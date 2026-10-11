فرمانده مرزبانی فراجا گفت: امنیت مطلوب و پایدار در مرز‌های کشور برقرار است و با افرادی که مسلح باشند، در منطقه قرمز و در شرایط جنگی برخورد می‌شود.

سردار علی‌اکبر جاويدان در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گستره مرز‌های کشور اظهار داشت: امروز همکاران بنده در مرز‌های جمهوری اسلامی به گستره هشت هزار کیلومتر مرز آبی، زمینی و رودخانه‌ای با ۱۵ کشور همسایه، با نگاه اعتقادی، اقدام مجاهدانه و آمادگی کامل، امنیت مطلوب و پایداری را در همه مرز‌های کشور برقرار کرده‌اند.

جاويدان افزود: علی‌رغم همه تهدید‌ها و اقدامات دشمنان، هیچ خدشه‌ای به امنیت مرز‌های ما وارد نشده و مبادلات اقتصادی، مسافری و همه امور مرزی به نحو مطلوب در جریان است. فعالان اقتصادی و دولت‌ها با آرامش و امنیت کار‌های خود را انجام می‌دهند. وی با قدردانی از همراهی مرزنشینان گفت: مرزنشینان سنگردار و خاکریزنشین مرز‌های ما هستند و همراهی خوب آنان، نقش مهمی در تأمین امنیت مرز‌ها دارد. فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اتباع غیرمجاز بیان داشت: افرادی که به‌عنوان پناهجو وارد خاک جمهوری اسلامی می‌شوند، براساس ضوابط و پروتکل‌های موجود بین کشور‌های همسایه با آنان رفتار می‌شود. این افراد دستگیر و بلافاصله طرد می‌شوند و اجازه نمی‌دهیم وارد عمق کشور شوند. جاويدان افزود: روزانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از این افراد در مرز‌ها دستگیر و طرد می‌شوند. با افرادی که مسلح باشند یا اهداف امنیتی داشته باشند، در منطقه قرمز و در شرایط جنگی برخورد می‌شود.