در میانه اعتراضات گسترده دانش‌آموزی و دانشجویی و بدهی بالای ملی، محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه، به پایین‌ترین سطح خود از زمان روی کار آمدنش در سال 2017 رسیده است.

خبرگزاری فرانسه با استناد به نتایج نظرسنجی اپپسوس که روز شنبه منتشر شده است: این نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها 15 درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاه مثبتی نسبت به ماکرون دارند که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش یافته است.این نتایج در حالی منتشر شده که فرانسه با قیمت بی‌سابقه سوخت و اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی مواجه است. بر اساس این نظرسنجی نگرانی از آینده نظام دفاعی فرانسه و سطح بالای بدهی‌های این کشور از اصلی‌ترین دغدغه‌های شرکت کنندگان در این نظرسنجی عنوان شد. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید در بین جانشینان احتمالی ماکرون، «ژردن باردلا» و «مارین لوپن» از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» بیشترین محبوبیت را در بین سیاستمداران کسب کردند و محبوبیت هر یک به ترتیب به ۳۳ و ۳۲ درصد رسید.