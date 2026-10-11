همزمان با اظهارات ترامپ درباره لزوم کناره‌گیری زلنسکی از قدرت به دلیل حمله به پالایشگاه‌های روسیه، مقامات اوکراینی اعلام کردند «ترامپ ما را به پوتین فروخت.»

خیانت ترامپ به اوکراین حسابی مقامات اوکراینی را شوکه و عصبانی کرده است. نمایندگان واشنگتن و طرف اوکراینی روز جمعه در میامی مذاکراتی در‌باره جنگ انجام دادند. قرار بود این مذاکرات دو روز ادامه داشته باشد، اما برخلاف برنامه اولیه، زودتر از موعد به پایان رسید.طبق گزارش‌ها، توافق پوتین و ترامپ درباره عرضه سوخت گازوئیل روسیه به آمریکا، یکی از دلایل اصلی پایان زودهنگام مذاکرات بوده است. رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه جمعه به وقت ایران از توافق با پوتین خبر داد که به موجب آن روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه کند. به ادعای او، روسیه بعد از عرضه ۳۰۰ هزار تن در ماه نوامبر(آبان) ۵۰۰ هزار تن و بلافاصله بعد از آن یک میلیون تن گازوئیل دیگر به بازار تزریق خواهد کرد.این در حالی است که آمریکا پیش از این و در حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه بخش سوخت روسیه را تحریم کرده بود. به نوشته رویترز تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند توافق دونالد ترامپ برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار، نمی‌تواند به کاهش پایدار قیمت سوخت منجر شود و صرفاً جریان محدودی از عرضه را به بازاری که با کمبود شدید گازوئیل مواجه است، اضافه می‌کند.

زلنسکی با انتقاد شدید از توافق بین پوتین و ترامپ این توافق را هدیه‌ای به پوتین عنوان کرده است. روزنامه «کی‌یف ایندیپندنت» هم از قول یک مقام دولتی اوکراین نوشته است: این خود ترامپ بود که همه را وارد جنگی در ایران کرد؛ جنگی که هیچ راه خروجی ندارد و حالا دارد ما را می‌فروشد، فقط برای اینکه چند هفته مانده به انتخابات، یک فرصت تنفس موقت و فریبنده به دست بیاورد.»

ترامپ البته در خیانت خود به اوکراین و زلنسکی به این مقدار هم بسنده نکرده و خواستار کنار رفتن زلنسکی شده است.رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی درباره جنگ اوکراین گفت: «زلنسکی می‌توانست این جنگ را بارها و بارها حل و فصل کند. او انتخاب می‌کند که این کار را نکند. زلنسکی می‌خواهد برای جهان مشکل ایجاد کند. او می‌خواهد با حمله به پالایشگاه‌های روسیه برای کشاورزان ما مشکل ایجاد کند.» وی ادامه داد: «ما به زلنسکی گفتیم: هر کاری می‌خواهی بکن، اما به نیروگاه‌های سوخت دیزل حمله نکن و او چه کار می‌کند؟ می‌رود و به سوخت دیزل حمله می‌کند». رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: «فکر می‌کنم وقت آن رسیده که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد. پیشنهاد می‌کنم اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کند که بتواند توافق کند. به دلایلی، زلنسکی هرگز توافق نمی‌کند.»