هشدار پلیس فتا به مردم درباره درمانگرنماهای طب سنتی در فضای مجازی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران درباره فعالیت برخی افراد سودجو تحت عنوان روش‌های درمانی با طب سنتی در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا، سردار داود معظمی گودرزی گفت: طی چند سال اخیر با افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات در فضای سایبری، متأسفانه شاهد هستیم برخی افراد سودجو و مداخله‌گر در امر درمان با شگردهایی چون (درمان سریع، درمان ریشه‌ای) یا از این قبیل تبلیغات فریبنده به حوزه درمان ورود کرده‌اند که لازم است شهروندان عزیز احتمال وجود رد پای کلاهبرداران را در این‌گونه تبلیغات مدنظر قرار بدهند. معظمی گودرزی افزود: بیشترین پرونده‌هایی که در حوزه مداخله‌گرهای طب سنتی در پلیس فتا تهران بزرگ تشکیل می‌شود با موضوعاتی چون درمان ریشه‌ای ریزش مو، درمان در حوزه زیبایی، درمان لاغری و فیزیوتراپی می‌باشد که در مورد اخیر طبق پرونده‌های موجود اقدام غیراصولی متهم در حوزه ارتوپد که تحت عنوان کایروپرکتیک نیز در فضای مجازی فعالیت می‌کنند منجر به قطع نخاع و عوارض حاد شده است. یا اینکه در بحث درمان سرطان وارد حیطه خرافات شده و مدعی درمان‌های ماوراءالطبیعه شده و متأسفانه شخص را از مسیر درمان منحرف می‌کنند. در برخی موارد نیز مواد غیرخوراکی را به‌عنوان دارو معرفی می‌کنند که در حالت عادی استفاده از این‌گونه مواد برای فرد ناخوشایند بوده و می‌تواند سلامت اشخاص را به خطر مواجه کند. در برخی موارد نیز متهمین حتی به حریم خصوصی افراد نیز ورود کرده و از اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان سوءاستفاده نموده‌اند. وی با اشاره به اینکه مجرمان از هر بستری برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند، ادامه داد: ضمن احترام به همه پزشکان و کسانی که با علم و مجوزهای لازمه در حوزه طب سنتی فعالیت دارند، لیکن در این بین برخی افراد سودجو بدون داشتن هیچ‌گونه پشتوانه علمی در این حوزه ورود کرده‌اند که تعدادی از این متهمان دستگیر شده و پرونده‌ها در حال رسیدگی می‌باشد. متأسفانه شکاتی بودند که نه‌تنها درمان نشده بلکه سلامت آنها به‌شدت به مخاطره افتاده است.

رئیس پلیس فتای تهران به شهروندان توصیه کرد: شهروندان سلامتی خود را بازیچه شیادان فضای مجازی و تبلیغات اغواکننده قرار ندهند. در صورت لزوم به افراد دارای صلاحیت، دارای مجوز طبابت و مراکزی که تحت‌نظر سازمان نظام‌پزشکی فعالیت می‌کنند، مراجعه نمایند. زیرا خسارت‌های مالی قابل جبران است اما صدمات جسمی قابل جبران نیست و همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان باشند.