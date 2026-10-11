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کد خبر: ۳۳۹۷۷۲
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
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بازداشت گسترده علمای شیعه در بحرین و امارات

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، با انتشار گزارشی، ابعاد بازداشت ۶۰ روحانی شیعی در این کشور و امارات را تشریح کرد.
به گزارش مهر به نقل از مرآهًْ البحرین، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، با انتشار گزارش «آن‌سوی محدودیت‌ها» توسط شیخ حسین الدیهی، نایب‌رئیس این جمعیت، پرونده علمای دینی بازداشت‌ شده در بحرین را در برابر افکار عمومی قرار داد. این گزارش که به بررسی بازداشت‌ها و تخلفات مرتبط با روند بازجویی و دادرسی‌ها می‌پردازد، از بازداشت ۶۲ عالم دینی، شامل ۶۰ نفر در بحرین و ۲ نفر در امارات، و همچنین بیش از ۸۲۰ مورد بازداشت از آغاز جنگ تا اواسط ماه گذشته ۲۰۲۶ پرده برداشت. الدیهی افزود این آمارها گویای گسترش دامنه تعقیب‌ و بازداشت‌ها در سایه اقداماتی است که علما و مؤسسات دینی را هدف قرار داده و با ایجاد محدودیت در انجام شعائر و مدیریت امور دینی همراه بوده است. این گزارش فهرستی از تخلفات را ارائه می‌دهد که بارزترین آن‌ها شامل اظهارات اجباری است.

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