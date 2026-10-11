ادامه همکاری شمشیربازی ایران با بائو تا آغاز مسیر انتخابی المپیک

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر ادامه همکاری با «کریستین بائو» و برنامه‌ای که این مربی فرانسوی تا آغاز فصل انتخابی‌های المپیک ۲۰۲۸ داده است، در مورد این همکاری توضیح داد.

علیرضا پورسلمان اظهار داشت: بائو در بازی‌های آسیایی نشان داد که به تیم ایران عرق دارد. با غیرت خوبی کنار تیم‌مان بود. او تا شروع فصل انتخابی‌های المپیک لس‌آنجلس برنامه داده است و حداقل تا آن زمان همکاری با او ادامه دارد. برنامه بائو به صورت روزشمار و مفصل است، او در این برنامه خواستار حضور تیمی متشکل از ۶ ورزشکار مرد، ۳ ورزشکار زن و یک مربی یعنی ۱۰ نفر در کمپ شده است. رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش که «جایگاه دقیق بائو در تیم ملی اسلحه سابر چیست؟ آیا او سرمربی تیم است؟»، نیز گفت: او سرمربی ما نیست و فقط می‌خواهیم از ظرفیت فنی بائو و کمپش برای تیم ایران استفاده کنیم. قرارداد رسمی بائو با ترکیه است، با ما قرارداد دارد اما به این منزله که بتوانیم از ظرفیت‌های فنی او و کمپش استفاده کنیم. قاعدتاً وقتی شمشیربازان ترکیه بازی دارند، بائو کنار ملی‌پوشان این تیم است اما تیم ایران دومین گزینه برای او است. اگر می‌توانستیم او را در ایران داشته باشیم، شرایط متفاوت می‌شد.

پورسلمان با اشاره به ارزیابی بائو از عملکرد شمشیربازان گفت: او استعداد موفق شدن این تیم را بالا می‌داند، نظر بائو این است که شمشیربازان ایران در اسلحه سابر می‌توانند بدرخشند اما نیاز به برنامه‌ریزی بیشتر و مستمرتر دارند. او بر همین اساس برنامه جدید خود را برای فدراسیون ارسال کرده است. این برنامه برای یک سال آینده تا پایان ماه‌ آوریل سال آینده میلادی یعنی تا زمان شروع فصل انتخابی المپیک بوده و به‌صورت روزشمار دربرگیرنده حضور در کمپ‌های تمرینی و مسابقات تقویم فدراسیون جهانی است.