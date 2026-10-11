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کد خبر: ۳۳۹۷۵۷
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
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آزادکاران ایران راهی آمریکا شدند

تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال برای حضور در مسابقات جهانی راهی لاس وگاس آمریکا شد.
اعضای تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال به منظور حضور در رقابت‌های جهانی آمریکا ظهر امروز راهی این کشور شدند. اسامی نفرات اعزامی به این شرح است: ٥٧کیلوگرم: علی یحیی‌پور، ٦١ کیلوگرم: ابراهیم خواری، ٦٥ کیلوگرم: اهورا خاطری، ٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی، ٧٤ کیلوگرم: علی کرم‌پور، ٧٩ کیلوگرم: مهدی یوسفی، ٨٦ کیلوگرم: رضا افشار، ٩٢ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی، ٩٧ کیلوگرم: محمد‌مبین عظیمی، ١٢٥ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد. رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال از شنبه 26 مهرماه آغاز می‌شود. 

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