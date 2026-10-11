مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از آغاز ثبت‌نام برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رحیمی گفت: ثبت‌نام تاکسیرانان متقاضی برای بهره‌مندی از طرح نوسازی ناوگان با هزار دستگاه خودروی j4 از روز یکشنبه آغاز شده و متقاضیان می‌توانند از طریق شرکت‌های خصوصی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی برای ثبت‌نام اقدام کنند.

رحیمی با اشاره به قیمت این خودروها افزود: قیمت هر دستگاه خودروی j4 معادل دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که از این مبلغ، یک میلیارد تومان در قالب تسهیلات بازپرداختی شهرداری تهران به تاکسیرانان اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام و طی مراحل اجرایی این طرح بین یک تا سه ماه زمان خواهد برد، ادامه داد: تاکسیرانان متقاضی باید مراحل مربوط به ثبت‌نام و دریافت تسهیلات را مطابق ضوابط اعلام‌شده طی کنند.

به گفته رحیمی، این طرح در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران و فراهم‌کردن زمینه استفاده از خودروهای جدید در ناوگان حمل‌ونقل عمومی اجرا می‌شود.