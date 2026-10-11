* اولین تغییر در کادر فنی تیم‌های ملی تیراندازی پس از حضور این رشته در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا انجام شد. با پیشنهاد اعضای کمیته فنی اهداف پروازی و تایید فدراسیون، پیام رجایی به‌عنوان سرمربی تیم‌های ملی اهداف پروازی انتخاب شد. پیش از این، علی افسری به مدت دو سال هدایت تیم ملی تراپ را برعهده داشت. کاروان تیراندازی ایران در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا فقط موفق به کسب یک مدال برنز شد و در تراپ نیز به مدال نرسید.

*با تصمیم هیئت مدیره باشگاه فجر سپاسی، مهدی رجب‌زاده کاپیتان و سرمربی سابق طلایی‌پوشان، بار دیگر هدایت تیم فوتبال این باشگاه را برعهده گرفت.

*با حذف دو نماینده ایران در روز پایانی، پرونده تیم ملی تکواندو ایران در سومین مرحله رقابت‌های گرندپری ۲۰۲۶ با کسب دو مدال طلا بسته شد. سومین مرحله رقابت‌های گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶، روز جمعه ۱۷ مهرماه با حضور ۲۵۳ تکواندوکار از ۵۳ کشور به میزبانی فرانسه و در سالن «مارسل سردان» شهر پاریس آغاز شد و دیروز به پایان ‌رسید. در روز پایانی این رقابت‌ها، تیم ملی ایران دو نماینده در وزن ۸۰- کیلوگرم داشت که مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری از رسیدن به مدال بازماندند.تیم ملی تکواندو ایران با هفت تکواندوکار در این مسابقات حضور یافت که حاصل تلاش نمایندگان کشورمان کسب دو مدال طلا توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی بود. مهدی رزمیان و محمدحسین یزدانی با شکست برابر دو قهرمان این رقابت‌ها از دور مسابقات کنار رفتند و ناهید کیانی نیز به‌عنوان تنها نماینده بانوان ایران از دستیابی به مدال بازماند.