی و قدرتِ واقعی، درست در لحظاتی آشکار می‌شود که نظم مستقر با محدودیت‌های خود روبه‌رو می‌گردد. از این منظر، منازعات منطقه‌ای را نمی‌توان صرفاً به تقابل نظامی بازیگران فروکاست؛ این منازعات آزمونی برای سنجش عقلانیت استراتژیک، شکنندگی ساختارهای قدرت و نسبت میان اراده سیاسی و واقعیت‌های میدانی‌اند؛ این آزمون گاه بیش از هر شکست نظامی، توهم شکست‌ناپذیری را در هم می‌شکند.

حمله دقیق روز شنبه نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، یکی از مرگبارترین حملات به خاک عربستان در بیش از یک دهه اخیر را رقم زد. مقامات سعودی می‌گویند بر اثر این حمله دست‌کم ۱۲ نفر کشته و ۳۰۹ تن زخمی شده‌اند. جان‌باختگان شامل چهار سعودی، دو بنگلادشی و یک نفر از کشورهای اردن، آمریکا، مصر، سوریه، فلسطین و سودان هستند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض طی هفته‌های اخیر است و نشان داد سامانه‌های پدافندی که ریاض با حمایت گسترده آمریکا و غرب ساخته، در برابر موشک‌ها و پهپادهای یمنی ناکارآمد مانده‌اند.

تعلیق پروازها و تمدید تعطیلی فرودگاه

با این که یمنی‌ها پیش از حمله هشدار تخلیه صادر کرده بودند، سازمان هواپیمایی کشوری سعودی پس از این حمله، تمامی عملیات فرودگاه ریاض را متوقف کرد و پروازهای ورودی را به مقاصد دیگر تغییر داد. صبح دیروز این تعطیلی برای ۲۴ ساعت دیگر تمدید شد. صدها پرواز بین‌المللی لغو یا به فرودگاه‌های دیگر عربستان هدایت شدند و حتی پروازهای قاهره و اسکندریه به ریاض نیز به حالت تعلیق درآمد. سفارت آمریکا در ریاض به شهروندان خود اکیداً توصیه کرد از تردد در فرودگاه و مناطق اطراف آن خودداری کنند. این اختلال گسترده، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی رژیم سعودی را در برابر پاسخ‌های دقیق نیروهای یمنی آشکار ساخت.

واکنش‌های واشنگتن

وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو که کشورش در کشتار

74 هزار نفر از ساکنان غزه مشارکت مستقیم دارد، ضمن اعلام کشته شدن یک شهروند آمریکایی در این حمله، همبستگی واشنگتن با ریاض را اعلام کرد و مدعی شد حملات باید برای حفظ جان غیرنظامیان! فوراً متوقف شود. دونالد ترامپ نیز گفت حملات علیه عربستان وحشتناک بوده اما سعودی‌ها خود توانایی دفاع از کشورشان را دارند. وی در پاسخ به احتمال مشارکت ارتش آمریکا افزود: «ممکن است. ما به آن نگاه خواهیم کرد.» این موضع‌گیری‌ها بار دیگر نقش آمریکا را به‌عنوان حامی اصلی رژیم سعودی در جنگ ۱۲ ساله علیه یمن نشان می‌دهد، جنگی که با محاصره هوایی، دریایی و زمینی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی یمن همراه بوده است. البته در عزم این حامی برای مشارکت مستقیم همچنان شک هست!

تعطیلی مدارس و مجازی شدن آموزش

وزارت آموزش سعودی تصمیم گرفت نظام آموزشی مدارس ریاض از روز یکشنبه به مدت یک هفته به‌صورت غیرحضوری برگزار شود. این دومین بار در کمتر از یک ماه است که چنین اقدامی در پایتخت اجرا می‌شود. مقامات سعودی این تصمیم را در راستای دستورالعمل‌های امنیتی اعلام کردند، اما واقعیت آن است که حملات یمنی‌ها نه تنها زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی، بلکه زندگی روزمره شهروندان سعودی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که رژیم سعودی طی سال‌ها صدها مرکز آموزشی یمن را هدف قرار داده، اکنون خود با تعطیلی مدارس پایتخت روبه‌رو شده است.

ریزش بورس و نگرانی سرمایه‌گذاران

یک روز پس از حمله، شاخص اصلی بازار سهام عربستان (TASI) یک درصد افت کرد. اکثر نمادها از جمله بانک ملی عربستان و غول نفتی آرامکو (با افت ۰.۶ درصد) روند نزولی داشتند. این ریزش در حالی رخ داد که برخی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به خروج از عربستان فکر می‌کنند. با وجود حملات موشکی این هفته، برگزارکنندگان دو کنفرانس بزرگ انرژی و سرمایه‌گذاری اعلام کردند رویدادهای ماه اکتبر طبق برنامه برگزار می‌شود، اما فضای بی‌اعتمادی اقتصادی ناشی از ناامنی رو به گسترش است.

