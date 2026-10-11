سخنگوی فراجا گفت: تیم سه‌نفره تروریستی مرتبط با گروهک جیش‌الظلم در چابهار بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی از بازداشت تیم سه‌نفره تروریستی مرتبط با گروهک جیش‌الظلم در چابهار خبر داد و اظهار داشت: انجام عملیات‌های تروریستی در هنگ مرزی نگور و تعدادی از پاسگاه‌های موردنظر، از اهداف اصلی این مزدوران تروریست بود. به گفته وی، از مخفیگاه این تیم تروریستی، مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.