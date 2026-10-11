با پایان بازی‌های آسیایی ناگویا، اکنون نگاه‌ها به کمیته ملی المپیک و آغاز جدی فرآیند اجرایی انتخابات این نهاد دوخته شده است؛ انتخاباتی که پس از چهار ماه تعویق، برای ۷ دی‌ماه برنامه‌ریزی شده و ضرورت دارد مقدمات برگزاری آن بدون تأخیر دنبال شود.

تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک با استناد به هم‌زمانی با بازی‌های آسیایی، تصمیمی در راستای تمرکز بر آماده‌سازی و اعزام کاروان ایران بود؛ اما با پایان این رویداد، انتظار می‌رود اولویت اجرایی کمیته به سمت تعیین تکلیف انتخابات تغییر کند. واقعیت این است که برگزاری یک مجمع انتخاباتی، صرفاً اعلام یک تاریخ نیست و ثبت‌نام نامزدها، بررسی مدارک، تعیین وضعیت اعضای مجمع و انجام تشریفات قانونی، زمان و برنامه‌ریزی مشخصی می‌طلبد.

تقویم شلوغ؛ توجیهی برای تأخیر دوباره؟

بازی‌های المپیک جوانان داکار و بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ریاض، از جمله رویدادهای پیش‌روی ورزش ایران هستند؛ مسابقاتی که قطعاً مسئولیت‌های اجرایی خود را دارند، اما نمی‌توان انتظار داشت انتخابات مهم‌ترین نهاد المپیکی کشور همواره در انتظار پایان رویدادهای ورزشی باقی بماند. اتفاقاً مدیریت هم‌زمان این مسئولیت‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی زودهنگام است، نه موکول کردن اقدامات به هفته‌های پایانی.

۷ دی؛ آزمون اعتبار برنامه‌ریزی

انتخابات کمیته ملی المپیک، فراتر از انتخاب رئیس و اعضای هیئت اجرایی، بر جهت‌گیری مدیریتی ورزش کشور در دوره آینده تأثیر می‌گذارد. از همین‌رو، شفافیت در روند اجرايی و پایبندی به زمان‌بندی اعلام‌شده، اهمیتی فراتر از یک تشریفات اداری دارد. اکنون توپ در زمین مسئولان کمیته ملی المپیک است؛ باید دید پس از پایان بازی‌های آسیایی، فرآیند انتخابات با سرعت و شفافیت وارد مرحله اجرا می‌شود یا ۷ دی نیز در معرض تغییر قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی، مطالبه اصلی نه گمانه‌زنی درباره تعویق دوباره، بلکه اقدام بموقع برای برگزاری انتخابات در موعد تعیین‌شده است.