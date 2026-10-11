مشارکت خیرین حوزه سلامت کشور به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت گفت: میزان کمک‌های مالی و مشارکت خیرین حوزه سلامت کشور در سال گذشته‌، نسبت به سال ما قبل آن دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، افشین فراهانچی روز یکشنبه در نشست حوزه مشارکت‌های اجتماعی، دانشکده علوم‌پزشکی خلخال اظهار داشت: مشارکت خیرین حوزه سلامت کشور در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۰ هزار و 400 میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۴ با نزدیک به دو برابر افزایش به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

فراهانچی افزود: متأسفانه افزایش قیمت کالاها و هزینه‌های حوزه سلامت در سال قبل موجب شده تا افزایش مشارکت خیرین چندان به چشم نیاید. وی ادامه داد: مشارکت‌های مالی خیرین در مواردی همچون ساخت بیمارستان‌، حمایت از پروژه‌های درمانی، خیریه‌های بیمارستانی، سازمان‌های مردم‌نهاد، کمک‌ نهادهای بین‌المللی و مددکاری برای کاهش هزینه‌های بیماران اعمال شده است. مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت گفت: بخشی از حمایت‌های مردمی در نظام سلامت از طریق تخفیف‌ها و خدمات حمایتی مددکاری بیمارستان‌ها به بیماران ارائه می‌شود و طراحی الگوی بومی جذب خیرین، تدوین سیمای نظام خیریه‌ها و تقویت مشارکت واقعی مردم در حوزه سلامت ضرورت دارد.

فراهانچی با اشاره به اهمیت شناخت ظرفیت‌های مختلف خیرین نظام سلامت، بیان داشت: برای جذب خیرین، سه الگوی اصلی شامل خیرین بزرگ، خیرین بین‌المللی و خیرین متوسط و کوچک وجود دارد که باید هر سه ظرفیت مورد توجه قرار گیرد.