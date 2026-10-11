حکم قصاص قاتل شهید «رضا احترامی» مأمور یگان امداد بندرعباس اجرا شد
دادستان مرکز استان هرمزگان از اجرای حکم قصاص قاتل شهید «رضا احترامی» مأمور یگان امداد فراجا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، عارف اکبری گفت: پس از وقوع جنایت قتل شهید ستوان سوم «رضا احترامی» مأمور یگان امداد فراجا در بندرعباس، حکم عامل این جنایت که در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، اجرا شد.
اکبری با بیان اینکه اتهام وارده به محکوم علیه، مباشرت در قتل عمدی شهید رضا احترامی بوده است، عنوان کرد: پس از دستگیری فرد مذکور، ضمن تکمیل تحقیقات و روند مصرّح در قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده وی با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ارسال شد. وی افزود: پس از ارسال پرونده از دادسرا با رعایت مواعد قانونی و تشریفات دادرسی، وقت رسیدگی شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان تعیین شد و جلسات این شعبه با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار شد و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، قاتل به مجازات قصاص نفس محکوم شد. سرانجام رأی صادره پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیز تأیید و حکم اجرا شد. گفتنی است، شهید ستوان سوم رضا احترامی مأمور یگان امداد شهرستان بندرعباس در درگیری با قاچاقچیان سوخت به فیض شهادت نائل آمد و به همرزمان شهیدش پیوست.