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کد خبر: ۳۳۹۷۶۵
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
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آغاز ثبت‌نام ۱۰۰۰ دستگاه خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از آغاز ثبت‌نام برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رحیمی  گفت: ثبت‌نام تاکسیرانان متقاضی برای بهره‌مندی از طرح نوسازی ناوگان با هزار دستگاه خودروی j4  از روز یکشنبه آغاز شده و متقاضیان می‌توانند از طریق شرکت‌های خصوصی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی برای ثبت‌نام اقدام کنند.
رحیمی با اشاره به قیمت این خودروها افزود: قیمت هر دستگاه خودروی j4 معادل دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که از این مبلغ، یک میلیارد تومان در قالب تسهیلات بازپرداختی شهرداری تهران به تاکسیرانان اختصاص می‌یابد.
وی با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام و طی مراحل اجرایی این طرح بین یک تا سه ماه زمان خواهد برد، ادامه داد: تاکسیرانان متقاضی باید مراحل مربوط به ثبت‌نام و دریافت تسهیلات را مطابق ضوابط اعلام‌شده طی کنند.
به گفته رحیمی، این طرح در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران و فراهم‌کردن زمینه استفاده از خودروهای جدید در ناوگان حمل‌ونقل عمومی اجرا می‌شود.

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