رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از رؤسای سه سازمان جهانی بشردوستانه خواست تا در برابر استفاده آمریکا از ابزارهای پزشکی به‌عنوان سلاح در جنگ‌ها، واکنش فوری و مسئولانه نشان دهند.

به گزارش کیهان، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای رسمی و هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، از رؤسای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ (ICRC) و انجمن بین‌المللی پزشکی (WMA) خواست تا در برابر اقدامات ضدبشری و استفاده از ابزارهای پزشکی به‌عنوان سلاح در جنگ‌ها، واکنش فوری و مسئولانه نشان دهند.

در نامه محمد رئیس‌زاده خطاب به «تدروس ادهانوم» رئیس سازمان جهانی بهداشت، «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و «اوتمار کلوبیر» رئیس انجمن بین‌المللی پزشکی آمده است: «همان‌گونه که اطلاع دارید، دولت آمریکا پس از عدم دستیابی به اهداف خود در جنگ نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، با نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری به شیوه‌های غیرانسانی و ضدبشری، از جمله فشار و محاصره اقتصادی روی آورده است و متأسفانه، تحریم دارویی، محدودیت‌های دسترسی پزشکی و حتی تعرض به مراکز درمانی و جان بیماران را نیز به ابزار جنگی تبدیل کرده است. علاوه‌بر گزارش‌های پیشین مبنی بر حملات مستقیم به زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و دارویی و در ادامه همین اقدامات غیرقانونی، حمله به کشتی «توسکا» توسط آمریکا که حامل دارو و به‌ویژه ملزومات حیاتی بیماران دیالیزی بوده است، نمونه‌ای آشکار از به خطر انداختن مستقیم سلامت و جان بیماران است.

جامعه پزشکی ایران از سازمان بهداشت جهانی (WHO)، انجمن جهانی پزشکی (WMA) و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ (ICRC) و سایر مجامع ذی‌ربط انتظار دارد در برابر تبدبل‌شدن دارو، مراکز درمانی، محموله‌های پزشکی و جان بیماران به ابزار جنگی، واکنشی درخور و مسئولانه نشان دهند و برای تضمین مسیرهای امن، سریع و بدون مانع انتقال دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی اقدامات مؤثر به عمل آورند. واکنش مؤثر نهادهایی که فلسفه وجودی آنها دفاع از سلامت، حیات و کرامت انسان است، بی‌تردید تجلی ایفای مسئولیت اخلاقی و تاریخی آنان در برابر وجدان جامعه بشری خواهد بود.

جامعه پزشکی و ملت ایران این وقایع را فراموش نخواهند کرد و در چارچوب حقوق بین‌الملل، مسئولیت عاملان و نیز مسئولیت نهادهایی را که در برابر این اقدامات سکوت کرده‌اند، پیگیری خواهند کرد.»