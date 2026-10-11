رئیس‌جمهور پاکستان در استان خیبر پختونخواه، پایگاه سیاسی عمران‌خان نخست‌وزیر پیشین و زندانی این کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرد؛ اقدامی که عملاً به تعلیق دولت محلی تحت کنترل حزب تحریک انصاف منجر شد.

خبرگزاری رویترز درباره این اقدام دولت پاکستان نوشته است این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که هزاران نفر از هواداران عمران‌خان با هدف مطالبه آزادی او، راهپیمایی طولانی خود به سمت اسلام‌آباد را آغاز کرده‌اند. این حرکت اعتراضی از خیبرپختونخوا شروع شده و قرار است شرکت‌کنندگان پس از توقف در چندین نقطه، به پایتخت پاکستان برسند. به گزارش فارس به نقل از رویترز دفتر ریاست‌جمهوری پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور این کشور، در استان خیبرپختونخوا در شمال‌غرب پاکستان وضعیت اضطراری برقرار کرده و بدین ترتیب اختیاراتِ دولت منتخب آن استان را که طرفدار حزب عمران‌خان است سلب کرد. البته بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان آصف علی زرداری رئیس‌جمهور می‌گوید بنا بر توصیه نخست‌وزیر و کابینه او و تنها برای مقابله با وضعیت ناامنی در ایالت خیبرپختونخوا ناشی از گسترش تروریسم تصمیم به اعمال نظام فرمانداری گرفته است که طی این قانون دولت ایالتی حاکم تعلیق شده و مدیریت ایالت به دولت مرکزی سپرده می‌شود.صبح دیروز نیز شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در جلسه کابینه دولت در اسلام‌آباد، سروزیر دولت ایالتی حزب عمران‌خان را به کارشکنی در تلاش‌های کشور علیه تروریسم متهم کرد و افزود: به مخالفان گفتیم که دست از تظاهرات و تحصن بردارند تا دولت با آنان مذاکره

کند.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های پاکستانی در عین حال اجتماع طرفداران عمران خان در ایالت خیبرپختونخوا از یکشنبه هفته گذشته آغاز شده و در هشتمین روز، تظاهرات ضد دولتی به سمت شهر پیشاور مرکز این ایالت حرکت می‌کند. طرفداران عمران خان نخست‌وزیر برکنار شده پاکستان پافشاری می‌کنند که تظاهرات را تا شهر اسلام‌آباد ادامه خواهند داد و اولین مطالبه آنان رهایی رهبر خود از زندان است. شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان هم از روزهای گذشته آرایش امنیتی به خود گرفته و دست کم ۳۰ هزار نفر از نیروهای پلیس، تکاور و یگان ضد شورش در مناطق مختلف آن به ویژه در خیابان‌های اصلی شهر و مسیرهای منتهی به منطقه قرمز (جایی که پارلمان، سفارتخانه‌های خارجی، ساختمان‌های دولتی از جمله کاخ نخست‌وزیری و ریاست جمهوری قرار دارد) مستقر هستند.

درگیری مرزی

خبر دیگر این که ارتش پاکستان اعلام کرد که تلاش گروهی از عناصر تروریستی برای نفوذ به قلمرو این‌ کشور از افغانستان پس از شناسایی از سوی نیروهای امنیتی خنثی شد.

به گزارش ایرنا روابط عمومی ارتش پاکستان دیروز با صدور بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد که عناصر تروریستی تحت پشتیبانی نیروهای طالبان افغانستان بوده و هدف مشترکی برای ناامن‌سازی مرزها و نفوذ به خاک پاکستان داشتند.‌در این بیانیه آمده است: تروریست‌ها از قلمروی افغانستان در تلاش برای ورود به منطقه مرزی در «کُرَم» در ایالت خیبرپختونخوا بودند که درگیری آنان با نیروهای پاکستانی به وقوع پیوست که طی آن ۱۲ نفر از جمله چند مرزبان طالبان افغانستان کشته شدند. یک سرباز پاکستانی نیز در تبادل آتش با مهاجمین جان خود را از دست داد.