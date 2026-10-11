دیدار تاج و دبیر در فدراسیون کشتی

پس از اظهارات تند اخیر رئیس فدراسیون کشتی علیه مسئولان فوتبال و واکنش مدیران این فدراسیون، مهدی تاج به فدراسیون کشتی رفت.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، دیروز با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در شرایطی انجام شد که طی روزهای اخیر، اظهارات علیرضا دبیر درباره وضعیت فوتبال ایران و عملکرد مسئولان این رشته با واکنش مدیران فدراسیون فوتبال همراه شده بود و اختلاف لفظی میان دو طرف بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. دبیر چهارم مهرماه و پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با باشگاه تراکتور، با انتقاد از وضعیت فوتبال کشور خواستار تعیین تکلیف این رشته شد و تأکید کرد مسئولان باید درباره انتظارات خود از فوتبال تصمیم‌گیری کنند. این اظهارات با واکنش مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال، و محمدرحمان سالاری، عضو هیئت‌رئیسه این فدراسیون، مواجه شد.

رئیس فدراسیون کشتی نیز در اظهارات بعدی خود بار دیگر به انتقاد از عملکرد مدیران فوتبال پرداخت و با اشاره به نتایج کشتی و فوتبال گفت: دومی جهان برای ما شکست است، اما برای فوتبال حضور در پنج تیم آسیا یک آرزو است. او همچنین تأکید کرد که به فوتبال علاقه دارد، اما قصدی برای حضور در رأس این فدراسیون ندارد. دبیر در ادامه از مسئولان فوتبال انتقاد کرد و گفت پس از مسابقات جهانی صحبت‌های بیشتری درباره این موضوع خواهد داشت. با این حال، جزئیات گفت‌وگوی امروز تاج و دبیر و محورهای مطرح‌شده در این دیدار هنوز اعلام نشده است.