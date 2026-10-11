مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران اعلام کرد طرح چشم‌روشنی شهرداری برای مادران 34 هزار متولد تهرانی سال 1405 واریز شده است.

مریم اردبیلی دیروز در گفت‌و‌گو با شبکه خبر، از فعال‌شدن بسته حمایتی «چشم‌روشنی» برای بیش از ۳۴ هزار نوزاد متولد سال ۱۴۰۵ در شهر تهران خبر داد و گفت: این بسته با اعتبار ماهانه 3.5 تا ۴ میلیون تومان، تا دو سالگی کودک در قالب کیف پول شهروندی در پلتفرم «شهرزاد» در اختیار مادران قرار می‌گیرد.

اردبیلی، با تشریح جزئیات بسته حمایتی «چشم‌روشنی» ویژه نوزادان تازه‌متولدشده در شهر تهران افزود: این بسته با هدف استقبال از شهروندان تازه‌متولدشده و حمایت از خانواده‌های آنان طراحی شده و مادران نوزادانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شده‌اند، می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه این بسته به‌صورت ماهانه شارژ می‌شود، ادامه داد: اعتبار اختصاص‌یافته در قالب کیف پول و از طریق پلتفرم شهرزاد در اختیار مادران قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند از آن برای تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی، سلامت، فرهنگی، ورزشی و گردشگری خود استفاده کنند.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران گفت: بخشی از اعتبار این بسته، به مبلغ 2.5 میلیون تومان، برای خرید از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده است. همچنین بخشی از خدمات به حوزه سلامت مادر و نوزاد اختصاص دارد که از طریق مجموعه شهر سالم ارائه می‌شود.

اردبیلی با اشاره به پیش‌بینی خدمات فرهنگی و گردشگری در این طرح بیان داشت: مادران و خانواده‌های آنان می‌توانند از خدمات فرهنگی پردیس‌های سینمایی تحت نظارت شهرداری تهران، برج میلاد و باغ کتاب نیز بهره‌مند شوند. وی با تأکید بر اینکه بسته «چشم‌روشنی» به کدملی مادر اختصاص می‌یابد، از مادران واجد شرایط که تاکنون برای مشاهده و استفاده از این اعتبار اقدام نکرده‌اند، درخواست کرد با نصب پلتفرم شهرزاد بر روی تلفن همراه خود، سطح۲ کاربری خود را با کدملی فعال کنند تا امکان مشاهده اعتبار تخصیص‌یافته برای آنان فراهم شود. در صورت بروز مشکل در ثبت اطلاعات یا عدم مشاهده بسته، مادران می‌توانند از طریق پشتیبانی شهرزاد، موضوع را تا رفع آن، پیگیری کنند تا موارد خاص بررسی و مشکلات احتمالی برطرف شود.

اردبیلی با اشاره به اینکه این طرح ویژه نوزادان متولدشده در شهر تهران و خانواده‌های ساکن این شهر است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۴ هزار تولد در تهران ثبت شده و بسته «چشم‌روشنی» برای مادران این نوزادان فعال و آماده بهره‌برداری است؛ اقدامی که در قالب ظرفیت‌های خدماتی شهرداری تهران، با هدف خوش‌آمدگویی به شهروندان تازه‌متولدشده و حمایت از خانواده‌های آنان اجرا می‌شود.