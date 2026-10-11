نشانه دیگری از موفقیت ایران در جنگ

احسان صالحی : «علت تلفات بالای حمله یمنی‌ها به فرودگاه ریاض (۱۲ کشته ۳۰۹ مجروح) آن بوده که سامانه هشدار سعودی هیچ هشداری صادر نکرده است. سامانه‌های شناسایی و هشدار متکی به فرماندهی و کنترل مرکزی آمریکا است. این یعنی ایران توانسته پروژه چمن‌زنی و نابودی تجهیزات حیاتی آمریکا در منطقه را پیش ببرد.»

خوش‌آمدی دختر قهرمان ایران!

علی بهادری با انتشار این تصویر نوشت: «دختر شهید امید یاراحمدی، از دلاوران پدافند هوایی ارتش، هفت ماه پس از شهادت پدرش در حمله ارتش تروریستی آمریکا به دنیا آمد. او روزی خواهد فهمید پدرش برای دفاع از وطن چه فداکاری بزرگی کرد. خوش‌آمدی دختر قهرمان ایران!

تنگه نانو

کاربری نوشت: «تنگه نانو هم دست ماست! امروز ایران، نه‌تنها در تکنولوژی‌های نانو خودکفاست، بلکه دانشِ خود را به ۳۸ کشور دیگر صادر می‌کند.»

نماد رفتار فرهنگی زن ایرانی

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «از ترور یک خانم تحصیلکرده با مأموریت اجتماعی و فرهنگی توسط جریانات تکفیری که مطلقاً ارزشی برای حضور زن در اجتماع قائل نیستند به راحتی نباید گذشت. ترور زن به‌صورت خاص، بعد از سال ۶٠ در ایران تقریباً جدید است. خانم دکتر افتخاری باید به‌عنوان نماد رفتار فرهنگی زن ایرانی در تاریخ ثبت شود.»

شایعه‌پراکنی ممنوع!

سبحان برکتی: «این روزها به آرامش بیشتری نیاز داریم یک خبر دروغ یا اشتباه یا قدیمی باعث میشه کلی چالش و داستان جدید در کشور ایجاد بشه! اول از صحت خبر مطمئن شید بعد بهش بپردازید.»

خاندان روسیاه

علی قلی‌زاده: «روبیو گفته ایران تمدنی وحشی است، ما ۲۵۰۰ سال با ایرانیان جنگ تمدنی داشتیم و جنگ کنونی ادامه آن است. گراهام هم همین را گفت. خاندان بدکاره پهلوی برای او کف می‌زنند. همان‌گونه که برای «عمو لیندزی و عمو ترامپ» کف زدند. هیچ دشمن تمدنی ایران نیست که این حرامیان از او آویزان نشده باشند.»

تناقض

‏کاربری هم خطاب به وطن‌فروشان نوشت: «نمیشه هم فرزند کوروش باشید و هم عموتون مارکو روبیو!»

ابله

کاربری نوشت: «دشمنان ایران به صراحت جنگ ایران را تمدنی تصویر می‌کنند. ابله هرکسی‌ است که تصور می‌کند: ۱- آنها برای خوشبخت کردن ایران بمب می‌ریزند ۲- مسئله با گپ‌وگفت و مذاکره حل می‌شود. ایرانیان امروز نسبت به آیندگان و میراث گذشتگان مسئولند واقعیت را باید چنین فهمید و بر بازدارندگی حداکثری تمرکز کرد...»

خسارت‌های روزافزون جنگ با ایران برای آمریکا

استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی: «جنگ با ایران باعث شده ظرفیت تولید کود شیمیاییِ در دسترس، تقریباً ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی هشدار داده که اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، قیمت غلات ممکن است تا ۸۰ درصد افزایش یابد. جنگ ترامپ علیه ایران، خسارت‌های جانبیِ عظیم و پیامدهای گسترده‌ای برای جهان داشته!»