انفجار این بار در فرودگاه‌های جده و دمام

اما آن حمله تمام ماجرا نبود؛ رسانه‌های عربی دیروز هم از وقوع انفجار در فرودگاه جده و سقوط یک پرتابه در محدوده فرودگاه بین‌المللی ملک فهد دمام خبر دادند. یک پهپاد یمنی نیز در فرودگاه دمام منفجر شد و لحظه انفجار توسط حاضران ثبت گردید. سخنگوی ائتلاف سعودی سقوط پرتابه را تأیید کرد، اما تاکنون گزارشی رسمی از خسارات منتشر نشده است. این حملات همزمان نشان داد که دامنه عملیات نیروهای مسلح یمن به فراتر از ریاض گسترش یافته و آسمان عربستان عملاً به صحنه عملیات تبدیل شده است.

پیشروی تاریخی در تعز

همچنین انقلابیون یمن نیز در جنگ زمینی هم به پیشروی‌های خود اداکه می‌دهند. نیروهای مسلح یمن در عملیاتی گسترده مناطق باقی‌مانده سامع، الصلو و المواسط در استان تعز را پاکسازی کردند. تصاویر منتشرشده نشان‌دهنده تسلیم گروه‌هایی از نیروهای وابسته به عربستان در پاسخ به عفو عمومی و رفتار انسانی با اسیران است. این پیشروی پس از آزادسازی سواحل غربی و رسیدن به باب‌المندب، حلقه محاصره نیروهای سعودی در شهر تعز را تنگ‌تر کرده و امکان حمله به تشکیلات نظامی در لحج و عدن را فراهم ساخته است. رزمندگان یمنی با وجود امکانات محدود، برتری میدانی آشکاری به دست آورده‌اند.

تلفات سنگین مزدوران سعودی

یک منبع ارشد یمنی فاش کرد بیش از ۴۰۰ مزدور وابسته به عربستان در منطقه راس‌العاره استان لحج کشته یا زخمی شده‌اند که در میان آن‌ها شماری از فرماندهان نیز حضور دارند. به گفته این منبع، عربستان نیروهای خود را صرف‌نظر از هزینه و تلفات تحت فشار قرار داده تا پیشروی میدانی داشته باشند، اما شکست سامانه‌های پدافندی و دقت موشک‌های یمنی، نارضایتی را در میان این نیروها افزایش داده است. این تلفات سنگین، هزینه واقعی ماجراجویی نظامی ریاض را آشکار می‌کند.

حمله به مدرسه و سیاست نابودی زیرساخت‌ها

جنگنده‌های سعودی مدرسه منطقه الحازه در استان تعز را هدف قرار دادند. نهاد ملی حقوق بشر یمن اعلام کرده است که طی ۱۲ سال بیش از ۲۷۷۵ مرکز آموزشی یمن هدف حملات سعودی قرار گرفته و این حملات از اوایل سپتامبر شدت یافته است. این حملات نشان می‌دهد، آن حملات سنگین یمنی‌ها برای چه بوده است. این در حالی است که قبایل صعده و حجه آمادگی خود را برای مقابله با دشمن سعودی و پایان دادن به محاصره اعلام کرده‌اند و عضو دفتر سیاسی انصارالله از غافلگیری‌های آماده نیروهای مسلح خبر داده است. این اخبار یعنی عزم یمنی‌ها برای پایان دادن به تجاوزات رژیم سعودی جدی است.

هشدار یمن و رخدادهای عظیم در راه

وزارت خارجه یمن نیز در بیانیه‌ای هشدار داد اگر تجاوز و محاصره متوقف نشود، رخدادهای عظیمی در راه است. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح، به تمام شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد از آسمان عربستان (به استثنای مکه و مدینه) استفاده نکنند. محمد البخیتی نیز مسئولیت حمله به فرودگاه ریاض را تأیید کرد و هدف را وادار کردن عربستان به صلح فراگیر دانست. پروفسور رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو، نیز هشدار داد با ادامه سیاست‌های احمقانه، شاهزاده‌های سعودی باید به فکر فرار به نیویورک و لندن باشند؛ زیرا ایران و متحدانش توانایی کوبیدن هر هدفی در عربستان را دارند.

شاهزاده‌های سعودی

آماده فرار به نیویورک و لندن باشند!

دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه شیکاگو گفته است: «با این سیاست‌های احمقانه، شاهزاده‌های سعودی آماده فرار به نیویورک و لندن باشند!» پروفسور رابرت پیپ می‌گوید: «پالایشگاه عربستان به طور قابل توجهی هدف قرار گرفته و سعودی‌ها هم نمی‌توانند جای پالایشگاه رو عوض کنند یا ببرند زیرزمین مخفی کنند. در صورت نیاز، ایران و متحدانش، حسابی توانایی کوبیدن هر هدفی را در عربستان دارند. با ادامه سیاست‌های احمقانه عربستان، بهتر است آن شاهزاده‌ها به فکر نقل مکان [فرار کردن] به نیویورک و لندن باشند.»